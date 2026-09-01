Doğu Akdeniz'de Navtex gerilimi: Türkiye'nin Navtex hamlesi sonrası Yunanistan'dan yanıt geldi! Navtex nedir?
Doğu Akdeniz sularında kıta sahanlığı ve deniz yetki alanı tartışmaları yeniden alevlendi. Geçmişte Oruç Reis gemisi üzerinden yaşanan Navtex gerilimi, bu kez Kaş'a yalnızca 2 kilometre uzaklıktaki Meis Adası etrafında tekrarlanıyor.
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- Türkiye, TÜBİTAK Marmara araştırma gemisinin Meis Adası açıklarında 1-15 Eylül 2026 tarihleri arasında bilimsel çalışma yapacağını duyurdu.
- Yunanistan, Türkiye'nin belirttiği alanın kendi deniz yetki alanı içinde olduğunu savunarak karşı Navtex yayımladı.
- Türkiye'nin Navtex duyurusu, Meis Adası açıklarında kıta sahanlığı içinde araştırma faaliyetlerini içeriyor.
- Yunanistan, Türkiye'nin araştırma yapacağı bölgede çalışma yürütülmesi için kendisinden izin alınması gerektiğini belirtti.
- Doğu Akdeniz'de Navtex duyuruları, ülkelerin deniz yetki alanları konusundaki pozisyonlarını yansıtan bir araç olarak kullanılıyor.
Doğu Akdeniz'de deniz yetki alanları üzerinden devam eden Türkiye-Yunanistan anlaşmazlığı, yeni bir Navtex duyurusuyla yeniden gündeme geldi. Türkiye, TÜBİTAK Marmara araştırma gemisinin 1-15 Eylül 2026 tarihleri arasında Meis Adası açıklarında bilimsel çalışma yapacağını duyurdu.
Yunanistan ise bölgenin kendi deniz yetki alanı içinde olduğunu savunarak karşı Navtex yayımladı.
DOĞU AKDENİZ'DE NAVTEX GERİLİMİ: TÜRKİYE VE YUNANİSTAN KARŞI KARŞIYA
Türkiye'nin yayımladığı duyuruya göre TÜBİTAK Marmara, Meis Adası açıklarında ve Türkiye'nin kendi kıta sahanlığı içinde gördüğü bölgede araştırma faaliyetleri yürütecek.
Çalışmaların tarih aralığı da Navtex aracılığıyla denizcilere bildirildi.
Meis Adası, Antalya'nın Kaş ilçesine yaklaşık 2 kilometre mesafede bulunuyor. Ada, Türkiye ile Yunanistan arasındaki deniz yetki alanı tartışmasının öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor.
Türkiye, adanın Anadolu kıyılarına yakınlığını ve bölgedeki kıta sahanlığını öne çıkarırken Yunanistan farklı bir deniz yetki alanı yaklaşımını savunuyor.
TÜRKİYE'NİN NAVTEX HAMLESİ SONRASI YUNANİSTAN'DAN YANIT GELDİ
Atina yönetimi, Türkiye'nin araştırma yapacağı alanın Yunanistan'ın yetki sahasında bulunduğunu ileri sürdü.
Yunanistan ayrıca bölgede çalışma yürütülmesi için kendisinden izin alınması gerektiğini savunarak karşı Navtex yayımladı.
Böylece aynı deniz alanına ilişkin iki farklı yaklaşım, denizcilere yönelik iki ayrı duyuruyla ortaya konuldu.
Doğu Akdeniz'de yayımlanan Navtex'ler, seyir güvenliğine ilişkin teknik bilgilerin yanı sıra ülkelerin deniz yetki alanları konusundaki pozisyonlarını da yansıtıyor.
NAVTEX NEDİR? DOĞU AKDENİZ'DE TÜRKİYE-YUNANİSTAN GERİLİMİ
Navtex, İngilizce "Navigational Telex" ifadesinin kısaltmasıdır. Kıyı şeridinden itibaren 200-400 deniz mili bandında orta frekansta yayın yapan sistem, gemi ve denizcilere önemli bilgileri otomatik olarak iletir.
Bu bildirimlerde meteoroloji tahminleri, seyir bilgileri, acil durumlar, güvenlik uyarıları ve seyir kısıtlamaları yer alabilir.
Seyir duyuruları, sivil ve askeri tüm gemi ve tekneler açısından bağlayıcı nitelik taşır.
Türkiye'de Navtex ve seyir duyuruları, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı bünyesindeki Antalya, Samsun, İstanbul ve İzmir istasyonları tarafından yayımlanır.
Bu nedenle tartışmalı deniz alanlarında yayımlanan Navtex'ler yalnızca gemilerin güvenliğini ilgilendiren teknik metinler olarak değerlendirilmez.
Duyurular, ülkelerin kendi deniz yetki alanlarında faaliyet yürüttüğünü ilan ettiği araçlardan biri olarak da kullanılır.
ÖNCEKİ NAVTEX GERİLİMLERİNDE DE KARŞI AÇIKLAMALAR GELMİŞTİ
Türkiye ile Yunanistan arasında benzer bir gerilim daha önce Oruç Reis araştırma gemisinin Doğu Akdeniz'de faaliyet yürütmesi sırasında yaşanmıştı.
Türkiye, geminin hidrokarbon arama çalışmalarına devam edeceğini Navtex ilanıyla duyurmuştu.
Yunanistan yönetimi ise faaliyetlerin kendi deniz sınırları içinde gerçekleştiğini savunarak Türkiye'ye çalışmalarını durdurma çağrısı yapmıştı.
Atina, o dönemde ulusal güvenlik konseyini acil toplantıya çağırmış ve donanmasının kritik bölgelerde göreve hazır olduğunu açıklamıştı.
TÜBİTAK Marmara için yayımlanan yeni Navtex, Doğu Akdeniz'de deniz yetki alanları ve araştırma faaliyetleri üzerinden yaşanan anlaşmazlığın sürdüğünü gösteren yeni bir gelişme oldu.
(Haberde yer alan görseller Takvim Foto Arşivi'ne aittir.)