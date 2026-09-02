Tuğberk İmamoğlu gemisi 11 dakikada nasıl battı? Uzmanlar atv Haber'e anlattı: Gözler kara kutuda
Silivri açıklarında meydana gelen son dakika gemi kazasında, Kocaeli'den Aliağa'ya rulo sac metal ve inşaat demiri taşıyan 1990 yapımı Tuğberk İmamoğlu adlı ticari gemi, ALSU isimli tankerle çarpıştıktan sadece 11 dakika sonra Marmara Denizi'nin sularına gömüldü. Kayıp 10 kişilik mürettebat için bölgede geniş çaplı arama kurtarma operasyonu başlatılırken, kaza sonrası "ihmal mi, teknik arıza mı?" soruları gündeme taşındı. atv Haber'e konuşan uzmanlar ağır tonajlı yükün kayması ve trafik ayrım düzenindeki manevra hatalarına dikkat çekiyor.
Marmara Denizi'nde Silivri açıklarının yaklaşık 18 mil güneyinde iki Türk bayraklı ticari gemi çarpıştı. Kocaeli'den Aliağa'ya seyir halinde olan ALSU isimli gemi ile İskenderun Limanı'ndan Karadeniz Ereğli'ye ilerleyen Tuğberk İmamoğlu isimli geminin çarpışmasının ardından Tuğberk İmamoğlu 11 dakika içinde battı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Acil çağrı sistemi ile kazadan bilgimiz oldu. 03.26'da acil çağrı aldık. Gemide 10 denizcimiz var. Geminin batması 11 dakika içinde oldu." dedi.
11 DAKİKADA BATTI
ALSU isimli gemide ciddi bir hasar meydana gelmediği belirtilirken, Tuğberk İmamoğlu'nda bulunan 10 mürettebattan haber alınamadığı bildirildi.
KAZA ANINA AİT TELSİZ KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI
Facia öncesinde geçen son telsiz konuşmaları facianın boyutunu gözler önüne serdi. Telsiz kayıtlarında birden fazla kez"Alsu, iskeleye kır!" şeklinde yapılan uyarılar duyuldu.
KAZANIN VE BATAN GEMİNİN ÖNE ÇIKAN DETAYLARI
11 DAKİKADA NEDEN BATTI? UZMAN YORUMLARI
Kazanın ardından en çok merak edilen konulardan biri, yaklaşık 90 metre uzunluğundaki geminin neden bu kadar kısa sürede battığı oldu.
Uzmanlar söz konusu olayla ilgili atv Haber'e değerlendirmelerde bulundu.
Kılavuz kaptan Zafer Akbulut, geminin ağır yük taşımasına ve çarpışmanın ardından su almasına dikkat çekerek, geminin aldığı hasar nedeniyle hızlı şekilde batabileceğini belirtti.
Kılavuz kaptan Akbulut, "İçerisinde ağır yük olduğu için ve komple su aldığı için hızlı bir şekilde batar olduğu yere. Yani çok fazla savrulmaz." dedi.
Kılavuz Kaptan Zafer Akbulut ayrıca şöyle dedi: "Yani anlaşıp da manevrayı işte sancak-sancak, iskele-iskele şöyle böyle dedikten sonra kaza yapma şansları, herhangi bir gemilerde teknik bir hata olmadığı sürece, bir arıza olmadığı sürece imkânsız. Yani yüzde yüz imkânsız. İkisi arasında bir konuşma olduysa inanılmaz bir kaza olarak tarihe geçecek."
KAZA NASIL MEYDANA GELDİ?
Uzak Yol Kaptanı Orhan Kasap ise gemilerin trafik ayrım düzenindeki seyirlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Kasap'ın aktardığına göre Tuğberk İmamoğlu doğu yönünde ilerlerken ALSU'nun Derince'deki yükleme işleminin ardından batı yönünde, Çanakkale Boğazı istikametinde seyir halinde olduğu değerlendiriliyor.
Uzak Yol Kaptanı Orhan Kasap, kazanın trafik ayrım düzeni bölgesinde meydana geldiğini değerlendirirken, ALSU'nun trafik hattına giriş manevrası sırasında iki geminin çarpışmış olabileceğini belirtti.
Kasap, "Tuğberk İmamoğlu' bahsettiğimiz trafik ayrım düzeninde doğuya doğru ilerliyor. 'Alsu' tankeri de Derince'de yükleme yapıp batıya doğru, Çanakkale Boğazı'na doğru ilerliyor. Fakat trafik ayrım düzenine o çatışmanın olduğu yerde girmeye çalışıyor, gözüken o. Girmeye çalışırken de o iki hatta, tam o noktada bir çatışma oluyor." dedi.
GÖZLER GEMİNİN "KARA KUTUSU"NDA
Kazanın kesin nedeninin ortaya çıkarılması için en önemli delillerden birinin Tuğberk İmamoğlu'nun VDR kayıtları olması bekleniyor.
Denizcilikte "kara kutu" olarak bilinen VDR (Voyage Data Recorder), geminin seyri sırasında köprüüstündeki sesli görüşmeler başta olmak üzere önemli seyir verilerini kaydediyor.
Uzmanlara göre VDR kayıtlarının incelenmesiyle;
- Kaptanların kaza öncesindeki konuşmaları,
- Gemilere verilen manevra talimatları,
- Gemilerin seyir bilgileri,
- Köprüüstündeki iletişim,
- Makine ve seyir komutları,
- Kaza öncesindeki manevralar
gibi kritik ayrıntıların ortaya çıkarılması mümkün olabilecek.
VDR kayıtlarının incelenmesi, kazadan önceki seyir, iletişim ve manevraların aydınlatılmasına yardımcı olabilecek.
Söz konusu kara kutu hakkında Uzak Yol Kaptanı Orhan Kasap, "Seferin kaydını yapan bir kara kutumuz var. Bu geminin en üst kısmında, açık güvertede olur. Tüm seyir esnasında belirli bir saate kadar köprü üstündeki tüm sesli görüşmeleri kaydeder. Böyle bir kaza anında da bu cihaz üzerinden gemileri tespit etmemize çok büyük yardımcı olur." ifadelerini kullanırken Kılavuz Kaptan Zafer Akbulut ise "VDR kayıtlarından zaten kimin ne söylediği, bütün kayıtlar, manevralar, makineye verilen bilgi verilip verilmediği hepsi çıkacak." dedi.