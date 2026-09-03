Samsun Havalimanı’nda dev yatırım! Kapasite 3 milyona çıkıyor

Yeni terminalin iç ve dış hat yolcularına hizmet vermesi planlanıyor.

"ÜLKEMİZİ DÜNYANIN EN GENİŞ UÇUŞ AĞINA SAHİP ÜLKELERİNDEN BİRİNE DÖNÜŞTÜRDÜK"

Uraloğlu, Türkiye'nin Avrupa, Asya ve Afrika olmak üzere üç kıtanın ortasındaki kilit konumuyla, gelişmiş pazarlarla gelişmekte olan pazarlar arasındaki uçuş rotaları üzerinde yer aldığını da vurguladı. Uraloğlu, "4 saatlik uçuş süresiyle 1,5 milyar insanın yaşadığı 67 ülkenin merkezinde muhteşem bir lokasyona sahibiz. Bu gerçekten hareketle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Dünyada ulaşamadığımız hiçbir nokta kalmayacak' vizyonuyla ülkemizi; dünyanın en geniş uçuş ağına sahip ülkelerinden birine dönüştürdük." dedi.

2002 yılında 26 olan aktif havalimanı sayısını da 58'e çıkardıklarına dikkati çeken Uraloğlu, "Yılda 1,4 havalimanını hizmete açtık. Gökyüzünde kurduğumuz köprülerle Türkiye'yi küresel bir havacılık merkezi haline getirdik. 2002'de iç ve dış hatlarda seyahat eden yaklaşık 34,5 milyon olan yolcu sayımızı 2025'te Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırarak 247 milyon yolcuya yükselttik. Avrupa'da 3'üncü, dünyada 7'nci sıraya yükseldik." açıklamasında bulundu.