Beyoğlu merkezli narkotik operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Beyoğlu merkezli sokak satıcılarına yönelik düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda uyuşturucu madde, silah ve yüksek miktarda nakit para ele geçirildi.
İstanbul Beyoğlu merkezli düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin "zula" olarak kullandıkları belirlenen adreslerde yapılan aramalarda 333 gram skunk, ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek ele geçirildi.
9 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesi amacıyla sokak satıcılarına yönelik Beyoğlu merkezli operasyon düzenlendi.
ARAMALARDA SKUNK, PRES MAKİNESİ, RUHSATSIZ TABANCA ELE GEÇİRİLDİ
Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yaptığı değerlendirilen 12 şüpheli ve şüphelilerin zula olarak kullandıkları tespit edilen 9 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 10 şüpheli gözaltına alındı.
Tespit edilen adreslerde yapılan aramalarda 333 gram Skunk maddesi, pres makinesi, ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek, 70 fişek, 181 bin Türk Lirası, 310 euro ve 500 dolar ele geçirildi.