Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili meçhul cinayet dosyalarına yönelik yürütülen çalışmalarda 3 dosyada daha önemli sonuçlara ulaşıldığını açıkladı.

Gürlek'in paylaşımına göre, 24 Nisan 2026'da kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığının koordinasyonunda Cumhuriyet Başsavcılıkları, emniyet ve jandarma birimlerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda İstanbul, Mardin ve Manisa'daki üç ayrı cinayet dosyasında yeni şüpheliler ve bulgular tespit edildi.

Bakan Gürlek, "Adalet, er ya da geç mutlaka tecelli edecektir" ifadelerini kullanarak eski dosyaların yeniden incelenmeye devam edeceğini belirtti.

Bakan Gürlek'in paylaşımı (Fotoğraflar sosyal medya ve Takvim Fotoğraf Arşivi’nden alınmıştır.)

2022'DEN BERİ KAYIPTI: YER GÖSTERMEDE KADIN CESEDİ BULUNDU

Bakan Gürlek'in verdiği bilgiye göre İstanbul'da 12 Eylül 2022 tarihinden bu yana kayıp olan Zeynep Yıldırım'ın kaybolmadan önce son olarak Fethi Dağlı ile iletişim kurduğu belirlendi.

Başka bir cinayet soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Dağlı'nın sorgulanmasının ardından 1 Eylül 2026'da yer gösterme işlemi yapıldı.

Bu işlem sırasında bir kadın cesedi bulundu.

Gürlek, cesedin kimliğinin Adli Tıp Kurumu tarafından tespit edildiğini, Fethi Dağlı'nın da yürütülen soruşturma kapsamında yeniden tutuklandığını açıkladı.

Sağlanan paylaşımda cesedin kimliğinin kime ait olduğu ayrıca açık biçimde yazılmadığından, Zeynep Yıldırım'a ait olduğu sonucu kaynak dışından kesinleştirilmemeli.

14 YILLIK BABA-KIZ CİNAYETİNDE 15 GÖZALTI

Gürlek'in açıklamasında en dikkat çeken dosyalardan biri de Mardin'in Nusaybin ilçesinde 2012 yılında öldürülen İsmail Akın ile henüz 10 yaşındaki kızı Elif Akın'a ilişkin oldu.

Dosya 14 yıl sonra yeniden ele alındı. Beyanlardaki çelişkiler, HTS kayıtları, daraltılmış baz çalışmaları ve elde edilen yeni bulgular birlikte değerlendirildi.

Bakan Gürlek, bu çalışmalar sonucunda cinayetlerin şüphelilerinin tespit edildiğini bildirdi.

Dört ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğü açıklandı.

AKHİSAR'DAKİ 2016 CİNAYETİNDE 7 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 2016 yılında öldürülen Abdurrahman Aysu'nun cinayet dosyasında da yeni çalışmalar yapıldı.

Gürlek'in açıklamasına göre olayın failleri ile suçun gizlenmesinde rol aldığı değerlendirilen şüpheliler tespit edildi.

Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda Manisa, Bursa ve İstanbul'da operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynakta şüphelilerin kimlikleri, hangi somut eylemlerle ilişkilendirildikleri veya haklarındaki bireysel suçlamalar açıklanmadı.

40 DOSYADA 46 MAKTUL VE 7 YARALI

Adalet Bakanı Gürlek, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığının kurulduğu 24 Nisan 2026'dan bugüne kadar yapılan çalışmaların bilançosunu da paylaştı.

Gürlek'e göre Başkanlığın koordinasyonunda Cumhuriyet Başsavcılıklarıyla yürütülen çalışmalar sonucunda 40 dosyada, 46 maktul ve 7 yaralının bulunduğu faili meçhul olaylar aydınlatıldı.

Bu rakamlar Bakan Gürlek'in paylaşımında verilen kurumsal bilanço niteliğinde.

"HİÇBİR FAİLİ MEÇHULÜN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ"

Bakan Gürlek, eski dosyaların teknolojik imkanlardan yararlanılarak yeniden inceleneceğini belirtti.

Delillerin tekrar değerlendirileceğini ve dosyalardaki çelişkilerin tek tek ele alınacağını ifade eden Gürlek, faili meçhul olayların üzerindeki karanlığı kaldırmaya devam edeceklerini söyledi.

Gürlek, "Aradan kaç yıl geçerse geçsin hiçbir dosyayı unutmayacak, hiçbir faili meçhulün peşini bırakmayacağız" mesajını verdi.

Çalışmalarda görev alan Cumhuriyet Başsavcılıkları, emniyet, jandarma, Adli Tıp Kurumu ve Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı personeline teşekkür etti.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN