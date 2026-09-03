X'te iki ayrı erişim engeli! Kuriş dosyasında 11, Mossad propagandası yapan 4 hesap erişime kapatıldı
Sosyal medya platformu X'teki hesaplara yönelik iki ayrı erişim engeli kararı uygulandı. Alihan Kuriş soruşturması kapsamında Türkiye aleyhine dezenformasyon içerikleri yaydığı ve soruşturmaya konu yapılanmayla bağlantılı olduğu belirtilen 11 hesabın ardından, İsrail propagandası yaptığı ve Türkiye'yi hedef alan kara propaganda faaliyetleri yürüttüğü bildirilen 4 hesaba daha erişim engeli getirildi.
Sosyal medya platformu X'te aynı gün iki ayrı erişim engeli kararı gündeme geldi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Alihan Kuriş soruşturması kapsamında, Türkiye aleyhine dezenformasyon içerikleri yaydığı ve Kuriş'in liderliğini yaptığı öne sürülen çıkar amaçlı suç örgütüyle bağlantılı olduğu belirtilen 11 X hesabına erişim engeli getirildi.
Ayrı bir çalışmada ise İletişim Başkanlığı koordinasyonunda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda, İsrail propagandası yaptığı ve Türkiye aleyhine kara propaganda faaliyetleri yürüttüğü bildirilen 4 hesap daha engellendi. Böylece iki ayrı süreç kapsamında toplam 15 X hesabına erişim engeli uygulanmış oldu.
KURİŞ SORUŞTURMASINDA 11 X HESABINA ENGEL
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Alihan Kuriş soruşturması kapsamında sosyal medya hesaplarına yönelik tedbir kararı alındı.
Sosyal medya üzerinden Türkiye aleyhine dezenformasyon içerikleri yaydığı ve Kuriş'in liderliğini yaptığı öne sürülen çıkar amaçlı suç örgütüyle bağlantılı olduğu belirtilen 11 X hesabına erişim engeli getirildi.
Tedbirin, sosyal medya üzerinden yürütüldüğü değerlendirilen dezenformasyon faaliyetlerine yönelik olduğu belirtildi. Söz konusu hesapların soruşturmaya konu yapılanmayla bağlantılarının tespit edildiği bildirildi.
AYRI ÇALIŞMADA 4 HESAP DAHA ENGELLENDİ
X platformuna ilişkin ayrı bir erişim engeli gelişmesi daha yaşandı.
İletişim Başkanlığı koordinasyonunda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda 4 X hesabına erişim engeli getirildi.
Söz konusu hesapların İsrail propagandası yaptığı ve Türkiye aleyhine kara propaganda faaliyetleri yürüttüğünün tespit edildiği bildirildi. Erişim engeli kararının uygulanmasına başlandı.
KURİŞ SORUŞTURMASI ÇOK YÖNLÜ SÜRÜYOR
Alihan Kuriş'in liderliğini yaptığı öne sürülen çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik soruşturma; "suç örgütü kurma ve yönetme", "suç örgütüne üye olma", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama", "kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık" ve "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçlamaları kapsamında yürütülüyor.
Soruşturmanın ilk aşamasında Alihan Kuriş'in de aralarında bulunduğu 38 şüpheli gözaltına alındı. Kuriş dahil 32 şüpheli 18 Ağustos'ta tutuklandı.
Soruşturmanın sonraki aşamalarında da operasyonlar gerçekleştirildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 27 Ağustos'taki açıklamasında üçüncü dalgada 54 şüphelinin gözaltına alındığını, 11 şirkete TMSF'nin kayyum tayin edildiğini ve 4 dernek hakkında kayyum kararı verildiğini açıklamıştı.
MALİ YAPI VE PARA HAREKETLERİ İNCELENİYOR
Soruşturma kapsamında yapılanmanın mali yapısı, para hareketleri, suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlıkları ile bağlantılı kişi ve kuruluşların da incelendiği bildirildi.
Hazırlanan MASAK raporunda soruşturmayla bağlantılı şirketlerin finansal işlem hacimlerinde özellikle 2020 sonrasında belirgin artışlar tespit edildiği, şirketler arasındaki yüksek tutarlı para transferleri ile yurt dışı bağlantılı finansal hareketlerin incelendiği belirtildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturmayı yapılanmanın örgütsel yapısı ve mali kaynaklarını ortaya çıkarmaya yönelik olarak sürdürdüğü bildirildi.
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