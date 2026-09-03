İstanbul Valiliğinden Üsküdar seçimi iddialarına tepki: "Manipülasyon amacı taşıyor"

"KANUNLARIN ÇİZDİĞİ ÇERÇEVEDE SÜRÜYOR"

Açıklamada, Üsküdar Belediye Meclisinin kanunda öngörülen sürenin son günü olan 5 Eylül'de toplanması için gerekli çağrının yapıldığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Valiliğimiz, Üsküdar Belediye Meclisinin kanunda öngörülen sürenin son günü olan 5 Eylül 2026'da toplanması için gerekli çağrıyı yapmıştır. Devam eden adli süreçlere paralel olarak yürütülmesi gereken idari işlemler, kanunların çizdiği çerçevede sürdürülmektedir. Konunun hassasiyeti göz önünde bulundurularak yürütülen bu idari sürecin siyasi tartışmaların konusu haline getirilerek zedelenmemesi, hukukun üstünlüğünün ve kamu kurumlarına duyulan güvenin korunması bakımından önem taşımaktadır."

5 AĞUSTOS'TAKİ SEÇİMİN YÜRÜTMESİ DURDURULDU

Üsküdar Belediye Meclisi daha önce 5 Ağustos'ta başkan vekili seçimi için toplanmış ve Meclis Üyesi Sibel Tan Çetinkaya Belediye Başkan Vekili seçilmişti. Ancak İstanbul 2. İdare Mahkemesi, 24 Ağustos tarihli kararıyla 5 Ağustos 2026 tarihli ve 76 numaralı meclis kararının yürütmesini durdurdu.

Bu karara yapılan itiraz da İstanbul Bölge İdare Mahkemesinin 2 Eylül 2026 tarihli kararıyla reddedildi.

Bunun üzerine İstanbul Valiliği, Üsküdar Belediye Meclisinin yeni başkan vekilini seçmek üzere 5 Eylül Cumartesi saat 10.00'da toplanacağını açıkladı.