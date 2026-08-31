Bakırköy'deki gizli kamera skandalında 15 bin görüntülük dev arşiv ortaya çıktı: Soruşturma Telegram’a uzandı
İstanbul'da güzellik merkezinde başlayan gizli kamera skandalı büyüyor. İncelenen 15 bin görüntülük dev arşivde, epilasyon odalarından sonra mağaza kabinleri, otel ve Airbnb evlerinden de binlerce mahrem hayatın siber pazarda satıldığı ortaya çıktı.
Bakırköy'deki Fatma Özçalışkan Özel Metfa Polikliniği isimli güzellik merkezinde epilasyon odalarına yerleştirilen gizli kameralarla müşterilerin mahrem görüntülerinin kaydedilip Telegram'da satılması skandalında soruşturma derinleşti.
Bakırköy'deki güzellik merkezinde ele geçirilen dijital materyallerin incelenmesi sonucu ana server görevi gören Telegram kanalına ulaşıldı. Bu kanalda yapılan incelemelerde 15 bin görüntülük dev bir arşiv ortaya çıkarıldı.
SENSÖR GÖRÜNÜMLÜ KAMERALAR
Kamera ve alarm sistemlerini kuran şüpheli Emrah Selim Cansever, suçlamaları reddederek dışarıdan siber sızma olduğunu iddia etse de telefonundaki WhatsApp yazışmaları aksini gösterdi. Kayıtların, "PIR" hareket sensörü süsü verilmiş cihazlarla bizzat Cansever tarafından monte edildiği saptandı. Aylık gelirini 1 milyon TL olarak beyan eden Cansever tutuklandı.
SUÇU BİRBİRİNE ATTILAR
Sosyal medyada 250 bin takipçisi bulunan işletmeci Fatma Özçalışkan ise kendisinin ve 17 yaşındaki kızının da görüntülerinin çekildiğini söyleyerek mağdur olduğunu öne sürdü. Durumu fark edince sensörleri söküp emniyete teslim ettiğini belirten Özçalışkan, suçu Cansever'e attı. Bakırköy 2. Sulh Ceza Hâkimliği, çelişkili ifadeler ve deliller doğrultusunda iki şüphelinin de tutuklanmasına karar verdi.
TELEGRAM YÖNETİCİSİ DE TUTUKLANDI
Görüntülerin satıldığı "Secret TV +18" isimli Telegram kanalının yöneticisi A.Ç. de Küçükçekmece'de gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen A.Ç., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Böylece soruşturmada tutuklu sayısı üçe yükseldi.
Haber: Batuhan Altınbaş, Yunus Emre Kavak