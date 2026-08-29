Melih Gökçek hakkında resen soruşturma: Yurt dışı para transferi iddiaları araştırılıyor

Başsavcılığın açıklaması şu şekilde:

Bazı basın ve yayın organlarında, İbrahim Melih Gökçek hakkında yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı yönünde öne sürülen iddialara ilişkin olarak, maddi gerçeğin ortaya çıkarılması amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılmıştır.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.