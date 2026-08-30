İngiltere’nin uyuşturucu ticareti suçundan aradığı şüpheli Beyoğlu’nda yakalandı
Birleşik Krallık makamlarınca uyuşturucu ticareti suçundan uluslararası düzeyde arandığı belirtilen 39 yaşındaki M.A.K., İstanbul'da yakalandı. Şüphelinin, MİT Bölge Başkanlığı ile İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün ortak çalışması sonucu 28 Ağustos'ta Beyoğlu'nda gözaltına alındığı bildirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, hakkındaki işlemlerin yürütülmesi amacıyla İl Göç İdaresine teslim edildi.
Birleşik Krallık adli makamlarınca uyuşturucu ticareti suçundan uluslararası düzeyde arandığı belirtilen M.A.K.'nin Türkiye'de bulunduğu yönündeki istihbarat üzerine MİT Bölge Başkanlığı ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışma başlattığı öğrenildi.
Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda şüphelinin Beyoğlu'nda bulunduğu adresin tespit edildiği, 28 Ağustos'ta düzenlenen operasyonda M.A.K.'nin gözaltına alındığı belirtildi.
BİRLEŞİK KRALLIK'TAKİ ADRESİNDE UYUŞTURUCU BULUNDUĞU İDDİASI
M.A.K.'nin Birleşik Krallık'taki ikametine daha önce düzenlenen operasyonda satışa hazır hâlde paketlenmiş uyuşturucu ve uyarıcı maddeler ile hassas teraziler ele geçirildiği öne sürüldü.
Operasyon sırasında adreste bulunamadığı ve daha sonra yurt dışına çıktığı belirlenen şüpheli hakkında uluslararası düzeyde arama kaydı oluşturulduğu belirtildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürülen M.A.K., buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından hakkındaki idari ve adli işlemler için İl Göç İdaresine teslim edildi.