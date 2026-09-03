İstanbul Valiliğinden Üsküdar seçimi iddialarına tepki: "Manipülasyon amacı taşıyor"
İstanbul Valiliği, Üsküdar Belediye Başkan Vekili seçiminin 5 Eylül'de yapılmasının bir siyasi partiye avantaj sağlamak amacıyla belirlendiği yönündeki iddiaları reddetti. Valilik, Belediye Kanunu'nun 45'inci maddesi gereği meclisin 10 gün içinde toplanması gerektiğini ve 5 Eylül'ün bu sürenin son günü olduğunu açıkladı.
Üsküdar Belediye Başkan Vekili seçiminin 5 Eylül'e alınmasına ilişkin tartışmalara İstanbul Valiliğinden yanıt geldi. Valilik, toplantı tarihinin bir siyasi partiye avantaj sağlamak amacıyla belirlendiği yönündeki iddiaları reddetti.
Valilik açıklamasında, bazı medya kuruluşları ve sosyal medya hesaplarında 5 Eylül tarihinin siyasi avantaj sağlayacak şekilde seçildiğinin ileri sürüldüğü belirtildi.
Açıklamada bu iddiaların seçim sürecini manipüle etmeye yönelik olduğu savunuldu.
VALİLİK 10 GÜNLÜK SÜREYİ İŞARET ETTİ
İstanbul Valiliği, Üsküdar Belediye Meclisinin Belediye Başkan Vekili seçimi için 5 Eylül 2026 Cumartesi günü toplantıya çağrılmasının 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45'inci maddesinden kaynaklandığını bildirdi.
Valiliğin aktardığı hükme göre belediye başkanlığının herhangi bir nedenle boşalması halinde vali, belediye meclisinin 10 gün içinde toplanmasını sağlıyor.
Aynı maddede belediye başkanının görevden uzaklaştırılması veya tutuklanması halinde belediye meclisinin kendi üyeleri arasından bir başkan vekili seçmesi öngörülüyor.
Valilik, 26 Ağustos 2026 tarihini izleyen 10 günlük sürenin son gününün 5 Eylül olduğunu belirterek toplantı çağrısının bu nedenle yapıldığını açıkladı.
"KANUNLARIN ÇİZDİĞİ ÇERÇEVEDE SÜRÜYOR"
Açıklamada, Üsküdar Belediye Meclisinin kanunda öngörülen sürenin son günü olan 5 Eylül'de toplanması için gerekli çağrının yapıldığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:
"Valiliğimiz, Üsküdar Belediye Meclisinin kanunda öngörülen sürenin son günü olan 5 Eylül 2026'da toplanması için gerekli çağrıyı yapmıştır. Devam eden adli süreçlere paralel olarak yürütülmesi gereken idari işlemler, kanunların çizdiği çerçevede sürdürülmektedir. Konunun hassasiyeti göz önünde bulundurularak yürütülen bu idari sürecin siyasi tartışmaların konusu haline getirilerek zedelenmemesi, hukukun üstünlüğünün ve kamu kurumlarına duyulan güvenin korunması bakımından önem taşımaktadır."
5 AĞUSTOS'TAKİ SEÇİMİN YÜRÜTMESİ DURDURULDU
Üsküdar Belediye Meclisi daha önce 5 Ağustos'ta başkan vekili seçimi için toplanmış ve Meclis Üyesi Sibel Tan Çetinkaya Belediye Başkan Vekili seçilmişti. Ancak İstanbul 2. İdare Mahkemesi, 24 Ağustos tarihli kararıyla 5 Ağustos 2026 tarihli ve 76 numaralı meclis kararının yürütmesini durdurdu.
Bu karara yapılan itiraz da İstanbul Bölge İdare Mahkemesinin 2 Eylül 2026 tarihli kararıyla reddedildi.
Bunun üzerine İstanbul Valiliği, Üsküdar Belediye Meclisinin yeni başkan vekilini seçmek üzere 5 Eylül Cumartesi saat 10.00'da toplanacağını açıkladı.
SİNEM DEDETAŞ TUTUKLANMIŞTI
Valiliğin önceki açıklamasına göre Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "rüşvet" ve "irtikap" soruşturması kapsamında 31 Temmuz'da tutuklandı.
Dedetaş, İçişleri Bakanlığının 1 Ağustos tarihli kararıyla görevden uzaklaştırıldı. Bu sürecin ardından Üsküdar Belediye Meclisinde başkan vekili seçimi yapılmıştı.
Yeni seçim, yargının önceki meclis kararının yürütmesini durdurmasının ardından 5 Eylül'de gerçekleştirilecek.