CHP'li Bayrampaşa Belediyesinden depremzede vatandaşa rüşvet kıskacı: "Sen inşaata başla, resmi prosedürleri biz arkadan hallederiz"

Soruşturmanın en can yakıcı ve vicdanları sızlatan dosyasını ise Hatay depreminde evini kaybedip Bayrampaşa'ya sığınan depremzede esnaf Adil Umur'un uğradığı rüşvet kıskacı oluşturdu. İddianamedeki bilgilere göre, Kasım 2022'de Hatay'a göç eden ancak 6 Şubat Kahramanmaraş depreminde evi yıkılınca tekrar Bayrampaşa'ya dönen depremzede Adil Umur, hayata tutunabilmek için Forum İstanbul AVM önündeki atıl alana kafe açmak istedi.

Hazırlanan iddianamede, Mart 2024 yerel seçimlerinde göreve gelir gelmez hızlı bir şekilde organize suç örgütü kuran Belediye Başkanı Hasan Mutlu ve ekibinin, belediye kaynaklarını şahsi servete dönüştürmek için nasıl bir yağma düzeni kurduğu delilleriyle kanıtlandı.

Şikâyetlerin önünü kesmek için 17 Nisan 2025'te toplanan encümen, yapıyı "sahibi bilinmeyen yapı" göstererek korsan bir yıkım kararı aldı. Belediye Başkan Yardımcısı Atilla Özen, depremzedeye, "Bu sadece prosedür, dostlar alışverişte görsün diye aldık, yıkım falan olmayacak" güvencesini verdi.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden şikâyetler gelmeye başlayınca şebeke kılıf aramaya başladı. Şubat-Mart 2025'te belediye iştiraki BAYPA üzerinden alt kiralama oyunu tezgâhlandı ancak usulsüzlük yayılınca bizzat Hasan Mutlu'nun talimatıyla bu ihale iptal edildi.

Depremzede esnaf 1 Ocak 2025'te inşaata başladığında, belediye imkânları bu kaçak yapı için seferber edildi. Molozlar belediye araçlarıyla taşındı. Zabıta Müdürü Dilber Sarıtaş, zabıta merkezine yalnızca 300 metre mesafede yükselen bu devasa yapıyı fark edip bildirse de Bilgehan Yağcı, "Hasan Mutlu'nun talimatı var, şimdilik işlem yapmayın" diyerek mühürlemeyi engelledi.

Ruhsat prosedürünü soran Umur'a Yağcı, "Sen inşaata başla, resmî prosedürleri biz arkadan hallederiz" diyerek yasal süreci baypas etti ve kaçak inşaatın önünü açtı.

CHP'li Belediye Başkanı Hasan Mutlu

YARDIMCISI İTİRAF ETTİ

Şüpheli Servet Aydın ise ifadesinde, nişanlısı Özlem Tut'un kendisine "Hasan Mutlu bu kafeden 5 milyon TL aldı ve buraya gizli ortak oldu" dediğini itiraf etti. Savcılık tarafından BTK'dan alınan HTS baz istasyonu raporları da tüm bu kirli görüşmeleri saniye saniye doğruladı. Rüşvet kayıtları sosyal medyaya sızınca panikleyen belediye, sorumluluğu atmak için jet hızıyla kafenin yıkımını gerçekleştirdi. Tutuklanan Bilgehan Yağcı, etkin pişmanlıktan yararlanarak Hasan Mutlu'nun bir toplantıda "Bizim orada 3 milyonumuz var" diyerek parayı şahsına istediğini bizzat itiraf etti.

AİLEYLE PARA AKLADI SEVGİLİYİ SERVETE BOĞDU

Bayrampaşa Belediyesini zenginleşme amacıyla adeta parsel parsel bölüşen şebekenin diğer icraatları da iddianamede tek tek sıralandı. Hasan Mutlu'nun kardeşi Ayhan Mutlu, rüşvetten elde edilen paraları ağabeyinin gayriresmî ortağı olduğu şirketler üzerinden aklayan isim oldu.



Hasan Mutlu'nun sevgilisi ve "kasası" olan Çağla Konat'ın kardeşi Oğulcan Konat başta olmak üzere yaklaşık 30 yakını belediyede işe yerleştirildi. Bu kişilere Audi ve BMW Z4 marka lüks araçlar tahsis edildi.

Konat'ın kuzeni Enes Kansız ise Özel Kalem vekili yapıldı. Mutlu, sevgilisini Bayrampaşa Planlama Ajansının başına geçirmek istedi ancak eşi durumu öğrenince vazgeçti.