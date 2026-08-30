Ersin Tatar Girne'deki gemi kazasını değerlendirdi: Gerekli soruşturmalar yapılmalı, hatalar saptanmalı
Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasının ardından açıklama yapan eski KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, olayın 1974'ten bu yana yaşanan en büyük deniz kazası olduğunu belirtti. Deniz ulaşımının KKTC için stratejik önemine vurgu yapan Tatar, olaydaki hataların saptanması ve gerekli adli ile idari soruşturmaların vakit kaybetmeden yapılması gerektiğini ifade etti.
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Güncel