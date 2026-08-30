Başkan Erdoğan’dan 15 Temmuz mesajı: Üniformaya ihanet edenleri temizledik
Millî Savunma Üniversitesi Harp Okulları Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni’nde konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Girne açıklarında alabora olan yolcu gemisi nedeniyle Kıbrıs Türk halkına geçmiş olsun dileklerini iletti. Devletin tüm imkânlarının seferber edildiğini vurgulayan Erdoğan, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet dileyerek arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Konuşmasının devamında 15 Temmuz ihanetine değinen Erdoğan, Millî Savunma Üniversitesinin kuruluş sürecini hatırlatarak, üniformaya ihanet edenlerin ordudan ve askerî okullardan temizlendiğini söyledi.
Başkan Erdoğan, Kara Harp Okulu'nda Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Harp Okulları Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'ne katıldı.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) Mersin Taşucu'na seyir halindeki geminin alabora olduğunu hatırlatan Erdoğan, şunları kaydetti:
"Girne'den Mersin Taşucu'na seyir halindeyken alabora olan yolcu gemisi dolayısıyla milletimize ve Kıbrıs Türk halkına geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Kazanın hemen ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti makamlarıyla işbirliği içinde, geniş çaplı arama kurtarma çalışmalarını başlattık.
Bu çalışmalar neticesinde 237 yolcu ve mürettebat sağ salim kurtarılırken maalesef 7 kardeşimiz hayatını kaybetti. Kayıplara ulaşmaya yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor. İnşallah bu çalışmalardan olumlu haberler almayı ümit ediyoruz. Devletimizin tüm imkanlarını seferber ettiğimiz bu süreci biz de yakından takip ediyoruz. Buradan bir kez daha kazada hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, sağ olarak kurtarılan vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum."
Erdoğan, Harp Okulları Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'ne katılmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, Kara, Deniz ve Hava Harp Okullarında aldıkları askeri ve akademik eğitimleri tamamlayan teğmenleri tebrik etti.
"ŞAN VE ŞEREF BİZİM ALAMET-İ FARİKAMIZIDIR"
Geçen yıl olduğu gibi bu sene de mezuniyet törenini yine çok özel bir ayda, çok anlamlı bir haftada, çok müstesna bir günde icra ettiklerini vurgulayan Erdoğan, şöyle konuştu:
"Ağustos ayının son haftası yani zafer haftamız, tarihimizin en parlak sayfalarına imza attığımız bir zaman dilimidir. Ordu millet olarak cihana ün salan Türk milleti Malazgirt'te taarruz ederek yazdığı şanlı destanı 851 yıl sonra Dumlupınar'da tarihe geçen bir vatan müdafaasıyla yeniden kaleme almıştır.
1071'de alınan vatan tapusu, 1922'deki şanlı direnişle bir kez daha müseccel olmuştur. Kahraman ordumuzun milletimizle omuz omuza vererek kazandığı büyük zaferin 104. yılı kutlu olsun. Zafere giden yolları ilmek ilmek dokuyan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, Büyük Millet Meclisimizin muhterem üyelerini ve ordumuzun tüm neferlerini bugün bir kez daha minnetle yad ediyorum. Bizim destanlarımız yalnızca kanla değil, şanla ve şerefle yazılır.
Şan ve şeref özellikle de cenk meydanlarında bizim alamet-i farikamızıdır. 1000 yıldır bu vatan uğruna, bu aziz millet uğruna ezanımız, bayrağımız, milli ve mukaddes değerlerimiz uğruna canlarını feda eden, kanlarını şanla ve şerefle bu millet için döken tüm şehit ve gazilerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Rabbim ruhlarını şad, mekanlarını cennet eylesin."
