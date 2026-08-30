Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda şüphelinin Beyoğlu'nda bulunduğu adresin tespit edildiği, 28 Ağustos'ta düzenlenen operasyonda M.A.K.'nin gözaltına alındığı belirtildi.

Birleşik Krallık adli makamlarınca uyuşturucu ticareti suçundan uluslararası düzeyde arandığı belirtilen M.A.K.'nin Türkiye'de bulunduğu yönündeki istihbarat üzerine MİT Bölge Başkanlığı ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışma başlattığı öğrenildi.

BİRLEŞİK KRALLIK'TAKİ ADRESİNDE UYUŞTURUCU BULUNDUĞU İDDİASI

M.A.K.'nin Birleşik Krallık'taki ikametine daha önce düzenlenen operasyonda satışa hazır hâlde paketlenmiş uyuşturucu ve uyarıcı maddeler ile hassas teraziler ele geçirildiği öne sürüldü.

Operasyon sırasında adreste bulunamadığı ve daha sonra yurt dışına çıktığı belirlenen şüpheli hakkında uluslararası düzeyde arama kaydı oluşturulduğu belirtildi.