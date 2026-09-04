CHP'li Berhan Şimşek'in Özlem Şanver'e tekme attığı görüntüler ortaya çıktı: 2 ay uzaklaştırma kararı verildi
CHP Genel Başkan Yardımcısı Berhan Şimşek ile 10 yıldır birlikte yaşadığı belirtilen Özlem Şanver arasındaki olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldığını öne sürerek mahkemeye başvuran Şanver'in talebinin ardından Şimşek hakkında 6284 Sayılı Kanun kapsamında uzaklaştırma ve koruma tedbiri kararı verildiği belirtildi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Berhan Şimşek ile 10 yıldır birlikte yaşadığı belirtilen Özlem Şanver arasında yaşanan olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
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ŞİMŞEK'E 2 AY UZAKLAŞTIRMA
Şanver, fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldığını öne sürerek Nisan 2026'da mahkemeye başvurdu.
İstanbul Anadolu 1. Aile Mahkemesi, 6284 Sayılı Kanun kapsamında Şimşek hakkında 2 ay süreyle uzaklaştırma ve koruma tedbiri kararı verdi. Kararın daha sonra 2 ay daha uzatıldığı belirtildi.
GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Şanver'in geçmişte verdiği ifadelerde Şimşek'in kendisine fiziksel şiddet uyguladığı, hakaret ve tehditte bulunduğu yönünde iddiaların da bulunduğu aktarıldı.
Olaya ilişkin güvenlik kamerası kayıtlarında taraflar arasındaki gerginliğin bazı anlarının yer aldığı belirtilirken, görüntülere ilişkin incelemenin sürdüğü öğrenildi.
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