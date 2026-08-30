Ersin Tatar Girne'deki gemi kazasını değerlendirdi: Gerekli soruşturmalar yapılmalı, hatalar saptanmalı

Fatih'te emekli polis memuru eşini ve çocuğunu öldürüp intihar etti

KKTC'deki gemi kazasının tanıkları A Haber'e konuştu: Mürettebat bizden önce kaçtı

KKTC'de alabora olan gemide olay öncesi yaşanan panik kamerada

Girne'de alabora olan yolcu gemisiyle ilgili soruşturma: Kaptan dahil 8 gözaltı

Girne'de alabora olan yolcu gemisiyle ilgili soruşturma: Kaptan dahil 8 gözaltı