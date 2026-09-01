Dünyanın gözü Erdoğan-Putin zirvesinde! Ukrayna ve Karadeniz masada
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin, kritik zamanda kritik bir görüşme yapacak. AB'nin Rusya'ya yönelik kışkırtmaları ve Rusya'nın Baltık ülkelerine saldıracağına dair iddiaların dillendirildiği bir dönemde Bişkek'teki ikili zirve tüm dünya tarafından merakla takip ediliyor. Liderlerin masasında Ukrayna'da devam eden savaş ve Karadeniz'deki seyrüsefer güvenliği olacak. Birçok ülke Türkiye'den yeni bir tahıl anlaşmasına öncü olmasını istiyor. Başkan Erdoğan'ın bir kez daha arabulucu olması, tarafları İstanbul'a davet etmesi bekleniyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Liderler Zirvesi kapsamında Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir araya gelecek.
Görüşme zamanlama açısından bölge için kritik önem arz ediyor.
BÖLGEYE RAHAT NEFES ALDIRACAK
Avrupa Birliği ülkelerinin hem kışkırtıp hem de diken üstünde durduğu, Rusya'nın da savaşı Avrupa'ya yayma iddialarının dillendirildiği bir dönemde bu görüşmenin bölgeye rahat bir "nefes" aldıracağı değerlendiriliyor.
RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI MASADA
Erdoğan ve Putin'in masasındaki en önemli konu başlığının Ukrayna'da devam eden savaş olması bekleniyor.
Moskova'nın Baltık ülkelerine saldıracağına dair servis edilen haberler, Rusya'ya inen CIA uçakları ve Karadeniz'deki seyrüsefer risklerinin gölgesinde Ankara'nın Rusya ve Ukrayna arasında arabuluculuk girişimleri sürüyor.
Bu çerçevede Erdoğan-Putin görüşmesinde Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesine yönelik diplomatik girişimlerin sürdürüleceği öngörülüyor.
KARADENİZ'DE SEYRÜSEFER GÜVENLİĞİ VE TAHIL KRİZİ
Nitekim, krizin bir diğer sacayağı ise Karadeniz'deki gemi saldırıları.
Sorun sadece Karadeniz'le sınırlı kalmadı, dünya genelinde gıda güvenliğini tehdit eden boyutlara ulaştı. Tahılın dünya pazarlarına ulaşamaması üzerine birçok ülke Türkiye'den bir girişimde bulunması yönünde talepte bulundu.
Ankara'nın bu konuda çalışma yürüttüğü, hem Rusya hem Ukrayna ile görüşmelerin sürdüğü bildirildi. Türkiye'nin 2022'deki tahıl anlaşmasına benzer bir anlaşma için zemin yokladığı öğrenildi.
İSRAİL, SURİYE, HÜRMÜZ... BÖLGESEL MESELELER MASADA
Öte yandan Erdoğan ve Putin'in Orta Doğu'daki istikrarsızlık, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırıları, Mekke İttifakı ve Hürmüz'deki kriz gibi bölgesel meseleleri de ele alması bekleniyor.
Dünyanın gözü iki liderin vereceği mesajlarda.
Ankara - Moskova hattındaki temas ilgiyle takip ediliyor.