Şanver, fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldığını öne sürerek Nisan 2026'da mahkemeye başvurdu.

Birlikte yaşadığı kadına böyle şiddet uyguladı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Berhan Şimşek ile 10 yıldır birlikte yaşadığı belirtilen Özlem Şanver arasında yaşanan olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Berhan Şimşek'in 10 yıllık sevgilisine tekme attığı anlar kamerada (Fotoğraflar İHA'dan alınmıştır.)

İstanbul Anadolu 1. Aile Mahkemesi, 6284 Sayılı Kanun kapsamında Şimşek hakkında 2 ay süreyle uzaklaştırma ve koruma tedbiri kararı verdi. Kararın daha sonra 2 ay daha uzatıldığı belirtildi.