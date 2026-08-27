İzmir Ödemiş'te orman yangını: Havadan ve karadan müdahale sürüyor
İzmir’in Ödemiş ilçesinde Yeniköy Mahallesi yakınlarındaki ormanda saat 15.00 sıralarında çıkan yangına, ihbar üzerine sevk edilen 2 uçak, 3 helikopter ve çok sayıda orman ekibiyle havadan ve karadan müdahale ediliyor.
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İzmir'in Ödemiş ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere, havadan ve karadan müdahale ediliyor.
İZMİR ÖDEMİŞ'TE YANGIN ÇIKTI
Ödemiş ilçesi Yeniköy Mahallesi yakınlarındaki ormanda saat 15.00 sıralarında yangın çıktı.
İhbar üzere bölgeye 2 uçak, 3 helikopter ve çok sayıda orman ekibi sevk edildi. Alevlere, havadan ve karadan müdahale sürüyor.
Asu Yıldız Tekin Takvim.com.tr Güncel