Bakırköy'deki Fatma Özçalışkan Özel Metfa Polikliniği isimli güzellik merkezinde epilasyon odalarına yerleştirilen gizli kameralarla müşterilerin mahrem görüntülerinin kaydedilip Telegram'da satılması skandalında soruşturma derinleşti. Bakırköy'deki güzellik merkezinde ele geçirilen dijital materyallerin incelenmesi sonucu ana server görevi gören Telegram kanalına ulaşıldı. Bu kanalda yapılan incelemelerde 15 bin görüntülük dev bir arşiv ortaya çıkarıldı.

Skandal olay büyüyor SENSÖR GÖRÜNÜMLÜ KAMERALAR Kamera ve alarm sistemlerini kuran şüpheli Emrah Selim Cansever, suçlamaları reddederek dışarıdan siber sızma olduğunu iddia etse de telefonundaki WhatsApp yazışmaları aksini gösterdi. Kayıtların, "PIR" hareket sensörü süsü verilmiş cihazlarla bizzat Cansever tarafından monte edildiği saptandı. Aylık gelirini 1 milyon TL olarak beyan eden Cansever tutuklandı.