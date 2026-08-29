Epilasyon merkezinde ekipler tarafından yapılan aramada, içinde gizli kamera düzeneği aktif halde bulunan bir RIP cihazı, sökülü 6 adet RIP cihazı ve birçok materyal ele geçirildi.

14 BİN VİDEO KAYDI

Ekiplerin belirlemelerine göre 14 bin video kaydının bulunduğu ve kayıtların "Secret TV +18" isimli kanal üzerinden yayınlandığı tespit edildi.

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Güzellik merkezi sahibi ve kamera kayıt sistemlerini kuran iki şüpheli, Özel Hayatın Gizliliğini İhlal, Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Ele Geçirme ve Müstehcenlik suçlarından gözaltına alındı. Ekipler, söz konusu suç eşyalarına da el koydu.