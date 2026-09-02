Cemal Enginyurt’un danışmanı Cem Tekinoğlu’nun ifadesi ortaya çıktı: 26 narkotik, 4 fuhuş kayıtlı isme para transferi

Tekinoğlu, 31 Ağustos'ta Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde, 1 Eylül'de ise Cumhuriyet savcısı huzurunda ifade verdi. Şüpheliye, MASAK tarafından tespit edilen banka hareketlerinin yanı sıra haklarında narkotik veya fuhuş suçlarına ilişkin kayıt bulunan kişilerle para transferleri ve gece saatlerinde gerçekleştirilen dikkat çekici ödemeler tek tek soruldu.

Bazı transferleri ise borç, öğrenci yardımı, telefon alışverişi, araç kiralama, cilt bakımı ve çeşitli kişisel harcamalarla açıkladı.

Tekinoğlu'na bu kişileri tanıyıp tanımadığı ve paraların hangi amaçlarla gönderildiği soruldu. Şüpheli Tekinoğlu, para gönderdiği çok sayıda kişi için, "Şahsı ve neden para gönderdiğimi hatırlamıyorum." şeklinde yanıt verdi.

Bunun yanı sıra haklarında narkotik suç kaydı bulunduğu belirtilen 3 farklı kişiden de Tekinoğlu'nun hesabına 3 ayrı işlemle para gönderildiği belirlendi.

MASAK verilerine göre Tekinoğlu ve dosyada adı geçen şirket hesaplarından, haklarında narkotik suç kaydı bulunduğu belirtilen 26 farklı kişinin hesabına 4 Şubat 2019 ile 27 Temmuz 2026 tarihleri arasında 51 ayrı işlem yapıldı.

FUHUŞ DOSYALARINDA KAYDI BULUNAN 4 KİŞİYE PARA TRANSFERİ

Soruşturmanın bir diğer dikkat çekici başlığını ise "fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama" suçundan şüpheli, müşteki veya tanık olarak kaydı bulunduğu belirtilen kişilerle gerçekleştirilen para transferleri oluşturdu.

MASAK verilerine göre Tekinoğlu'nun hesabından, bu kapsamda kaydı bulunan 4 farklı kişinin hesabına para gönderildi. Dosyada İsra Soğukpınar'a, Berrin Sincar'a, Celal Mut'a ve Berivan Kaya'ya para gönderildiği tespit edildi.

Tekinoğlu, emniyet ifadesinde İsra Soğukpınar, Berrin Sincar ve Berivan Kaya'yı hatırlamadığını ve söz konusu paraları neden gönderdiğini bilmediğini söyledi.

Celal Mut'u da tanımadığını belirten Tekinoğlu, banka açıklamasından hareketle ödemenin ev tadilatı kapsamında yapılmış olabileceğini savundu.

Savcılık ifadesinde ise Tekinoğlu, İsra Soğukpınar, Berrin Sincar ve Berivan Kaya'yı hatırlayamadığını ancak arkadaşlarının bu kişilerin yardıma ihtiyaçları olduğunu söylediğini, bunun üzerine para göndermiş olabileceğini savundu.

"BURS", "KURS", "DİPLOMA", "CİLT BAKIMI", "ÇİKOLATA PARASI"

MASAK incelemesinde dikkat çeken bir başka para trafiği de banka transferlerinin açıklama bölümlerine yazılan ifadeler oldu.

Dosyada, Tekinoğlu'nun 39 farklı kişinin hesabına 24 Haziran 2022 ile 11 Ağustos 2026 tarihleri arasında 58 ayrı işlemle para gönderdiği belirlendi.

Transferlerin açıklama bölümlerinde ise "burs", "kurs ücreti", "cilt bakım paket ücreti", "kitap ücreti", "diploma ücreti", "krem ücreti" ve "çikolata parası" gibi ifadelerin kullanıldığı tespit edildi.

Soruşturma tutanağında bu işlemlerin önemli bir bölümünün gece geç saatlerde yapıldığına da dikkat çekildi. Örneğin bazı "burs" açıklamalı transferlerin saat 01.00, 02.54 ve 03.21'de, bazı "kitap ücreti" açıklamalı ödemelerin ise 00.41 ve 02.28'de yapıldığı görüldü.

Tekinoğlu, emniyet ifadesinde söz konusu transferlere ilişkin dikkat çekici bir savunma yaptı.

Şüpheli Tekinoğlu, "Ben genelde yardımsever bir insanım ve maddi ihtiyacı olan öğrencilerden talep olduğunda ben de onlara maddi destek olmak için küçük meblağlar şeklinde eğitimlerine destek amaçlı para göndermişimdir." dedi.

Tekinoğlu, para gönderdiği kişilerle eğitim amacı dışında herhangi bir çıkar veya menfaat ilişkisinin bulunmadığını savundu.

Ancak soruşturma kapsamında yapılan incelemede, "burs" veya eğitim desteği açıklamasıyla para gönderilen bazı kişilerin üniversite kaydının bulunmadığı, bazılarının kayıtlarının silindiği veya yalnızca açık öğretim lisesine kayıtlı oldukları belirlendi.

SAVCILIKTA "GERÇEKTEN ÜNİVERSİTE OKUYUP OKUMADIKLARINI BİLMİYORUM" DEDİ

Tekinoğlu'nun savcılık ifadesinde de bu transferler yeniden gündeme geldi.

Şüpheli Tekinoğlu, para gönderdiği bazı isimlerin gerçekten üniversite öğrencisi olup olmadığını bilmediğini söyledi.

Tekinoğlu, "Bu kişilerin gerçekten üniversite okuyup okumadıklarını bilmiyorum ancak bana öğrenci olduğu için yardım istenmiştir. Ben de bu paraları göndermişimdir." şeklinde savunma yaptı.

Dosyadaki dikkat çekici işlemlerden biri de Hatice Demireller'e yapılan para transferleri oldu.

MASAK kayıtlarında Tekinoğlu'nun 9 Aralık 2024 tarihinde saat 06.45 ve 06.49'da iki ayrı işlemle para gönderdiği, transfer açıklamasına ise "diploma ücreti" yazıldığı görüldü.

Tekinoğlu, savcılık ifadesinde Hatice Demireller'in Kıbrıs Ada Kent Üniversitesi Hukuk Fakültesinde kendisinden bir dönem alt sınıfta okuduğunu söyledi. Demireller'in mezun olduğunu ancak diploma ücretini ödeyecek parasının bulunmadığını ve kendisinden para istediğini belirten Tekinoğlu, transferin bu nedenle gerçekleştirildiğini savundu.

Savcılık ifadesinde Tekinoğlu'na bazı para transferlerinin neden gece geç saatlerde yapıldığı da soruldu.

Tekinoğlu, "Bu para havalelerinin bir kısmının gece geç saatlerde yapılmasının nedeni, bana o saatte yardım talebi gelmesidir. Ben de uyanık olduğum için o saatte göndermişimdir. Saatin özel bir sebebi yoktur." dedi.