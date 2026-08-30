Yeni Parti’de kürsü gafı: Kadıköy İlçe Başkanı Caner Sarıtaş, partisinin adını karıştırdı

İktidara talip olduklarını anlatan Sarıtaş, kendi partisinin adını karıştırınca yanındaki partililer tarafından uyarıldı.

Yeni Parti Kadıköy İlçe Başkanı’ndan gaf! Partisinin adını karıştırdı

"PARDON, YENİ PARTİ"

Uyarının ardından hatasını fark eden Sarıtaş, "Pardon, Yeni Parti... Bu dil sürçmesi çok fazla oluyor" ifadelerini kullandı.

Türkiye'yi yönetmeye talip olduğunu söyleyen Sarıtaş'ın Yeni Parti yerine İYİ Parti demesi salonda gülüşmelere neden olurken, o anlar kameralara yansıdı.

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