CHP'li Bayrampaşa Belediyesinden depremzede vatandaşa rüşvet kıskacı: "Sen inşaata başla, resmi prosedürleri biz arkadan hallederiz"
CHP'li Bayrampaşa Belediyesi'ndeki kirli ağa ilişkin iddianamede vicdanları sızlatan bir rüşvet şikâyeti de var. Hatay depreminde evini kaybedip Bayrampaşa'ya sığınan depremzede esnaf Adil Umur'a ilçede kafe açma izni verildi. Umur, daha sonra "Kaçak yapı yıkarız" tehdidiyle kendisinden 3 milyon lira rüşvet ve yüzde 25 pay istendiğini anlattı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunun yürüttüğü soruşturma, CHP'li Bayrampaşa Belediyesinde kurulan rüşvet, irtikap, zimmet, ihaleye fesat karıştırma ve dolandırıcılık ağını tüm çıplaklığıyla gözler önüne serdi.
Hazırlanan iddianamede, Mart 2024 yerel seçimlerinde göreve gelir gelmez hızlı bir şekilde organize suç örgütü kuran Belediye Başkanı Hasan Mutlu ve ekibinin, belediye kaynaklarını şahsi servete dönüştürmek için nasıl bir yağma düzeni kurduğu delilleriyle kanıtlandı.
İddianamede 1 suçtan zarar gören kurum, 20 müşteki, 11 mağdur ve 78 şüpheli yer alırken, örgüt lideri konumundaki Hasan Mutlu hakkında 37 ayrı suç eyleminden 311 yıldan 818 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi.
Soruşturmanın en can yakıcı ve vicdanları sızlatan dosyasını ise Hatay depreminde evini kaybedip Bayrampaşa'ya sığınan depremzede esnaf Adil Umur'un uğradığı rüşvet kıskacı oluşturdu. İddianamedeki bilgilere göre, Kasım 2022'de Hatay'a göç eden ancak 6 Şubat Kahramanmaraş depreminde evi yıkılınca tekrar Bayrampaşa'ya dönen depremzede Adil Umur, hayata tutunabilmek için Forum İstanbul AVM önündeki atıl alana kafe açmak istedi.
Eylül 2024'te Belediye Meclis Üyesi Saki Teker ile birlikte Belediye Başkanı Hasan Mutlu'yu makamında ziyaret eden depremzedeye "yardımcı olunacağı" sözü verildi.
Mutlu, depremzedeyi İmardan Sorumlu Yardımcısı Bilgehan Yağcı'ya yönlendirdi.
"SEN BAŞLA, BİZ HALLEDERİZ"
Ruhsat prosedürünü soran Umur'a Yağcı, "Sen inşaata başla, resmî prosedürleri biz arkadan hallederiz" diyerek yasal süreci baypas etti ve kaçak inşaatın önünü açtı.
Depremzede esnaf 1 Ocak 2025'te inşaata başladığında, belediye imkânları bu kaçak yapı için seferber edildi. Molozlar belediye araçlarıyla taşındı. Zabıta Müdürü Dilber Sarıtaş, zabıta merkezine yalnızca 300 metre mesafede yükselen bu devasa yapıyı fark edip bildirse de Bilgehan Yağcı, "Hasan Mutlu'nun talimatı var, şimdilik işlem yapmayın" diyerek mühürlemeyi engelledi.
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden şikâyetler gelmeye başlayınca şebeke kılıf aramaya başladı. Şubat-Mart 2025'te belediye iştiraki BAYPA üzerinden alt kiralama oyunu tezgâhlandı ancak usulsüzlük yayılınca bizzat Hasan Mutlu'nun talimatıyla bu ihale iptal edildi.
Şikâyetlerin önünü kesmek için 17 Nisan 2025'te toplanan encümen, yapıyı "sahibi bilinmeyen yapı" göstererek korsan bir yıkım kararı aldı. Belediye Başkan Yardımcısı Atilla Özen, depremzedeye, "Bu sadece prosedür, dostlar alışverişte görsün diye aldık, yıkım falan olmayacak" güvencesini verdi.
YARDIMCISI İTİRAF ETTİ
Şüpheli Servet Aydın ise ifadesinde, nişanlısı Özlem Tut'un kendisine "Hasan Mutlu bu kafeden 5 milyon TL aldı ve buraya gizli ortak oldu" dediğini itiraf etti. Savcılık tarafından BTK'dan alınan HTS baz istasyonu raporları da tüm bu kirli görüşmeleri saniye saniye doğruladı. Rüşvet kayıtları sosyal medyaya sızınca panikleyen belediye, sorumluluğu atmak için jet hızıyla kafenin yıkımını gerçekleştirdi. Tutuklanan Bilgehan Yağcı, etkin pişmanlıktan yararlanarak Hasan Mutlu'nun bir toplantıda "Bizim orada 3 milyonumuz var" diyerek parayı şahsına istediğini bizzat itiraf etti.
AİLEYLE PARA AKLADI SEVGİLİYİ SERVETE BOĞDU
Bayrampaşa Belediyesini zenginleşme amacıyla adeta parsel parsel bölüşen şebekenin diğer icraatları da iddianamede tek tek sıralandı. Hasan Mutlu'nun kardeşi Ayhan Mutlu, rüşvetten elde edilen paraları ağabeyinin gayriresmî ortağı olduğu şirketler üzerinden aklayan isim oldu.
Hasan Mutlu'nun sevgilisi ve "kasası" olan Çağla Konat'ın kardeşi Oğulcan Konat başta olmak üzere yaklaşık 30 yakını belediyede işe yerleştirildi. Bu kişilere Audi ve BMW Z4 marka lüks araçlar tahsis edildi.
Konat'ın kuzeni Enes Kansız ise Özel Kalem vekili yapıldı. Mutlu, sevgilisini Bayrampaşa Planlama Ajansının başına geçirmek istedi ancak eşi durumu öğrenince vazgeçti.
2,5 SAATLİK SES KAYDI
Köşeye sıkıştırılan depremzede Adil Umur ve Meclis Üyesi Saki Teker, 26 Nisan 2025 gecesi Belediye Başkan Yardımcısı Bilgehan Yağcı'nın evine gitti. Yağcı'nın rüşvet talep edeceğini anlayan depremzede esnaf, cep telefonuyla tam 2 saat 35 dakika 50 saniyelik kesintisiz ses kaydı aldı. Kayıtlarda Bilgehan Yağcı, kafenin mühürlenmemesi ve yasal sorunların çözülmesi karşılığında belediyeye değil, doğrudan Hasan Mutlu'nun şahsına verilmek üzere 3 milyon lira nakit para ve kafeye yüzde 25 oranında gayriresmî ortaklık talep etti.
OTOPARKTA 10 MİLYONLUK PEŞKEŞ
Aylık gelir kapasitesi 320 bin TL olan Necmettin Erbakan Millet Bahçesi altındaki dev otopark, ihalesiz olarak belediye iştiraki BAYTAŞ'a, oradan da CHP'li Meclis Üyesi Ersin Bilal'in kayınbiraderi Altan Yangel'e aylık sadece 15 bin TL bedelle kiralandı. Kamunun uğradığı toplam zarar tam 10 milyon 980 bin TL olarak bilirkişi raporuna geçti. Ayrıca Hasan Mutlu'nun, "Her ay Ersin Bilal'e 50 bin TL para atacaksın" talimatı verdiği saptandı.
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