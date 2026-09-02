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Arif Ahmet Denizolgun’un ölümünde otopsi görüntüleri kaybedildi iddiası

Eski AK Parti İstanbul Milletvekili Fatih Süleyman Denizolgun, amcası Arif Ahmet Denizolgun'un ölümüne ilişkin otopsi görüntülerinin kaybedildiğini ve fiziki numunelerin imha edildiğini öne sürdü.

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Arif Ahmet Denizolgun’un ölümünde otopsi görüntüleri kaybedildi iddiası

Süleymancıların eski lideri ve eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un yeğeni, eski AK Parti İstanbul Milletvekili Fatih Süleyman Denizolgun, 2016'da ölen amcasının Adli Tıp Kurumu (ATK) sürecine ilişkin dikkat çeken iddialarda bulundu.

Arif Ahmet Denizolgun'un ölümüyle ilgili soruşturma feth-i kabir işlemi yapılmıştı. (Fotoğraflar DHA, AA ve İHA'dan alınmıştır.)Arif Ahmet Denizolgun'un ölümüyle ilgili soruşturma feth-i kabir işlemi yapılmıştı. (Fotoğraflar DHA, AA ve İHA'dan alınmıştır.)

SORUŞTURMA GENİŞLİYOR

Denizolgun, eski Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyesi Prof. Dr. Ahmet Gökçen'in 13 Ağustos 2026'da gözaltına alınmasının ardından soruşturmanın genişletildiğini belirtti.

Sabah'tan Kerim Cengil'in haberine göre Gökçen'in, amcasının ölümüne ilişkin cinayet raporunun ATK'da sümen altı edilmesinde şüpheli olduğunu, buna rağmen 13 Ağustos 2026'ya kadar ATK'da bilirkişilik yaptığını öne sürdü.

Fatih Süleyman Denizolgun Fatih Süleyman Denizolgun

KAYITLAR KESİK İDDİASI

Denizolgun, 27 Ağustos tarihli paylaşımında, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının Şubat 2026'dan itibaren otopsi videosunu 3 kez istediğini, ancak ATK'nın 16 Temmuz 2026'da görüntülerin bulunmadığını bildirdiğini aktardı. Feth-i kabir kararı sonrasında daha önce bulunmadığı belirtilen otopsi görüntüleri ortaya çıktı ve Başsavcılığa gönderildi.

Denizolgun, görüntülerin ise kesik kesik ve farklı şekillerde iletildiğini savundu. Söz konusu görüntülerin dosyadaki bilirkişi incelemesinde değerlendirmeye alındığı ve ölüm şekline ilişkin yeni tartışmaların ortaya çıktığı bildirildi.

Arif Ahmet DenizolgunArif Ahmet Denizolgun

Bilirkişi değerlendirmesinde, göğse baskı uygulanırken ağız ve burnun kapatılmasıyla nefessiz bırakılma ihtimalinin bilimsel olarak dışlanamayacağı belirtildi. Denizolgun ayrıca fiziki numunelerin ATK'da imha edildiğini iddia etti.

Alihan Kuriş Alihan Kuriş

Diğer taraftan Gökçen'in ATK'da 2005'te bilirkişi olarak göreve başladığı, 2010'da HSK üyeliğine atanması nedeniyle görevden ayrıldığı öğrenildi.

Eski Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyesi Prof. Dr. Ahmet GökçenEski Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyesi Prof. Dr. Ahmet Gökçen

Gökçen'in 2015'ten 14 Ağustos 2026'ya kadar ATK Trafik ve İhtisas Dairesi'nde görevlendirildiği belirlendi.

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