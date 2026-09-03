X'te iki ayrı erişim engeli! Kuriş dosyasında 11, Mossad propagandası yapan 4 hesap erişime kapatıldı

Sosyal medya platformu X'te aynı gün iki ayrı erişim engeli kararı gündeme geldi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Alihan Kuriş soruşturması kapsamında, Türkiye aleyhine dezenformasyon içerikleri yaydığı ve Kuriş'in liderliğini yaptığı öne sürülen çıkar amaçlı suç örgütüyle bağlantılı olduğu belirtilen 11 X hesabına erişim engeli getirildi.

Ayrı bir çalışmada ise İletişim Başkanlığı koordinasyonunda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda, İsrail propagandası yaptığı ve Türkiye aleyhine kara propaganda faaliyetleri yürüttüğü bildirilen 4 hesap daha engellendi. Böylece iki ayrı süreç kapsamında toplam 15 X hesabına erişim engeli uygulanmış oldu.