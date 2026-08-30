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Girne’de feribot kazası! Kabin su alıyor uyarısı dinlenmedi iddiası!

Girne açıklarında alabora olan gemiden sağ kurtulan kazazedenin anlattıkları facianın boyutunu gözler önüne serdi. Geminin su aldığı yönündeki uyarıların dikkate alınmadığını öne süren kazazede, tahliye sırasında görevlilerin önden çıktığını ve bazı yolcuların içeride mahsur kaldığını iddia etti.

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Girne’de feribot kazası! Kabin su alıyor uyarısı dinlenmedi iddiası!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne şehri açıklarında alabora olan gemiden sağ kurtulan bir kazazede, facia öncesi ve sonrasında yaşananları anlattı. Geminin su aldığı yönündeki uyarıların mürettebat tarafından ciddiye alınmadığını öne süren kazazede, tahliye sırasında görevlilerin yolculardan önce gemiden çıktığını iddia etti.

Video Oynatma İkonu Batan yolcu gemisindeki tanık o anları anlattı: Su almaya başladık, panik yaşandı

Girne’de feribot kazası! Kabin su alıyor uyarısı dinlenmedi iddiası!-2

"BU KABİN SU ALIYOR" DİYE UYARDILAR

Faciadan önce gemide yaşananları anlatan kazazede, suyun kabinlere girmeye başladığını ve durumu görevlilere bildirdiklerini söyledi.

Kazazede, "Gemi pat pat vurmaya başladı. Görevlileri çağırdık. Dedik ki 'Bakın bu kabin su alıyor.' O da dedi ki 'Siz alışkın değilsiniz, bir şey olmaz. Biz alışkınız.' Sonra iyice su almaya başladı. Sonra kaptan geldi baktı, 'Bir şey olmaz' dedi." sözleriyle yapılan uyarıların dikkate alınmadığını savundu.

Girne’de feribot kazası! Kabin su alıyor uyarısı dinlenmedi iddiası!-3

"KENDİLERİ KOŞARAK ÖNDEN KAÇTILAR"

Gemideki durumun kısa süre içerisinde daha da kötüleştiğini belirten kazazede, alabora öncesindeki tahliye anlarında büyük panik yaşandığını öne sürdü.

Kazazede, "Sonra ön taraf patladı. Ön taraf patlayınca da 'Acilen hemen çıkıyoruz' dediler. Kendileri koşarak önden kaçtılar, çıktılar. İnsanlar içeride kaldı" ifadelerini kullandı.

Girne’de feribot kazası! Kabin su alıyor uyarısı dinlenmedi iddiası!-4

"KOLTUĞUN ALTINA SIKIŞTILAR"

Geminin alabora olmasıyla birlikte içeride büyük bir can pazarı yaşandığını anlatan kazazede, bazı çocuk ve yaşlıların koltukların altında sıkıştığını söyledi.

Facia anlarını anlatan kazazede, "Camlar patladıktan sonra 'Kaçıyoruz' demeye başladılar. Çocuklar falan koltuğun altına sıkışmış, çıkamayan vardı yani. Yaşlı kadınlar falan koltuğun altına sıkışmış, çıkamadı onlar" diyerek yaşanan dehşeti anlattı.

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FACİANIN TANIĞI A HABER'E KONUŞTU

Girne’de feribot kazası! Kabin su alıyor uyarısı dinlenmedi iddiası!-5

Batan gemide canı için boğuşan bir başka tanık ise şu ifadelerde bulundu:

"Can kurtaranı arayın dedik, suyla boğuştuk. Mürettebat bizden önce atladılar. Can yeleklerini de kendimiz bulduk. Suyun içinden bağırdım 'beni kurtarın' diye, kurtarmadılar. Öleceğimi hissettim o an. Kendi çabalarımızla kurtulduk. Kardeşimi de kimse kurtarmadı, onun can yeleği de yoktu. Bütün suçlu mürettebattakiler. Biz 'fırtına var, geri dönün' dedik ama dinlemediler. Hepsi cinayetten yargılanmalı"

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