"FIRAT KALKANI HAREKATI'YLA ÇELİKTEN YUMRUK İNDİRDİK"
Erdoğan, bu sene aynı zamanda ordunun bir başka destanı olan Fırat Kalkanı Harekatı'nın 10. yıl dönümünün de idrak edildiğini hatırlatarak, "Suriye'de ülkemizin güvenliğini tehdit eden unsurlara karşı başlattığımız Fırat Kalkanı Harekatı'yla terör örgütlerine çelikten bir yumruk indirdik. Fırat Kalkanı Harekatı'nda ebediyete uğurladığımız şehitlerimizi de rahmetle yad ediyorum. Gazilerimize şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.
Tüm milletin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü'nü tebrik eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bugün Harp Okullarımızda öğrenim gören öğrencilerimizin mezuniyet sevinçlerine aileleri ve komutanlarıyla birlikte bizler de ortak oluyoruz. Kara Harp Okulumuzdan 807, Deniz Harp Okulumuzdan 271, Hava Harp Okulumuzdan 198 öğrenci olmak üzere toplam 1276 teğmenimiz birazdan diplomalarını alacak.
Dost ve kardeş ülkelerden gelen 141 misafir askeri personel de bugün mezun olacak. Böylece 2016'dan bugüne Harp Okulları mezunu sayımız 1229'u misafir olmak üzere toplamda 22 bin 540'a yükselmiş oluyor. Dereceye girenler başta olmak üzere Harp Okullarımızdan başarıyla mezun olan tüm öğrencilerimizi şahsım ve milletim adına tebrik ediyorum."
Orduda üstlenecekleri görevlerde teğmenlere üstün başarılar dileyen Erdoğan, teğmenlerin ülkede, hudutlarda, bölgede ve yurt dışında yapılacak vazifelerle devlete, millete ve Türk Silahlı Kuvvetlerine önemli hizmetlerde bulunacağına inandığını söyledi.
Şehitlerin emaneti olan Türkiye Cumhuriyeti'nin, bayrakta sembolleşen değerlerin, devletin kuvvet ve kudretinin şanına yaraşır şekilde temsil edileceğine yürekten inandığını dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:
"Sevgili evlatlarım, şunu hiçbir zaman aklınızdan çıkarmayın, sizler 2235 yıllık şanlı mazisiyle Türk ordusunun mensuplarısınız. Sizler, şehit ve gazilerimizden devraldığınız peygamber ocağımızın sancağını sahada yazacağınız yeni destanlarla yüceltip sizden sonrakilere gururla devredecek kahraman Türk subaylarısınız. Ordumuzun gücünü sizler artıracaksınız. Ordumuzun kapasitesini, nüfuzunu, etki sahasını sizler büyüteceksiniz. Bilginizle, tecrübenizle, sahip olduğunuz disiplinle, en önemlisi de erdem ve vicdanla tahkim ettiğiniz şahsiyetinizle ordumuzu çok daha yüksek seviyelere sizler çıkaracaksınız.
Yakın çevremiz başta olmak üzere bölgemizde ve dünyanın farklı köşelerinde barış, güven, huzur ve istikrarı sizler tesis edecek mazlum ve mağdurların yardımına sizler koşacaksınız. Sizlere çok ama çok güveniyorum. Her birinizle şahsım, ülkem ve milletim adına kıvanç duyuyorum. Sizleri yetiştiren anne ve babaları gönülden tebrik ediyorum. Bilgi ve deneyimleriyle sizleri eğiten, donatan, hayata ve mesleğe hazırlayan komutanlarınıza, hocalarınıza bilhassa tebriklerimi iletiyorum.
Misafir öğrencilerimize de kendi ordularında, kendi birliklerinde alacakları görevlerde ayrıca başarılar temenni ediyorum. Ülkelerimiz arasındaki ilişkilere yapacakları katkılardan ötürü kendilerine şimdiden teşekkür ediyorum. Önümüzdeki dönemde dost ve müttefik ülkelerle yapacağımız ortak faaliyetlerde, barış için ittifak ve ittihat bu vizyonumuzun geliştirilmesinde kardeşlerimizin çok önemli roller üstleneceklerine inanıyorum."
