TikTok kapatılacak mı? Dijital tehditlere sabır tükendi... Zehirli algoritma tuzağına karşı Türkiye ne hamle yapacak?

Platforma karşı devreye sokulacak ana yaptırım enstrümanları netleşti:

Yayman şöyle devam etti:



"Bu konu çok önemli. Çünkü sosyal medya meselesi artık bir milli güvenlik sorununa dönüşmüş durumda. Aileye, topluma, insana adeta savaş açan ulusötesi dijital ağlar var. TikTok meselesinde artık söz bitti. Tek yapılması gereken reklam yasağı getirmek, bant daraltmak ve doğrudan erişim yasağı uygulamaktır. Görüşmelerde 'tamam' diyorlar ancak sekizinci günde yine pür liberal bir tutum sergiliyorlar. Siz Avrupa'da hangi normları uyguluyorsanız, Türkiye'de de aynı kuralları birebir uygulayacaksınız."