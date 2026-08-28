İstanbul merkezli 5 ilde change operasyonu: 13 şüpheli yakalandı
İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen “change” araç operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, kullanılamaz durumdaki araçların seri numaralarını başka araçlara aktararak alıcıları dolandırdıkları belirlendi. Operasyonda 29 araç muhafaza altına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, kent genelindeki "çalıntı-change" araçların ele geçirilmesi ve faillerin yakalanması amacıyla soruşturma başlattı.
AĞIR HASARLI ARAÇLARIN SERİ NUMARALARINI KULLANDILAR
Soruşturma kapsamında şüphelilerin; trafik kazası, yangın ve deprem gibi nedenlerle ağır hasar alarak kullanılamaz hale gelen araçların fabrikasyon seri numaralarını kullandıkları belirlendi.
Şüphelilerin bu numaraları, yurt dışından ya da piyasadan temin ettikleri hacizli veya yakalama kaydı bulunan araçların seri numaralarının üzerine uyarlayarak "change" işlemi yaptıkları tespit edildi. Kimlik bilgileri değiştirilen araçların, durumdan habersiz üçüncü kişilere satılarak alıcıların dolandırıldığı belirlendi.
5 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
Başsavcılığın gözaltı kararı üzerine İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.
İstanbul'un Bağcılar, Bayrampaşa, Gaziosmanpaşa, Kağıthane ve Sultangazi ilçeleri ile Adıyaman, Balıkesir, Isparta ve Şanlıurfa'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
29 ARAÇ MUHAFAZA ALTINA ALINDI
Şüpheliler tarafından "change" yapıldığı belirlenen 29 araç muhafaza altına alındı.