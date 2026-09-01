Girne gemi faciasında 3 ay öncesine ait şok görüntüler! Batan gemi aylar önce "geliyorum" demiş
Girne'de 8 kişinin öldüğü, 20 kişinin arandığı gemi faciasında vurdumduymazlığın bir başka boyutu ortaya çıktı. Batan geminin 3 ay önce de su aldığı ve yolcuların durumu bildirmesine rağmen mürettebatın "Su gelmesi normal, diğer tarafa geçin" diyerek olayı geçiştirdiği belirlendi. 3 ay önceki o skandal görüntüleri kaydeden öğrenciler ATV Haber'e konuştu.
Girne'den Mersin Taşucu'na giderken alabora olarak batan ve 8 kişinin yaşamını yitirdiği, 20 kişinin ise halen denizin ortasında arandığı katamaran tipi yolcu gemisindeki ihmaller zincirine skandal bir boyut daha eklendi.
Henüz ailesine kavuşamamış yolcular ATV ekranlarından adeta yardım çığlıkları attı. Mürettebatın ihmalkarlığına dikkat çeken bir kazazede, "Su alıyoruz, süratı azaltın dedik, 'Azalırsa daha kötü olur' dediler. 'Gemiyi geri çekin' dedik, dinlemediler. Bir şey olursa ne yapacağımızı bile anlatmadılar. Can yeleklerine saldırdık ama nasıl kullanacağımızı bile bilmiyorduk!"
Acılı ailelerin "Dirisi olmasa da en azından ölüsünü bulalım" diyerek limandaki çaresiz bekleyişi sürerken, facianın göz göre göre geldiğini kanıtlayan şok görüntüler ortaya çıktı.
3 AY ÖNCE DE SU ALMIŞ: "BİZE DURUMU KONTROL EDEN BİLE OLMADI!"
KKTC'de okuyan öğrencilerin 3 ay önce aynı gemide seyahat ederken çektiği görüntüler, facianın adeta geliyorum dediğini gözler önüne serdi.
Geminin su aldığını fark edip durumu mürettebata bildiren ancak skandal bir umursamazlıkla karşılaşan öğrencilerden Alperen Çakır ve Sercan Ulutaş, ATV Haber'den Özlem Aktay'a konuştu.Girne açıklarında batan gemi 3 ay önce su almış: "Uyardık, 'normal' dediler"
"SADECE BAŞKA YERE GEÇİN DEDİLER"
Oradaki personele geminin su aldığını bildirdiklerini belirten Alperen Çakır, "Gelen giden veya durumu kontrol eden birisi olmadı. Geminin arka tarafındakiler fark etmemişti, biz ön tarafta olduğumuz için su aldığını gördük. Bize bu durumun normal olduğu ve öne geçmemiz gerektiği söylendi" ifadelerini kullandı.
"SU GELMESİ NORMAL BİR ŞEYMİŞ!"
Sercan Ulutaş ise skandal yanıtı şu sözlerle aktardı: "Geminin kontrol edilmesi gerekiyormuş ama öyle bir şey yaşanmadı. Hatta su gelmesinin gayet normal bir şey olduğu söylendi. Polis şimdi bize kime bilgi verdiğimizi ve hangi mürettebatla iletişime geçtiğimizi soruyor."
O VİDEODAN SONRA HİÇBİR ONARIM YAPILMADI MI?
Geminin 3 ay önce su aldığı açıkça belgelenmesine rağmen oradaki yetkililer ve işletme tarafından herhangi bir bakım, denetim veya onarım yapılıp yapılmadığı ise henüz bilinmiyor.