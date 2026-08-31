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Bişkek’te Göçebe Oyunları heyecanı! Erdoğan milli sporcuları selamladı

Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te düzenlenen Dünya Göçebe Oyunları Açılış Töreni devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Bişkek Arena’daki törende milli sporcularımızı selamladı.

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Bişkek’te Göçebe Oyunları heyecanı! Erdoğan milli sporcuları selamladı

Şanghay İşbirliği Teşkilatı Zirvesi'ne katılmak üzere Kırgızistan'a giden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, başkent Bişkek'teki temaslarını sürdürüyor.

Bişkek’te Göçebe Oyunları heyecanı! Erdoğan milli sporcuları selamladı-1

Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Bişkek Arena'da düzenlenen 6. Dünya Göçebe Oyunları Açılış Töreni ile Kırgızistan'ın Bağımsızlık Günü kutlamalarına katıldı.

Video Oynatma İkonu Başkan Erdoğan Göçebe Oyunları için Bişkek Arena'da

Erdoğan çiftini tören alanında Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ve eşi Aygül Caparova karşıladı.

Bişkek’te Göçebe Oyunları heyecanı! Erdoğan milli sporcuları selamladı-2

TÜRKİYE KORTEJİNİ AYAĞA KALKARAK SELAMLADI

Dünya Göçebe Oyunları Açılış Töreni, katılımcı ülkelerin kortej yürüyüşüyle başladı. Başkan Erdoğan, Türkiye kortejinin geçişi sırasında ayağa kalkarak milli sporcuları selamladı.

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Bişkek’te Göçebe Oyunları heyecanı! Erdoğan milli sporcuları selamladı-4 Bişkek’te Göçebe Oyunları heyecanı! Erdoğan milli sporcuları selamladı-5 Bişkek’te Göçebe Oyunları heyecanı! Erdoğan milli sporcuları selamladı-6
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