Doğu Akdeniz'de Navtex gerilimi: Türkiye'nin Navtex hamlesi sonrası Yunanistan'dan yanıt geldi! Navtex nedir?

NAVTEX NEDİR? DOĞU AKDENİZ'DE TÜRKİYE-YUNANİSTAN GERİLİMİ

Navtex, İngilizce "Navigational Telex" ifadesinin kısaltmasıdır. Kıyı şeridinden itibaren 200-400 deniz mili bandında orta frekansta yayın yapan sistem, gemi ve denizcilere önemli bilgileri otomatik olarak iletir.

Bu bildirimlerde meteoroloji tahminleri, seyir bilgileri, acil durumlar, güvenlik uyarıları ve seyir kısıtlamaları yer alabilir.

Seyir duyuruları, sivil ve askeri tüm gemi ve tekneler açısından bağlayıcı nitelik taşır.

Türkiye'de Navtex ve seyir duyuruları, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı bünyesindeki Antalya, Samsun, İstanbul ve İzmir istasyonları tarafından yayımlanır.

Bu nedenle tartışmalı deniz alanlarında yayımlanan Navtex'ler yalnızca gemilerin güvenliğini ilgilendiren teknik metinler olarak değerlendirilmez.

Duyurular, ülkelerin kendi deniz yetki alanlarında faaliyet yürüttüğünü ilan ettiği araçlardan biri olarak da kullanılır.