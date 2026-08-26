Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hijyen eksikliği iddiası! Bakan Kemal Memişoğlu soruşturma talimatını verdi

Sağlık Bakanlığı, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki hijyen koşullarına yönelik sosyal medyada yer alan iddialar üzerine harekete geçti.

BAKAN MEMİŞOĞLU TALİMATI VERDİ

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun talimatıyla hastanedeki süreçleri incelemek üzere müfettiş görevlendirildi ve iddialarla ilgili soruşturma başlatıldı.

SOSYAL MEDYADA NE PAYLAŞILDI?

Anneannesini Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götüren sosyal medya fenomeni Fatih Bank, hastanenin acil servis bölümündeki kirliliği paylaştı ve "Allah rızası için rica edeceğim, şu pisliğe mikroba bakar mısınız?" ifadelerini kullandı.