Başkan Erdoğan’dan KKTC’ye taziye telefonu: Erhürman ve Üstel ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, Girne açıklarında yolcu gemisinin alabora olması sonucu hayatını kaybedenler için başsağlığı dileklerini iletti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman. (Fotoğraf: AA)

Girne'den Mersin'in Taşucu Limanı'na gitmek üzere hareket eden ve 259 yolcu ile 8 mürettebat olmak üzere toplam 267 kişinin bulunduğu yolcu gemisi, seferin başlamasından kısa süre sonra su almaya başladı. Girne açıklarında alabora olan gemide en az 8 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi kurtarıldı. Kayıp yolcular için Türk ve KKTC sahil güvenlik ekiplerinin katılımıyla arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Erdoğan, görüşmelerde Türkiye'nin arama kurtarma çalışmalarına destek vermeyi sürdüreceğini belirterek, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa ve Kıbrıs Türk halkına başsağlığı dileklerini iletti.