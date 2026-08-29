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Melih Gökçek hakkında resen soruşturma: Yurt dışı para transferi iddiaları araştırılıyor

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek hakkında yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı yönündeki iddialar üzerine resen soruşturma başlattı. Başsavcılık, soruşturmayla maddi gerçeğin ortaya çıkarılmasının amaçlandığını bildirdi.

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Melih Gökçek hakkında resen soruşturma: Yurt dışı para transferi iddiaları araştırılıyor

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçek hakkında gündeme getirilen iddialar üzerine harekete geçti.

Melih Gökçek hakkında resen soruşturma: Yurt dışı para transferi iddiaları araştırılıyor-2

MADDİ GERÇEK ORTAYA ÇIKARILACAK

Soruşturmanın, söz konusu iddialara ilişkin maddi gerçeğin ortaya çıkarılması amacıyla yürütüldüğü öğrenildi.

Melih Gökçek hakkında resen soruşturma: Yurt dışı para transferi iddiaları araştırılıyor-3

Başsavcılığın açıklaması şu şekilde:

Bazı basın ve yayın organlarında, İbrahim Melih Gökçek hakkında yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı yönünde öne sürülen iddialara ilişkin olarak, maddi gerçeğin ortaya çıkarılması amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılmıştır.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.

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