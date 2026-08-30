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Yeni Parti’de kürsü gafı: Kadıköy İlçe Başkanı Caner Sarıtaş, partisinin adını karıştırdı

Yeni Parti Kadıköy İlçe Başkanı Caner Sarıtaş, partisinin açılışında kendi partisinin adını karıştırarak dikkat çeken bir gafa imza attı. Yeni Parti yerine “İYİ Parti” diyen Sarıtaş, ancak yanındaki partililerin uyarısıyla hatasını fark etti. “Pardon, Yeni Parti... Bu dil sürçmesi çok fazla oluyor” sözleri salonda gülüşmelere neden oldu.

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Yeni Parti’de kürsü gafı: Kadıköy İlçe Başkanı Caner Sarıtaş, partisinin adını karıştırdı

Yeni Parti'nin Kadıköy İlçe Başkanlığı açılışında iktidar hedefini anlatan Caner Sarıtaş, Türkiye'yi yönetme iddiasında bulunurken kendi partisinin adını karıştırdı.

Yeni Parti’de kürsü gafı: Kadıköy İlçe Başkanı Caner Sarıtaş, partisinin adını karıştırdı-2

İKTİDAR İDDİASI KÜRSÜDE TAKILDI

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda gerçekleştirilen açılışta partililere seslenen Sarıtaş, iktidar hedefini art arda verdiği mesajlarla anlattı.

Sarıtaş, "Kadıköy iktidara hazır, İstanbul iktidara hazır, Türkiye iktidara hazır" ifadelerini kullandı.

Ancak konuşmasının devamında sıra partisinin adına geldiğinde "İYİ Parti iktidara hazır" dedi.

İktidara talip olduklarını anlatan Sarıtaş, kendi partisinin adını karıştırınca yanındaki partililer tarafından uyarıldı.

Yeni Parti Kadıköy İlçe Başkanı’ndan gaf! Partisinin adını karıştırdıYeni Parti Kadıköy İlçe Başkanı’ndan gaf! Partisinin adını karıştırdı

"PARDON, YENİ PARTİ"

Uyarının ardından hatasını fark eden Sarıtaş, "Pardon, Yeni Parti... Bu dil sürçmesi çok fazla oluyor" ifadelerini kullandı.

Türkiye'yi yönetmeye talip olduğunu söyleyen Sarıtaş'ın Yeni Parti yerine İYİ Parti demesi salonda gülüşmelere neden olurken, o anlar kameralara yansıdı.

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Yeni Parti’de kürsü gafı: Kadıköy İlçe Başkanı Caner Sarıtaş, partisinin adını karıştırdı-4 Yeni Parti’de kürsü gafı: Kadıköy İlçe Başkanı Caner Sarıtaş, partisinin adını karıştırdı-5 Yeni Parti’de kürsü gafı: Kadıköy İlçe Başkanı Caner Sarıtaş, partisinin adını karıştırdı-6

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