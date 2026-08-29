TikTok kapatılacak mı? Dijital tehditlere sabır tükendi... Zehirli algoritma tuzağına karşı Türkiye ne hamle yapacak?
Küresel sosyal medya devlerinin kural tanımaz tutumuna karşı sabırlar tükendi. TikTok ve Meta'nın çocuk güvenliği, mahremiyet ve içerik politikaları tartışılırken, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, özellikle TikTok için reklam yasağının önemli bir yaptırım aracı olabileceğine işaret etti. Bant daraltma ve erişim engeli gibi seçenekler de gündemdeyken, bunların Türkiye'de ne zaman uygulanacağı merak konusu. Meta'nın ABD'de çocuk güvenliği kapsamında 17 milyar dolarlık anlaşmaya vararak tasarım değişikliklerini taahhüt etmesi, ancak bu adımların şimdilik ABD ile sınırlı kalması ise “Sıra Türkiye'ye ne zaman gelecek?” sorusunu gündeme taşıdı.
Ulus aşırı dijital platformların Türk aile yapısını, milli değerleri ve çocukların güvenliğini hedef alan yıkıcı faaliyetlerine tepkiler yükseliyor.
Sosyal medyanın açık bir "milli güvenlik sorunu" haline geldiği bu süreçte; TikTok ve Meta gibi küresel mecraların kural tanımaz tutumuna karşı reklam yasağından bant daraltmaya kadar en sert yaptırımların getirilmesi bekleniyor.
TİKTOK'UN İKİYÜZLÜ ALGORİTMASINA NEŞTER: REKLAM YASAĞI VE BANT DARALTMA
Toplumun geleceğini tehdit eden dijital kuşatmanın boyutu her geçen gün büyürken, özellikle TikTok platformunun kuralları hiçe sayan ve çocukları istismara açık hale getiren yapısına karşı sabırlar tükendi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman A Haber'e yaptığı açıklamada, görüşmelerde verilen sözlerin tutulmadığı ve sekizinci gün yeniden yozlaşmanın önünün açıldığı vurgulanırken, diyalog döneminin kapandığını belirtti.Zehirli algoritma tuzağına sabır tükendi! Türkiye ne hamle yapacak?
Yayman, "Siz görüştüğünüzde bu mecralarla "tamam biz hemen düzeltiyoruz" diyorlar, bir hafta kuralları ya da etkileşimleri düzenliyorlar, algoritmayı düzenliyorlar ama sekizinci günde yeniden "bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler" pürliberal bir tutum içindeler. Dolayısıyla biz bunu asla kabul etmiyoruz. Buradaki en önemli enstrüman reklam yasağı." dedi.
Platforma karşı devreye sokulacak ana yaptırım enstrümanları netleşti:
- Ekonomik Kıskaç: Platformun gelir damarlarını kesecek kapsamlı reklam yasağı.
- Teknik Müdahale: Trafiği ve erişim hızını kısıtlayacak kademeli bant daraltma.
- Tam Kısıtlama: Hukuki ve ahlaki kurallara uyulmaması durumunda doğrudan erişim engeli.
Yayman şöyle devam etti:
"Bu konu çok önemli. Çünkü sosyal medya meselesi artık bir milli güvenlik sorununa dönüşmüş durumda. Aileye, topluma, insana adeta savaş açan ulusötesi dijital ağlar var. TikTok meselesinde artık söz bitti. Tek yapılması gereken reklam yasağı getirmek, bant daraltmak ve doğrudan erişim yasağı uygulamaktır. Görüşmelerde 'tamam' diyorlar ancak sekizinci günde yine pür liberal bir tutum sergiliyorlar. Siz Avrupa'da hangi normları uyguluyorsanız, Türkiye'de de aynı kuralları birebir uygulayacaksınız."
Sosyal Medya Uzmanı Levent Eraslan ise gece 02.00 - 05.00 saatleri arasındaki "kriminal zaman dilimine" dikkat çekerek, çocukların dijital mecralarda meze yapılmasına izin verilmeyeceği ve anne babaların bu saatlerde çocuklarını odalarında yalnız bırakmaması gerektiğini ifade etti.
Dijital devlerin Filistin konusundaki çifte standardı ve siyasi sansürleri de hukuki engelle karşılaştı. Dijital Medya Uzmanı Ümit Sanlav, Sumud Filosu'nda yer alan sunucu İkbal Gürpınar'ın Filistin paylaşımlarına kısıtlama getiren Meta şirketine karşı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumuna (TİHEK) yaptığı başvurunun sonuçlandığını belirtti.
Sanlav, "İkbal Hanım, dünya devi Meta şirketinden tam 256 bin 357 TL tazminat kazanmaya hak kazandı. Bu karar son derece büyük bir emsal teşkil edecek. Bundan sonra gerek Türkiye'deki gerekse diğer ülkelerdeki kullanıcılar, küresel şirketlerin sansür ve kısıtlamalarına maruz kaldıklarında, kendi kanuni haklarını arayarak bu şekilde haklarına kavuşabilecekler." dedi.
SIRA TÜRKİYE'YE NE ZAMAN GELECEK?
Meta şirketi, ABD eyaletlerinin açtığı davalar sonucu 17 milyar dolarlık devasa bir anlaşmaya vararak çocukların psikolojisini ve güvenliğini hedef alan tasarım özelliklerini değiştirmeyi taahhüt etti.
Ancak küresel devlerin çifte standardı bir kez daha hortladı; bu hayati değişiklikler şimdilik sadece ABD sınırlarını kapsıyor. Küresel dijital platformların Türkiye'de milyonlarca çocuğu ekrana bağlayan ve zihnini bulandıran sistemleri aynen çalışmaya devam ederken, Türk kamuoyu haklı olarak soruyor: "Sıra Türkiye'ye ne zaman gelecek?"
1 KASIM'DA 15 YAŞ ALTI İÇİN YENİ DÖNEM BAŞLIYOR
Türkiye'de çocukları ve gençleri dijital mecraların zararlarından korumayı hedefleyen yasal kriterler 1 Kasım itibarıyla yürürlüğe girecek.
15 yaşını doldurmamış çocuklara sosyal ağ hizmeti sunulmaması, yaş doğrulaması yapılması ve ebeveynlere kullanım süresini sınırlandırabilecekleri araçların verilmesi gerekecek.
BATAKLIK DURURKEN SİVRİSİNEK KOVALIYORUZ: ALGORİTMA TUZAĞINA YASAL KORUMASIZLIK
7578 sayılı Kanun'un sosyal ağ sağlayıcılara yönelik maddelerinde, çocukları saatlerce ekrana hapseden ve önlerine psikolojilerini bozan içerikleri çıkaran "algoritmik öneri sistemlerine" ilişkin açık ve ayrıntılı bir yükümlülük bulunmuyor.
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