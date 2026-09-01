"Siyonist" mülteci! Pro-İsrail aparatı Türkü Avcı salya sümük İsrail basınına ağladı: Sığınma talebinde bulundu
Pro-İsrail aparatlığı yapan ve kendini "Türk siyonist" olarak tanımlayan Türkü Avcı, İsrail'e sığınma talebinde bulundu. Siyonist basına salya sümük ağlayan Avcı, katil Netanyahu ile "Hamas" ve "Erdoğan düşmanlığı" üzerinden ağız birliği yaptı. Daha sonra "Gidecek başka yerim yok" diyerek İsrail halkı için çalışmak istediğini beyan etti. Öte yandan Avcı'nın içinde bulunduğu sefil durumu İsrailli avukatı "Şu anda mülteci olarak kayıtlı. Vizesi yok, sigortası yok, iş bulamıyor" sözleriyle açıkladı. İsrail makamları aynı şahıs için "O burada sığınmacı" açıklaması yaptı.
İsrail'de yaşayan ve kendini "Türk siyonist" olarak tanımlayan Türkü Avcı, Türkiye'ye dönemeyince Tel Aviv'de "yasal statü" arayışına girdi.
Salya sümük İsrail basınına ağlayan Avcı, "Şu anda Türkiye'ye dönemiyorum çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret etmek ve Türkiye'nin egemenliğini ve birliğini zayıflatmak suçlamasıyla hakkımda tutuklama emri var" dedi.
Daha sonra Türkiye'yi ve Başkan Erdoğan'ı rezil sözlerle hedef alıp sistematik bir şekilde İsrail güzellemesi yaptı.
KATİLLE AĞIZ BİRLİĞİ YAPTI: HAMAS VE BAŞKAN ERDOĞAN DÜŞMANLIĞI
İsrail Başbakanı Netanyahu ile "Hamas" ve "Erdoğan düşmanlığı" üzerinden ağız birliği yapan Avcı, "Ülkem Türkiye, Filistin mücadelesi adı altında Erdoğan bir terör örgütüne alan açıyor ve bu, laik Türkiye Cumhuriyeti'nin sonu anlamına geliyor. Bu yüzden evet, İsrail'i hâlâ destekliyorum ve her zaman desteklemeye devam edeceğim" dedi.
Pro-İsrail aparatı Türkü Avcı, siyonist basında şu ifadeleri kullandı:
İsrail'in çok büyülü bir ülke olduğunu düşünüyorum. Kimsenin buraya tesadüfen geldiğine inanmıyorum. Buraya geldiğimden beri hayatıma dokunan çok insan oldu.
Ailemle şu anda pek iletişim halinde değiliz çünkü onları çok zor bir duruma soktum. Ailemi 7 Ekim'den beri görmedim. Şu anda iletişim halinde değiliz çünkü onları çok büyük bir tehlikeye atıyorum. Ailemi çok özlüyorum. Şimdi hayatım tamamen değişti. Ailem yok, ana dilimde değilim.
İSRAİL'E YALVARIP SIĞINMA TALEBİNDE BULUNDU
İsrail'e sığınma talebinde bulunan Avcı, İsrail halkı için çalışmak istediğini sözlerine ekledi.
"Türk siyonist" Avcı, "İsrail'de yasal statüye ve sığınmaya ihtiyacım var çünkü gidecek başka yerim yok. İsrail'den ayrılırsam Türkiye'ye geri dönemem. Başladığım işi bitirmek istiyorum" diyerek Tel Aviv'e yalvardı.
İSRAİLLİ AVUKAT: TÜRKÜ ŞU ANDA MÜLTECİ OLARAK KAYITLI
Türkü Avcı'nın avukatlığını üstlenen Liat Kerskes isimli İsrailli avukat, "Türkü şu anda mülteci olarak kayıtlı, İsrail'de tanınma ve geçici statü alma sürecinde. İsrail kimlik kartı veya pasaportunda çalışma vizesi yok ve bunlar olmadan sağlık sigortası alamıyor, düzgün bir iş bulamıyor, hayatını kurması gerektiği gibi kuramıyor" dedi.
İSRAİL MAKAMLARI: SIĞINMACI OLARAK BULUNUYOR
Öte yandan İsrail makamları, Türkü Avcı'nın İsrail'de "sığınmacı" olarak bulunduğunu teyit etti.
Ayrıca Türkü Avcı geçtiğimiz aylarda SÖZCÜ TV yayınlarında boy gösterip İsrail propagandası yapıyordu.
Avcı bu yayınların birinde "İsrail, Orta Doğu'nun tek demokratik ülkesi. Türkiye'de İslamcı propaganda var. İsrail sevilmiyor. Filistin'de eşcinsel olamazsınız, Orta Doğu'da sadece İsrail'de eşcinsel olabilirsiniz" demişti.