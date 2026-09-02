Arif Ahmet Denizolgun’un ölümünde otopsi görüntüleri kaybedildi iddiası
Eski AK Parti İstanbul Milletvekili Fatih Süleyman Denizolgun, amcası Arif Ahmet Denizolgun'un ölümüne ilişkin otopsi görüntülerinin kaybedildiğini ve fiziki numunelerin imha edildiğini öne sürdü.
Süleymancıların eski lideri ve eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un yeğeni, eski AK Parti İstanbul Milletvekili Fatih Süleyman Denizolgun, 2016'da ölen amcasının Adli Tıp Kurumu (ATK) sürecine ilişkin dikkat çeken iddialarda bulundu.
SORUŞTURMA GENİŞLİYOR
Denizolgun, eski Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyesi Prof. Dr. Ahmet Gökçen'in 13 Ağustos 2026'da gözaltına alınmasının ardından soruşturmanın genişletildiğini belirtti.
Sabah'tan Kerim Cengil'in haberine göre Gökçen'in, amcasının ölümüne ilişkin cinayet raporunun ATK'da sümen altı edilmesinde şüpheli olduğunu, buna rağmen 13 Ağustos 2026'ya kadar ATK'da bilirkişilik yaptığını öne sürdü.
KAYITLAR KESİK İDDİASI
Denizolgun, 27 Ağustos tarihli paylaşımında, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının Şubat 2026'dan itibaren otopsi videosunu 3 kez istediğini, ancak ATK'nın 16 Temmuz 2026'da görüntülerin bulunmadığını bildirdiğini aktardı. Feth-i kabir kararı sonrasında daha önce bulunmadığı belirtilen otopsi görüntüleri ortaya çıktı ve Başsavcılığa gönderildi.
Denizolgun, görüntülerin ise kesik kesik ve farklı şekillerde iletildiğini savundu. Söz konusu görüntülerin dosyadaki bilirkişi incelemesinde değerlendirmeye alındığı ve ölüm şekline ilişkin yeni tartışmaların ortaya çıktığı bildirildi.
Bilirkişi değerlendirmesinde, göğse baskı uygulanırken ağız ve burnun kapatılmasıyla nefessiz bırakılma ihtimalinin bilimsel olarak dışlanamayacağı belirtildi. Denizolgun ayrıca fiziki numunelerin ATK'da imha edildiğini iddia etti.
Diğer taraftan Gökçen'in ATK'da 2005'te bilirkişi olarak göreve başladığı, 2010'da HSK üyeliğine atanması nedeniyle görevden ayrıldığı öğrenildi.
Gökçen'in 2015'ten 14 Ağustos 2026'ya kadar ATK Trafik ve İhtisas Dairesi'nde görevlendirildiği belirlendi.