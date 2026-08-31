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Başkan Erdoğan'dan Leyla Zana'ya başsağlığı telefonu: Eşi Mehdi Zana için taziye dileklerini iletti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, eski milletvekili Leyla Zana ile telefonda görüştü. Erdoğan, görüşmede KOAH hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Mehdi Zana için başsağlığı dileklerini iletti. Mehdi Zana için Diyarbakır'da tören düzenlendi.

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Başkan Erdoğan'dan Leyla Zana'ya başsağlığı telefonu: Eşi Mehdi Zana için taziye dileklerini iletti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, eski milletvekili Leyla Zana ile telefonda görüştü. Erdoğan, hayatını kaybeden eşi Mehdi Zana için Zana'ya başsağlığı dileklerini iletti.

Mehdi Zana, KOAH hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Zana için Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi hizmet binası önünde tören düzenlendi.

Diyarbakır'da 1977-1980 yılları arasında Belediye Başkanlığı görevini yürüten Mehdi Zana'nın vefatının ardından gerçekleştirilen törene yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden Mehdi Zana'nın eşi Leyla Zana'yı telefonla arayarak başsağlığı dileklerini iletti. (Fotoğraflar: İHA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden Mehdi Zana'nın eşi Leyla Zana'yı telefonla arayarak başsağlığı dileklerini iletti. (Fotoğraflar: İHA)

ERDOĞAN LEYLA ZANA'YI TELEFONLA ARADI

Başkan Erdoğan, Mehdi Zana'nın vefatının ardından Leyla Zana ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, görüşmede Leyla Zana'ya başsağlığı dileklerini iletti.

KOAH tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski Diyarbakır Belediye Başkanı Mehdi Zana için kentte tören düzenlendi.KOAH tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski Diyarbakır Belediye Başkanı Mehdi Zana için kentte tören düzenlendi.

MEHDİ ZANA İÇİN DİYARBAKIR'DA TÖREN

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi hizmet binası önündeki törene Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eşbaşkanı Serra Bucak, Leyla Zana, Zana'nın yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan Serra Bucak, Mehdi Zana'nın kent ve yerel yönetimler açısından bıraktığı mirasa değindi. Bucak, "Mehdi Zana'nın bıraktığı miras yalnızca geçmişe değil, bugüne de aittir. Diyarbakır seni unutmayacak" dedi.

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Başkan Erdoğan'dan Leyla Zana'ya başsağlığı telefonu: Eşi Mehdi Zana için taziye dileklerini iletti-4 Başkan Erdoğan'dan Leyla Zana'ya başsağlığı telefonu: Eşi Mehdi Zana için taziye dileklerini iletti-5 Başkan Erdoğan'dan Leyla Zana'ya başsağlığı telefonu: Eşi Mehdi Zana için taziye dileklerini iletti-6

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