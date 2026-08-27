İzmir'in Ödemiş ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere, havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İZMİR ÖDEMİŞ'TE YANGIN ÇIKTI

Ödemiş ilçesi Yeniköy Mahallesi yakınlarındaki ormanda saat 15.00 sıralarında yangın çıktı.

İhbar üzere bölgeye 2 uçak, 3 helikopter ve çok sayıda orman ekibi sevk edildi. Alevlere, havadan ve karadan müdahale sürüyor.