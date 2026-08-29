CANLI YAYIN
Geri

Bakırköy'deki epilasyon merkezinde skandal! Kadınların görüntülerini para karşılığı sattılar: 14 bin mahrem kayıt

İstanbul Bakırköy'deki bir güzellik merkezinde, kadın müşterilerin epilasyon sırasında görüntülerinin gizli kameralarla kaydedilerek Telegram ve X üzerinden ücretli olarak yayımlandığı ortaya çıktı; polisin düzenlediği operasyonda 14 bin video kaydı ele geçirilirken, aralarında merkez sahibinin de bulunduğu 2 şüpheli gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Bakırköy'deki epilasyon merkezinde skandal! Kadınların görüntülerini para karşılığı sattılar: 14 bin mahrem kayıt

İstanbul Bakırköy'de faaliyet gösteren bir güzellik merkezinde skandal yaşandı. Söz konusu epilasyon merkezinde kadın müşterilerin gizlice görüntülerinin kayda alındığı öne sürüldü.

KAYITLARI ÜCRET KARŞILIĞI İZLETTİLER

Gizli kayıtların sosyal medya platformu Telegram ve X'te belirli ücretler karşılığında izletildiği iddiasıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri devreye girdi.

Epilasyon merkezinde ekipler tarafından yapılan aramada, içinde gizli kamera düzeneği aktif halde bulunan bir RIP cihazı, sökülü 6 adet RIP cihazı ve birçok materyal ele geçirildi.

Bakırköy'deki epilasyon merkezinde kadınların görüntüleri kaydedildi. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)Bakırköy'deki epilasyon merkezinde kadınların görüntüleri kaydedildi. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)

14 BİN VİDEO KAYDI

Ekiplerin belirlemelerine göre 14 bin video kaydının bulunduğu ve kayıtların "Secret TV +18" isimli kanal üzerinden yayınlandığı tespit edildi.

Bakırköy'deki epilasyon merkezinde skandal! Kadınların görüntülerini para karşılığı sattılar: 14 bin mahrem kayıt-3

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Güzellik merkezi sahibi ve kamera kayıt sistemlerini kuran iki şüpheli, Özel Hayatın Gizliliğini İhlal, Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Ele Geçirme ve Müstehcenlik suçlarından gözaltına alındı. Ekipler, söz konusu suç eşyalarına da el koydu.

İHA’lara yoğun ilgi: Pilotluk başvuruları bir yılda yüzde 367 arttı
SONRAKİ HABER

İHA pilotluğuna ilgi yüzde 367 arttı

 Devlet Bahçeli’den 30 Ağustos mesajı: Son söz Türk milletinindir
ÖNCEKİ HABER

Bahçeli’den 30 Ağustos mesajı
Ahsen Kaya
Ahsen Kaya Takvim.com.tr Güncel

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler