Bakırköy'deki epilasyon merkezinde skandal! Kadınların görüntülerini para karşılığı sattılar: 14 bin mahrem kayıt
İstanbul Bakırköy'deki bir güzellik merkezinde, kadın müşterilerin epilasyon sırasında görüntülerinin gizli kameralarla kaydedilerek Telegram ve X üzerinden ücretli olarak yayımlandığı ortaya çıktı; polisin düzenlediği operasyonda 14 bin video kaydı ele geçirilirken, aralarında merkez sahibinin de bulunduğu 2 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Bakırköy'de faaliyet gösteren bir güzellik merkezinde skandal yaşandı. Söz konusu epilasyon merkezinde kadın müşterilerin gizlice görüntülerinin kayda alındığı öne sürüldü.
KAYITLARI ÜCRET KARŞILIĞI İZLETTİLER
Gizli kayıtların sosyal medya platformu Telegram ve X'te belirli ücretler karşılığında izletildiği iddiasıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri devreye girdi.
Epilasyon merkezinde ekipler tarafından yapılan aramada, içinde gizli kamera düzeneği aktif halde bulunan bir RIP cihazı, sökülü 6 adet RIP cihazı ve birçok materyal ele geçirildi.
14 BİN VİDEO KAYDI
Ekiplerin belirlemelerine göre 14 bin video kaydının bulunduğu ve kayıtların "Secret TV +18" isimli kanal üzerinden yayınlandığı tespit edildi.
2 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Güzellik merkezi sahibi ve kamera kayıt sistemlerini kuran iki şüpheli, Özel Hayatın Gizliliğini İhlal, Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Ele Geçirme ve Müstehcenlik suçlarından gözaltına alındı. Ekipler, söz konusu suç eşyalarına da el koydu.