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FETÖ'nün bilişim ağına operasyon! Signal trafiği deşifre edildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü’nün Signal uygulaması üzerinden haberleşen güncel bilişim yapılanması deşifre edildi. MİT ve Ankara Emniyeti Terörle Mücadele Şubesi’nin ortak operasyonunda, örgüt içerisinde faaliyet gösterdiği belirlenen 13 şüpheliden 10’u gözaltına alındı. Firari durumdaki 3 şüphenin yakalanması için operasyonlar sürerken, dijital haberleşme ağının detayları da adli incelemeye alındı.

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FETÖ'nün bilişim ağına operasyon! Signal trafiği deşifre edildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü mensuplarının Signal haberleşme uygulaması üzerinden yürüttükleri örgütsel faaliyetler ve haberleşme trafiği deşifre edildi.

FETÖ'nün bilişim ağına operasyon! Signal trafiği deşifre edildi-2

13 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI
MİT ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile koordineli yürütülen çalışmalar sonucunda, örgütün güncel bilişim yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Signal uygulaması (Fotoğraf Takvim Foto Arşivi’nden alınmıştır - Depo Photos)Signal uygulaması (Fotoğraf Takvim Foto Arşivi’nden alınmıştır - Depo Photos)

10 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Düzenlenen operasyonda 13 şüpheliden 10'u yakalanarak gözaltına alındı.

FETÖ'nün bilişim ağına operasyon! Signal trafiği deşifre edildi-3

Firari 3 şüphenin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

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FETÖ'nün bilişim ağına operasyon! Signal trafiği deşifre edildi-5 FETÖ'nün bilişim ağına operasyon! Signal trafiği deşifre edildi-6 FETÖ'nün bilişim ağına operasyon! Signal trafiği deşifre edildi-7
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