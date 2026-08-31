Başkan Erdoğan'dan Leyla Zana'ya başsağlığı telefonu: Eşi Mehdi Zana için taziye dileklerini iletti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, eski milletvekili Leyla Zana ile telefonda görüştü. Erdoğan, hayatını kaybeden eşi Mehdi Zana için Zana'ya başsağlığı dileklerini iletti.

KOAH tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski Diyarbakır Belediye Başkanı Mehdi Zana için kentte tören düzenlendi.

MEHDİ ZANA İÇİN DİYARBAKIR'DA TÖREN

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi hizmet binası önündeki törene Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eşbaşkanı Serra Bucak, Leyla Zana, Zana'nın yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan Serra Bucak, Mehdi Zana'nın kent ve yerel yönetimler açısından bıraktığı mirasa değindi. Bucak, "Mehdi Zana'nın bıraktığı miras yalnızca geçmişe değil, bugüne de aittir. Diyarbakır seni unutmayacak" dedi.

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