Eski hakim Sidar Demiroğlu’nun karanlık sicili! Uyuşturucu baronlarına tahliye kapısı iddiası

Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimi Sidar Demiroğlu'nun Hakimler ve Savcılar Kurulu soruşturma dosyasındaki ağır suçlamalar gün yüzüne çıktı.

HSK İkinci Dairesi tarafından 16 Haziran'da iki ayrı dosyadan meslekten çıkarma cezası verilen Demiroğlu'nun sicilinde "uyuşturucu ticareti", "silah kaçakçılığı", "yağma", "yasa dışı bahis" zanlılarını usulsüz şekilde tahliye etmekten "rüşvet almaya" kadar uzanan çok sayıda eylem bulunduğu saptandı.

'DOSYAYA 4-5 KEZ BAK HAKİME HANIM!'

HSK Başmüfettişliği tarafından hazırlanan raporda 17 ayrı eylem tek tek incelendi.

Dosyadaki "kasten yaralama" soruşturmasında yaşanan olay dikkat çekti.

Tutuklamaya sevk edilen şüpheli Hacı Ali Tarlacı hakkında karar verecek Hakim Ecem Temoçin'i sorgu öncesinde telefonla arayan Demiroğlu, "Şahsın dosyasına iki kere değil, üç kere değil, dört, beş kez bak." dedi.

Aynı şüpheli hakkında daha sonra tahliye talebini değerlendirecek olan 2. Sulh Ceza Hakimi Hayrullah Kut'a mesaj gönderen Demiroğlu, şüpheli avukatının yakını olduğunu belirterek savcının adli kontrol istediğini aktardı.

Uyuşturucu ticareti suçundan tutuklanan şüpheli Mehmet Gülseven dosyasında Hakim Ecem Temoçin'in makam odasına giden Demiroğlu, "Tutuklunun ailesini tanıyorum, iyi aile. Bu kişi böyle suçlar işleyebilecek kişi değil, böyle şeyler yapmaz." ifadelerini kullandı.

TAHLİYE SONRASI 4 ZANLI KAYIPLARA KARIŞTI

Usulsüz tahliye kararları neticesinde adaletten kaçan şüpheliler HSK raporunda geniş yer buldu.

Uyuşturucu ticareti soruşturmalarında tutuklu bulunan Ramazan Kentaç, Mesut Doğru, Hakan Bal ve Atila Yıldırım, Demiroğlu tarafından verilen tahliye kararlarının ardından yakalanamadı.

Ağır ceza mahkemelerince haklarında yeniden yakalama kararı çıkarılan şüphelilerin firar etmesi üzerine soruşturma makamları harekete geçti.

Eylemleri görevi kötüye kullanma sınırlarının ötesinde değerlendiren savcılık, şüphelilerin tutuklanma veya hükmün infazından kurtulmalarına imkan sağlandığı gerekçesiyle Demiroğlu hakkında 4 kez suçluyu kayırma suçlamasıyla işlem yaptı.

NAKİT TRAFİĞİNİ AÇIKLAYAMADI

Soruşturma kapsamında yaptırılan bilirkişi incelemesi, eski hakimin mali tablosundaki ciddi tutarsızlıkları ortaya koydu.

Demiroğlu ve eşinin 2022 ile 2023 yıllarında toplam 1 milyon 93 bin 936 TL gelir elde etmesine karşın 1 milyon 595 bin 963 TL harcama yaptığı saptandı.

Kaynağı belirsiz 597 bin 860 TL nakit işlemi tespit edilirken, çocuklarının eğitim gördüğü özel okula 225 bin TL elden ödeme yapıldığı belirlendi.

Eşi adına alınan 2017 model aracın alım işlemine karşılık gelen banka havalesi bulunamaması haksız mal edinme iddialarını güçlendirdi.

PARA KARŞILIĞI TAHLİYE İDDİASI Avukat Recep Saraffoğlu aracılığıyla tutuklu şüpheliler Murat Karataş, Hakan Karataş ve Mehmet Fatih Boğa'dan menfaat sağlayarak tahliye kararları verdiği öne sürülen Demiroğlu hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca rüşvet suçundan iddianame düzenlendi.

YARGISAL TAKDİR SAVUNMASINA SAVCILIKTAN RET

Hakkındaki iddiaları reddeden Demiroğlu, verdiği kararların yargısal takdir yetkisi kapsamında kaldığını savundu.

Şahit beyanları, telefon irtibatları, para transferleri, araç ilişkilerini bütüncül olarak değerlendiren soruşturma makamları bu savunmayı geçersiz kıldı.

İddianamelerde söz konusu işlemlerin yargısal takdir hakkı kapsamında kabul edilemeyeceği vurgulandı.

Disiplin sürecinin yanı sıra ceza yargılamaları devam eden Demiroğlu'nun "suçluyu kayırma", "görevi kötüye kullanma", "mal bildiriminde bulunulması kanununa muhalefet" suçlarından yargılandığı dosya Yargıtay 7. Ceza Dairesinde 2025/4-MD esasına kaydedildi.

Davanın duruşması 22 Eylül 2026 tarihinde yapılacak.