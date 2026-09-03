Marmara Denizi'nde 2 Eylül tarihinde M/T ALSU ile çatıştıktan sonra hızla sulara gömülen ve mürettebatı kaybolan Tuğberk İmamoğlu gemisine ilişkin yürütülen soruşturmada çok kritik bir gelişme yaşandı. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü dosyaya giren bilirkişi ön tespit raporu, iki gemide yaşanan akılalmaz ihmaller zincirini ve köprüüstündeki disiplinsizliği gözler önüne serdi.

KAPTANI KAMARADA UYKUDAYDI, VARDİYADA TECRÜBESİZ ZABİT YALNIZDI

Bilirkişi raporunda yer alan tespitlere göre, M/T ALSU gemisinin köprüüstünde dehşete düşüren bir zafiyet yaşandığı belirlendi. Olay anında köprüüstünde sadece, gemiye henüz bir gün önce katılan ve hayatının ilk seyir vardiyasını tutan tecrübesiz 2. zabitin tek başına bulunduğu saptandı.