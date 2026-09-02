Sabah'tan Kerim Cengil'in haberine göre Gökçen'in, amcasının ölümüne ilişkin cinayet raporunun ATK'da sümen altı edilmesinde şüpheli olduğunu, buna rağmen 13 Ağustos 2026'ya kadar ATK'da bilirkişilik yaptığını öne sürdü.

Arif Ahmet Denizolgun'un ölümüyle ilgili soruşturma feth-i kabir işlemi yapılmıştı. (Fotoğraflar DHA, AA ve İHA'dan alınmıştır.)

Fatih Süleyman Denizolgun

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Denizolgun, 27 Ağustos tarihli paylaşımında, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının Şubat 2026'dan itibaren otopsi videosunu 3 kez istediğini, ancak ATK'nın 16 Temmuz 2026'da görüntülerin bulunmadığını bildirdiğini aktardı. Feth-i kabir kararı sonrasında daha önce bulunmadığı belirtilen otopsi görüntüleri ortaya çıktı ve Başsavcılığa gönderildi.

Denizolgun, görüntülerin ise kesik kesik ve farklı şekillerde iletildiğini savundu. Söz konusu görüntülerin dosyadaki bilirkişi incelemesinde değerlendirmeye alındığı ve ölüm şekline ilişkin yeni tartışmaların ortaya çıktığı bildirildi.