CHP'nin il ve ilçe örgütlerine ait mobilya, bilgisayar, ses sistemleri ve klima gibi birçok eşyanın akıbeti hâlâ bilinmiyor. Milyonlarca liralık eşyanın CHP'den alınarak Yeni Parti'nin yeni il ve ilçe başkanlıklarına taşındığı öne sürülüyor.

81 ilde CHP'ye ait yüzlerce aracın ise şu anda Yeni Parti'de siyaset yapan kişiler tarafından çeşitli müdahalelere maruz bırakıldığı iddia edildi.

SUÇ DUYURULARI YAPILIYOR

Bu kapsamda bazı araçların motor kapaklarının açılarak içlerine şeker atıldığı, birçok aracın alt takımının ise kasıtlı şekilde işlevsiz hâle getirildiği ileri sürüldü.

Araçların motor bölümündeki çok sayıda kablonun kesildiği, birçok akünün de kayıp olduğu bildirildi. Yurt genelindeki yüzlerce aracın Yeni Parti'ye geçiş öncesinde bilinçli şekilde ağır trafik cezalarına maruz bırakıldığı, araçların önemli bir bölümünün ise kullanılamaz durumda garajlarda bekletildiği belirtildi.

Geçmiş dönemde CHP tarafından kiralanan bazı ilçe başkanlığı binalarıyla ilgili de mülk sahipleriyle anlaşmaya varılarak sözleşmelerde değişikliğe gidildiği, bu binaların CHP yönetiminin bilgisi dışında Yeni Parti'nin kullanımına geçirildiği öne sürüldü.

CHP'nin il ve ilçe başkanlıklarıyla ilgili söz konusu iddialar nedeniyle Yeni Parti hakkında cumhuriyet başsavcılıklarına peş peşe suç duyurularında bulunulduğu belirtildi.