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Külliye'de basına kapalı temas: Başkan Erdoğan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay'ı kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Belediyeler Birliği Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

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Külliye'de basına kapalı temas: Başkan Erdoğan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay'ı kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Belediyeler Birliği Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

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