Belediye Başkan Danışmanı Mahmut Kılıç ve Mali Hizmetler Müdürü Hakan Sarıaydın'ın makam odasında, "2.000 gıda kolisi vermezseniz paranız pul olur, batarsınız" tehdidiyle firmadan 2,5 milyon TL'lik ödeme ve çek alındı. Benzer şekilde, 7 milyon TL alacağı biriken müteahhit Tarık Çakmakçı da 1,17 milyon TL'lik faturayı ödemeye zorlandı.

Hasan Mutlu (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi ve AA)

Gıda firması sahibi Kadir Türker Türksever, teslim edilmeyen koliler için Mahmut Kılıç'ın kendisini arayarak, "Daha Ramazana çok var, koliler yer kaplamasın. Bize acil para lazım" diyerek 950 bin TL'lik çek aldığını itiraf etti. Faturalarda gıda kolisi yerine donuk mantı, dondurulmuş soğan halkası gibi lüks restoran malzemelerinin gösterildiği belirlendi.

'80 BİN DOLAR VERDİM'

Rüşvet çarkının en çarpıcı detaylarından biri imar usulsüzlüklerinde ortaya çıktı. Soruşturmanın şüphelilerinden Servet Aydın'ın ifadesine göre, usulsüz imar dosyalarını imzalatmak isteyen Emin Sönmez, imardan sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı Özlem Tut'un makam odasında bağırarak şunları söyledi: "Ben bu işler için Başkan Hasan Mutlu'ya 80 bin dolar verdim, karısının (Safiye Mutlu) bile burada dairesi var. Karısı beni her gün arayıp 'Bizim daireye acil ihtiyacımız var, ne zaman başlarsın?' diye sıkıştırıyor."

Soruşturma birimleri, Hasan Mutlu'nun eşi Safiye Mutlu'nun imar usulsüzlüğü yapılan bir projeden piyasa değerinden 10 milyon TL ucuza iki lüks daire aldığını ve ödemelerin paravan şirket çekleriyle aklandığını saptadı.