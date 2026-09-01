Girne gemi faciasında 3 ay öncesine ait şok görüntüler! Batan gemi aylar önce "geliyorum" demiş

Girne'den Mersin Taşucu'na giderken alabora olarak batan ve 8 kişinin yaşamını yitirdiği, 20 kişinin ise halen denizin ortasında arandığı katamaran tipi yolcu gemisindeki ihmaller zincirine skandal bir boyut daha eklendi.

Henüz ailesine kavuşamamış yolcular ATV ekranlarından adeta yardım çığlıkları attı. Mürettebatın ihmalkarlığına dikkat çeken bir kazazede, "Su alıyoruz, süratı azaltın dedik, 'Azalırsa daha kötü olur' dediler. 'Gemiyi geri çekin' dedik, dinlemediler. Bir şey olursa ne yapacağımızı bile anlatmadılar. Can yeleklerine saldırdık ama nasıl kullanacağımızı bile bilmiyorduk!"

Acılı ailelerin "Dirisi olmasa da en azından ölüsünü bulalım" diyerek limandaki çaresiz bekleyişi sürerken, facianın göz göre göre geldiğini kanıtlayan şok görüntüler ortaya çıktı.