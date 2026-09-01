FETÖ'nün bilişim ağına operasyon! Signal trafiği deşifre edildi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü’nün Signal uygulaması üzerinden haberleşen güncel bilişim yapılanması deşifre edildi. MİT ve Ankara Emniyeti Terörle Mücadele Şubesi’nin ortak operasyonunda, örgüt içerisinde faaliyet gösterdiği belirlenen 13 şüpheliden 10’u gözaltına alındı. Firari durumdaki 3 şüphenin yakalanması için operasyonlar sürerken, dijital haberleşme ağının detayları da adli incelemeye alındı.
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü mensuplarının Signal haberleşme uygulaması üzerinden yürüttükleri örgütsel faaliyetler ve haberleşme trafiği deşifre edildi.
13 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI
MİT ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile koordineli yürütülen çalışmalar sonucunda, örgütün güncel bilişim yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
10 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Düzenlenen operasyonda 13 şüpheliden 10'u yakalanarak gözaltına alındı.
Firari 3 şüphenin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
Tayfun Dastan Takvim.com.tr Güncel