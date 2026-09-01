Dünyanın gözü Erdoğan-Putin zirvesinde! Ukrayna ve Karadeniz masada





KARADENİZ'DE SEYRÜSEFER GÜVENLİĞİ VE TAHIL KRİZİ



Nitekim, krizin bir diğer sacayağı ise Karadeniz'deki gemi saldırıları.



Sorun sadece Karadeniz'le sınırlı kalmadı, dünya genelinde gıda güvenliğini tehdit eden boyutlara ulaştı. Tahılın dünya pazarlarına ulaşamaması üzerine birçok ülke Türkiye'den bir girişimde bulunması yönünde talepte bulundu.



Ankara'nın bu konuda çalışma yürüttüğü, hem Rusya hem Ukrayna ile görüşmelerin sürdüğü bildirildi. Türkiye'nin 2022'deki tahıl anlaşmasına benzer bir anlaşma için zemin yokladığı öğrenildi.