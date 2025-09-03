Başkan Erdoğan'dan Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı'nda önemli açıklamalar! "Netanyahu denilen gaddara asla seyirci kalamayız"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan Külliye'deki Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. İnsanlığın ufkuna bir güneş misali doğan peygamber efendimizin yer yüzünü teşriflerin sene-i devriyesinde sizlerle olmanın bahtiyarlığını yaşıyorum. Cumhurbaşkanlığı Külliyemize, bu gazi mekana hepiniz hoş geldiniz.

Müslümanlar olarak arzı bir kandil gibi aydınlatan müstesna doğumun yıl dönümüne ulaşmanın mutluluğu içerisindeyiz. Leyle-i Mevlid'in ülkemiz ve tüm insanlık için hayırlar getirmensini diliyorum. Burada şunun da altını çizerek ifade etmek arzusundayım. Peygamberimiz her anıyla emsal teşkil etmiştir. Dünya hayatında insanın kendisini tanıma bulma ve bilme serüvenine kılavuzluk edecek hiç şüphesiz Resulallah efendimizdir. Pegyamber aile yaşantısında da hepimiz için iyi örnektir. Ve biz bu yılı Aile Yılı ilan ettik.

Peygamberimiz kız çocuklarının o diri diri gömüldüğü karanlık bir dönemde zamanı aşan tavsiyeleri ile insanlık adına yeni bir çağı başlatmıştır. Kadın ve çocuğa şiddetin endişe verici yere ulaştığı günümüzde peygamber efendimizin hayatını öğrenmeye daha fazla ihtiyaç odluğuna inanıyorum. Hafta boyunca yapılacak faaliyetlerin aile konusundaki farkındalığı daha da artırmasını ümit ediyorum. Elini taşın altına koyan tüm kurum ve kuruluşlarımızdan Allah razı olsun.

Şu anda Filistin'de olan, bu Netanyahu denilen gaddarın, kafirin o kıyamına asla seyirci kalamayız. Şu an kalbimizin yarısı buradaysa diğer yarısı İslam dünyasının kanayan yaraları olan Gazze'de, Filistin'de, Yemen, Sudan, Afganistan'dadır.