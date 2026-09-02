Külliye'de basına kapalı temas: Başkan Erdoğan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay'ı kabul etti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Belediyeler Birliği Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Belediyeler Birliği Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ı kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.
Ebru Bektaş Takvim.com.tr Güncel