"MSÜ'YE BU SENE TAM 120 BİN BAŞVURU YAPILDI"
Başkan Erdoğan, Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin bu sabah tertip edilen törenle mezun olduklarını, yarın da Balıkesir, Yalova ve İzmir'de düzenlenecek merasimlerle Kara, Deniz ve Hava Astsubay Meslek Yüksekokullarında okuyan öğrencilerin diplomalarını alacaklarını aktardı.
Böylece bu sene meslek yüksekokullarından 69'u misafir öğrenci 2 bin 48 astsubayın mezun olduğunu bildiren Erdoğan, mezun olan astsubayları tebrik edip, yeni vazifelerinde muvaffakiyetler diledi.
Bu sene aynı zamanda MSÜ'nün 10. kuruluş yıl dönümünün kutlandığını anımsatan Erdoğan, "15 Temmuz ihanetinin ardından askeri eğitim veren tüm okullarımızı tek çatı altında toplamak için MSÜ'yü kurduk. 10 yıllık süre zarfında o şerefli üniformaya ihanet eden haysiyetsizleri hem ordumuzdan hem de askeri okullarımızdan temizlemeyi başardık." dedi.
MSÜ'nün kuruluşundan bugüne toplam 67 bin 464 subay, astsubay ve kursiyer subayın üniversitenin uhdesindeki askeri okullardan mezun olduğunu belirten Erdoğan, şöyle devam etti:
"Birçok Avrupa ülkesi harp okulları ve astsubay meslek yüksekokullarının kontenjanlarını dahi dolduramazken Allah'a hamdolsun, MSÜ'ye bu sene tam 120 bin başvuru yapıldı. Harp okullarımıza yönelik bu ilgi, Milli Savunma Üniversitemizin askeri eğitimde ulaştığı yüksek standardın da önemli bir göstergesidir.
Biz, tüm bu başarıları elde ederken, birileri de 15 Temmuz sonrasında ordumuzu yıpratmak için planlar yapıyor, üniversitemize saldırıyordu. 'Türk ordusunun damarını kesiyorsunuz' diyerek fitne peşinde koşanlara cevabımızı sahada vatan evlatlarının, meydanlarda ise devlet, millet ve memleket aşıklarının yazdığı destanlarla verdik. Allah'a şükürler olsun ki ordumuz bugün en güçlü dönemini yaşıyor. Milli Savunma Üniversitemizin prestiji küresel ölçekte yıldan yıla artıyor."
"TÜRKİYE ARTIK FARKLI BİR LİGİN OYUNCUSUDUR"
Başkan Erdoğan, savunma sanayisinde karada, havada, denizde ve uzayda kritik sistemleri Türkiye'nin kendi imkanlarıyla üretebildiğini vurguladı.
Gölcük Tersanesi'nde 20-23 Ağustos'ta düzenlenen TEKNOFEST Mavi Vatan'da Türkiye'nin kendi kabiliyetleriyle geliştirdiği teknolojileri bir kez daha gururla izlediklerini hatırlatan Erdoğan, şöyle konuştu:
"Savunma Sanayii Başkanlığımız şu anda hacmi 100 milyar doları aşan tam 1468 projeyi aynı anda yürütüyor. Yerlilik oranını yüzde 82'nin üzerine çıkardığımız savunma sanayiinde deyim yerindeyse artık sadece kendimizle yarışıyoruz.
Savunma sanayii ve askeri caydırıcılık başta olmak üzere Türkiye'nin her alanda katettiği mesafeyi görmek istemeyenlere şunu hatırlatmak isterim, 20-30 yıl önce ülkemiz için güvenlik tehdidi olarak değerlendirilen aktör ve yapılar artık Türkiye ile boy ölçüşecek güç ve ölçekte değildir. Türkiye artık bunları kaale alacak, bunların hezeyanlarını dikkate alacak bir ülke değildir. Türkiye artık farklı bir ligin oyuncusudur. Şahsımızı, milletimizi ve devletimizi hedef alanlar bunu çok ama çok iyi anlamalıdır."
