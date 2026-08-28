İstanbul merkezli 5 ilde change operasyonu: 13 şüpheli yakalandı

Depremde hasar gören araçları dolandırıcılığa alet ettiler! (Fotoğraflar DHA'dan alınmıştır.)

AĞIR HASARLI ARAÇLARIN SERİ NUMARALARINI KULLANDILAR

Soruşturma kapsamında şüphelilerin; trafik kazası, yangın ve deprem gibi nedenlerle ağır hasar alarak kullanılamaz hale gelen araçların fabrikasyon seri numaralarını kullandıkları belirlendi.

Şüphelilerin bu numaraları, yurt dışından ya da piyasadan temin ettikleri hacizli veya yakalama kaydı bulunan araçların seri numaralarının üzerine uyarlayarak "change" işlemi yaptıkları tespit edildi. Kimlik bilgileri değiştirilen araçların, durumdan habersiz üçüncü kişilere satılarak alıcıların dolandırıldığı belirlendi.