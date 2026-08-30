Girne’de feribot kazası! Kabin su alıyor uyarısı dinlenmedi iddiası!

Facia anlarını anlatan kazazede, "Camlar patladıktan sonra 'Kaçıyoruz' demeye başladılar. Çocuklar falan koltuğun altına sıkışmış, çıkamayan vardı yani. Yaşlı kadınlar falan koltuğun altına sıkışmış, çıkamadı onlar" diyerek yaşanan dehşeti anlattı.

Geminin alabora olmasıyla birlikte içeride büyük bir can pazarı yaşandığını anlatan kazazede, bazı çocuk ve yaşlıların koltukların altında sıkıştığını söyledi.

Batan gemide canı için boğuşan bir başka tanık ise şu ifadelerde bulundu:

"Can kurtaranı arayın dedik, suyla boğuştuk. Mürettebat bizden önce atladılar. Can yeleklerini de kendimiz bulduk. Suyun içinden bağırdım 'beni kurtarın' diye, kurtarmadılar. Öleceğimi hissettim o an. Kendi çabalarımızla kurtulduk. Kardeşimi de kimse kurtarmadı, onun can yeleği de yoktu. Bütün suçlu mürettebattakiler. Biz 'fırtına var, geri dönün' dedik ama dinlemediler. Hepsi cinayetten yargılanmalı"

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