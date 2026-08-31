Başkan Erdoğan'dan Leyla Zana'ya başsağlığı telefonu: Eşi Mehdi Zana için taziye dileklerini iletti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, eski milletvekili Leyla Zana ile telefonda görüştü. Erdoğan, görüşmede KOAH hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Mehdi Zana için başsağlığı dileklerini iletti. Mehdi Zana için Diyarbakır'da tören düzenlendi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, eski milletvekili Leyla Zana ile telefonda görüştü. Erdoğan, hayatını kaybeden eşi Mehdi Zana için Zana'ya başsağlığı dileklerini iletti.
Mehdi Zana, KOAH hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Zana için Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi hizmet binası önünde tören düzenlendi.
Diyarbakır'da 1977-1980 yılları arasında Belediye Başkanlığı görevini yürüten Mehdi Zana'nın vefatının ardından gerçekleştirilen törene yakınları ve vatandaşlar katıldı.
ERDOĞAN LEYLA ZANA'YI TELEFONLA ARADI
Başkan Erdoğan, Mehdi Zana'nın vefatının ardından Leyla Zana ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, görüşmede Leyla Zana'ya başsağlığı dileklerini iletti.
MEHDİ ZANA İÇİN DİYARBAKIR'DA TÖREN
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi hizmet binası önündeki törene Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eşbaşkanı Serra Bucak, Leyla Zana, Zana'nın yakınları ve vatandaşlar katıldı.
Törende konuşan Serra Bucak, Mehdi Zana'nın kent ve yerel yönetimler açısından bıraktığı mirasa değindi. Bucak, "Mehdi Zana'nın bıraktığı miras yalnızca geçmişe değil, bugüne de aittir. Diyarbakır seni unutmayacak" dedi.