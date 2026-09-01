"Siyonist" mülteci! Pro-İsrail aparatı Türkü Avcı salya sümük İsrail basınına ağladı: Sığınma talebinde bulundu

İSRAİL'E YALVARIP SIĞINMA TALEBİNDE BULUNDU İsrail'e sığınma talebinde bulunan Avcı, İsrail halkı için çalışmak istediğini sözlerine ekledi. "Türk siyonist" Avcı, "İsrail'de yasal statüye ve sığınmaya ihtiyacım var çünkü gidecek başka yerim yok. İsrail'den ayrılırsam Türkiye'ye geri dönemem. Başladığım işi bitirmek istiyorum" diyerek Tel Aviv'e yalvardı.

İSRAİLLİ AVUKAT: TÜRKÜ ŞU ANDA MÜLTECİ OLARAK KAYITLI



Türkü Avcı'nın avukatlığını üstlenen Liat Kerskes isimli İsrailli avukat, "Türkü şu anda mülteci olarak kayıtlı, İsrail'de tanınma ve geçici statü alma sürecinde. İsrail kimlik kartı veya pasaportunda çalışma vizesi yok ve bunlar olmadan sağlık sigortası alamıyor, düzgün bir iş bulamıyor, hayatını kurması gerektiği gibi kuramıyor" dedi.

İSRAİL MAKAMLARI: SIĞINMACI OLARAK BULUNUYOR



Öte yandan İsrail makamları, Türkü Avcı'nın İsrail'de "sığınmacı" olarak bulunduğunu teyit etti.