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Ersin Tatar KKTC'deki gemi kazasına ilişkin açıklamada bulundu

Ersin Tatar kazaya ilişkin A Haber'de açıklamalarda bulundu.

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Ersin Tatar KKTC'deki gemi kazasına ilişkin açıklamada bulundu

Ersin Tatar A Haber'e özel açıklamalarda bulundu:

"Türkiye'ye teşekkür etmek istiyorum. Türkiye'nin İHA'ları da burada. Bir an önce soruşturmaların yapılması gerekiyor. Sorumluluklar neyse, gerekli düzenlemeler yapılacak.

Bugün feci bir gün oldu. Böyle bir deniz felaketi daha önce yaşamamıştık. Gereken her şey yapılıyor"

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