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İzmir Ödemiş'te orman yangını: Havadan ve karadan müdahale sürüyor

İzmir’in Ödemiş ilçesinde Yeniköy Mahallesi yakınlarındaki ormanda saat 15.00 sıralarında çıkan yangına, ihbar üzerine sevk edilen 2 uçak, 3 helikopter ve çok sayıda orman ekibiyle havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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İzmir Ödemiş'te orman yangını: Havadan ve karadan müdahale sürüyor

İzmir'in Ödemiş ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere, havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Video Oynatma İkonu İzmir Ödemiş'te çıkan orman yangınına ekipler müdahale ediyor

İzmir Ödemiş'te orman yangını: Havadan ve karadan müdahale sürüyor-2

İZMİR ÖDEMİŞ'TE YANGIN ÇIKTI

Ödemiş ilçesi Yeniköy Mahallesi yakınlarındaki ormanda saat 15.00 sıralarında yangın çıktı.

İhbar üzere bölgeye 2 uçak, 3 helikopter ve çok sayıda orman ekibi sevk edildi. Alevlere, havadan ve karadan müdahale sürüyor.

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