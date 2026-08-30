Veli Ağbaba ve ailesine tehdit hattı çözüldü: 4 şüpheli tutuklandı

İfadelerde, yurt dışına ait bir GSM hattından WhatsApp üzerinden kendilerine ulaşıldığı ve ilk olarak, "Aysun Hanıma ulaşmam lazım. Oğlu Ahmet Can'ın bana borcu var, numarasını atar mısınız?" şeklinde mesaj gönderildiği anlatıldı.

Veli Ağbaba ve ailesine 20 milyon TL tehdidi: 4 tutuklama (Fotoğraflar Takvim foto arşivinden alınmıştır.)

"YEĞENİNE KOKAİN SATTIM, 20 MİLYON TL DAHA ALACAĞIM VAR"

Bilgi sahiplerinin beyanlarına göre, daha sonra yapılan görüşmelerde karşı taraf kendisini "uyuşturucu satıcısı Uğur Can Gündoğmuş" olarak tanıttı. Arayan kişi, Veli Ağbaba'nın ağabeyinin oğlu Ahmet Can Ağbaba'ya kokain sattığını öne sürerek bu ilişkiden kaynaklandığını ileri sürdüğü alacağın tahsil edilmesini istedi.

Şahsın, daha önce 5 milyon TL tahsil ettiğini ancak 20 milyon TL daha alacağı bulunduğunu ileri sürdüğü ifade tutanaklarına yansıdı. Söz konusu uyuşturucu satışı ve borç anlatımı, arayan kişinin iddiası niteliğinde olup soruşturma kapsamında inceleniyor.