Meta tilkilik peşinde! Çocuk güvenliği kalkanı sadece ABD’ye var... Faturayı TikTok ve YouTube’la paylaşmak istiyor

ABD'de ailelerin sosyal medya devlerine karşı yürüttüğü mücadelede kritik bir dönemece girildi.

Çocukların ruh sağlığını olumsuz etkileyen ve genç kullanıcıları platformlarda daha uzun süre tutmak için bağımlılık yaratıcı özellikler kullanmakla suçlanan Meta, 47 eyalet, Washington DC ve ABD'ye bağlı bölgelerle 16,68 milyar dolara kadar uzlaşmaya vardı.

10 YILA YAYILAN ÖDEMELER

Facebook ve Instagram'ın sahibi şirket, anlaşma kapsamında 10 yıla yayılan ödemelerle yaklaşık 18 milyar dolara varan bir bedeli kabul etti. Bunun yanında 18 yaşından küçük kullanıcılar için platformların çalışma biçimini değiştirecek yeni güvenlik kuralları uygulanacak.