"BAŞARIYLA HİZMET EDECEĞİNİZDEN ŞÜPHE DUYMUYORUM"
Teğmenlere, TSK saflarına katılacaklara Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Türkiye Cumhuriyeti yalnız iki şeye güvenir, biri millet kararı, diğeri en zor şartlar içinde dünyanın takdirine hakkıyla layık olan ordumuzun kahramanlığı. Komutanız altında bulunan ordular, kahramanlığına güvenilir ordulardır. Bu ordular tarihte emsali görülmemiş kahramanlıklar, fedakarlıklar göstermiştir, şanlı zaferler kazanmıştır. Millet ve memleketin minnet ve şükranına hak kazanmıştır." sözlerini hatırlatan Erdoğan, şunları kaydetti:
"Ben de siz genç kardeşlerimin devletimize, milletimize ve göz bebeğimiz Türk Silahlı Kuvvetlerimize uzun yıllar boyunca büyük katkılar yapacağınıza yürekten inanıyorum. Meslek hayatınız süresince Anayasamız ve kanunlarımız çerçevesinde, milli iradenin rehberliğinde demokrasimize, milletimize ve devletimize başarıyla hizmet edeceğinizden şüphe duymuyorum. Bizler de sizin yanınızda olmaya, size her türlü desteği sunmaya inşallah kararlılıkla devam edeceğiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum."
Başkan Erdoğan, mezuniyet heyecanı yaşayan genç teğmenleri tebrik ederek, misafir öğrencilere başarı dileklerini iletti.
Misafir öğrencilerden ülkelerine Türkiye'nin selamlarını götürmelerini isteyen Erdoğan, MSÜ'nün yönetim kadrosunu da orduya ve devlete kazandırdıkları değerler dolayısıyla kutladı.
TÖRENDEN NOTLAR
Başkan Erdoğan, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, mezunları "Merhaba Harbiyeliler" diyerek selamladı.
MSÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu ve Kara Harp Okulu Komutanı Tümgeneral Levent Sabahattin Güldağı'nın da konuşma yaptığı törende, Amasya'daki Türk Telekom Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden mezun olan MSÜ Kara Harp Okulu dönem birincisi Ahmet Burak Değirmenci, yeni teğmenlere mezuniyet andını yaptırdı.
Daha sonra Kara Harp Okulu dönem birincisi Değirmenci ve Kırıkkale Fen Lisesi mezunu Hava Harp Okulu dönem birincisi Meriç Akın yaş kütüğüne dönem yıldız ve plaketini çaktı.
Bitlis'teki Hikmet Kiler Fen Lisesi mezunu Deniz Harp Okulu devre birincisi Cihan Gülütaze ise Deniz Harp Okulu Mezuniyet Zinciri'ne 253'üncü baklayı yerleştirmek üzere kaloma verdi.
Kara Harp Okulu devre birincisi Ahmet Burak Değirmenci, Deniz Harp Okulu devre birincisi Cihan Gülütaze ve Hava Harp Okulu devre birincisi Meriç Akın diplomasını Başkan Erdoğan'ın elinden aldı.
Öte yandan Bursa'daki Uluslararası Murad Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi mezunu olan ve Hava Harp Okulu'nu ikincilikle bitiren Sercan Özdemir ile dereceye giren diğer mezunlara diplomalarını TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Kuvvet Komutanları verdi.
Dereceyle mezun olan misafir teğmenler ile diğer mezunların da diplomalarını almaları sonrasında sancak devir teslimi gerçekleştirildi.
Kara, Hava ve Deniz Harp Okullarının Komutanları tarafından sancaktar ve sancak muhafızlarına kılıç ve diploma verilmesinin ardından, mezunlar 100. Yıl Marşı'nı okudu, tören geçişi yaptı.