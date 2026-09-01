Beyoğlu merkezli narkotik operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul Beyoğlu merkezli düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin "zula" olarak kullandıkları belirlenen adreslerde yapılan aramalarda 333 gram skunk, ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek ele geçirildi.

10 şüpheli gözaltına alındı.

ARAMALARDA SKUNK, PRES MAKİNESİ, RUHSATSIZ TABANCA ELE GEÇİRİLDİ

Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yaptığı değerlendirilen 12 şüpheli ve şüphelilerin zula olarak kullandıkları tespit edilen 9 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 10 şüpheli gözaltına alındı.

Tespit edilen adreslerde yapılan aramalarda 333 gram Skunk maddesi, pres makinesi, ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek, 70 fişek, 181 bin Türk Lirası, 310 euro ve 500 dolar ele geçirildi.