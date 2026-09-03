Marmara'daki gemi kazası soruşturmasında şok rapor: Kaptan uyuyordu, vardiyada tecrübesiz zabit tek kaldı
Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Marmara Denizi’nde ALSU ile Tuğberk İmamoğlu gemilerinin kazasına ilişkin yürüttüğü soruşturmada hazırlanan bilirkişi ön tespit raporu dosyaya girdi. Tuğberk İmamoğlu gemisinin batması ve mürettebatının kaybolmasıyla sonuçlanan kazanın esas nedeni raporda "çift taraflı ağır durumsal farkındalık kaybı" olarak gösterildi. Olay anında ALSU köprüüstünde sadece tecrübesiz 2. zabitin tek başına bulunduğu, kaptanın ise uyuduğu belirlendi. Öte yandan kaza öncesinde iki gemi arasında telsiz teması kurulduğu aktarılan raporda, tarafların "iskeleye kaçınma" yönünde mutabakat sağladığı belirtildi. Ancak bu anlaşmaya rağmen Tuğberk İmamoğlu gemisinin son 0,5 milde aniden sancağa dönerek M/T ALSU'nun pruva hattını kestiği değerlendirmesine yer verildi.
Marmara Denizi'nde 2 Eylül tarihinde M/T ALSU ile çatıştıktan sonra hızla sulara gömülen ve mürettebatı kaybolan Tuğberk İmamoğlu gemisine ilişkin yürütülen soruşturmada çok kritik bir gelişme yaşandı. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü dosyaya giren bilirkişi ön tespit raporu, iki gemide yaşanan akılalmaz ihmaller zincirini ve köprüüstündeki disiplinsizliği gözler önüne serdi.
KAPTANI KAMARADA UYKUDAYDI, VARDİYADA TECRÜBESİZ ZABİT YALNIZDI
Bilirkişi raporunda yer alan tespitlere göre, M/T ALSU gemisinin köprüüstünde dehşete düşüren bir zafiyet yaşandığı belirlendi. Olay anında köprüüstünde sadece, gemiye henüz bir gün önce katılan ve hayatının ilk seyir vardiyasını tutan tecrübesiz 2. zabitin tek başına bulunduğu saptandı.
Gemide bulunması gereken gözcü ve dümencinin görev yerinde olmadığı, gemi kaptanının ise olay esnasında kamarasına çekilip uyuduğu raporda açıkça vurgulandı.
AIS SİSTEMİ ÇALIŞMIYORDU, SON 0.5 MİLDE ANİDEN SANCAĞA KIRALDI
Facianın diğer tarafı olan Tuğberk İmamoğlu gemisine dair raporda yer alan detaylar ise tehlikenin boyutunu ortaya koydu. Bilirkişi heyeti, Tuğberk İmamoğlu gemisinin Otomatik Tanımlama Sistemi'nin (AIS) kapalı, arızalı veya dış müdahale sonucu yeterli çalışmadığını tespit etti. Bu nedenle dev gemi, M/T ALSU tarafından ancak 1,8 mil kala yalnızca bir radar ekosu olarak fark edilebildi.
Kaza öncesinde iki gemi arasında telsiz teması kurulduğu aktarılan raporda, tarafların "iskeleye kaçınma" yönünde mutabakat sağladığı belirtildi. Ancak bu anlaşmaya rağmen Tuğberk İmamoğlu gemisinin son 0,5 milde aniden sancağa dönerek M/T ALSU'nun pruva hattını kestiği değerlendirmesine yer verildi.
ASLİ KÖK NEDEN: ZAFİYET VE DİSİPLİNSİZLİK
Bilirkişi heyeti, Marmara Denizi'ni kana bulayan kazanın esas nedenini "çift taraflı köprüüstü disiplinsizliği, vardiya standartlarının tamamen terk edilmesi ve durumsal farkındalık kaybı" olarak kayıtlara geçirdi.
A Haber Muhabiri Mustafa Kadir Mercan'ın akardığına göre raporda, Tuğberk İmamoğlu gemisinin yaptığı son manevranın çatışmayı başlatan aktif tetikleyici unsur olduğu ifade edilirken, olayın tekne batması ve mürettebatın kaybolmasıyla sonuçlanan dev bir faciaya dönüşmesindeki asli kök nedenin ise M/T ALSU gemisindeki ağır köprüüstü zafiyeti olduğu altı çizilerek belirtildi.
TÜM KAYITLAR MERCEK ALTINDA
Soruşturmanın seyrini belirleyecek adımları da sıralayan bilirkişi heyeti VHF telsiz kayıtlarının, genişletilmiş VTS radar görüntülerinin, Tuğberk İmamoğlu gemisine ait yük ve stabilite evraklarının ile M/T ALSU'nun dış kamera kayıtlarının acilen soruşturma dosyasına getirtilmesini talep etti. Kayıp mürettebatı arama ve adli soruşturma işlemleri devam ediyor.