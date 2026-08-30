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Başkan Erdoğan Şanghay Zirvesi için Bişkek’e gidiyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sadır Caparov’un daveti üzerine Şanghay İşbirliği Teşkilatı Zirvesi’ne katılmak üzere 31 Ağustos-1 Eylül 2026 tarihlerinde Bişkek’i ziyaret edecek.

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Başkan Erdoğan Şanghay Zirvesi için Bişkek’e gidiyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un daveti üzerine Şanghay İşbirliği Teşkilatı Zirvesi'ne katılmak üzere 31 Ağustos-1 Eylül 2026 tarihlerinde Bişkek'i ziyaret edecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kırgızistan programına ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Başkan Erdoğan Şanghay Zirvesi için Bişkek’e gidiyor-1

DURAN PROGRAMIN DETAYLARINI PAYLAŞTI

Duran, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un davetine icabetle, Şanghay İşbirliği Teşkilatı Zirvesi'ne katılmak üzere 31 Ağustos-1 Eylül 2026 tarihlerinde Bişkek'i ziyaret edeceklerdir. Ziyaret çerçevesinde Sayın Cumhurbaşkanımız, 1 Eylül Salı günü genişletilmiş formatta düzenlenecek Zirve oturumuna hitap edecek ve liderlerle ikili görüşmeler gerçekleştireceklerdir."

Başkan Erdoğan Şanghay Zirvesi için Bişkek’e gidiyor-2

ZİRVENİN GENİŞLETİLMİŞ OTURUMUNDA KONUŞACAK

Duran'ın açıklamasına göre Başkan Erdoğan, 1 Eylül Salı günü genişletilmiş formatta gerçekleştirilecek Şanghay İşbirliği Teşkilatı Zirvesi oturumuna hitap edecek.

Erdoğan'ın zirvede Türkiye'nin bölgesel ve küresel gelişmelere ilişkin değerlendirmelerini paylaşması bekleniyor.

Başkan Erdoğan Şanghay Zirvesi için Bişkek’e gidiyor-2

LİDERLERLE İKİLİ TEMASLAR GERÇEKLEŞTİRECEK

Başkan Erdoğan, Bişkek ziyareti kapsamında zirveye katılan liderlerle ikili görüşmeler de gerçekleştirecek.

Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmelerin ele alınması öngörülüyor.

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Başkan Erdoğan Şanghay Zirvesi için Bişkek’e gidiyor-4 Başkan Erdoğan Şanghay Zirvesi için Bişkek’e gidiyor-5 Başkan Erdoğan Şanghay Zirvesi için Bişkek’e gidiyor-6
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