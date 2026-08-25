CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin "mutlak butlan" davasında kritik bir gelişme yaşandı. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin kararına karşı Yargıtay'a taşınan dosyada, CHP tüzel kişiliği adına yapılan temyiz başvurusundan feragat edildi.

CHP TÜZEL KİŞİLİĞİ TEMYİZDEN VAZGEÇTİ

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin kararına yönelik temyiz başvurusu, dönemin CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile CHP tüzel kişiliği adına hareket eden avukatlar tarafından yapılmıştı.

Davanın sonraki aşamasında ise CHP tüzel kişiliği adına yapılan başvurunun geri çekildiği bildirildi. Davacılar adına Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'ne sunulan dilekçede, temyiz başvurusundan feragat edildiği belirtildi.

Dilekçede, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin 2026/32 Esas ve 2026/658 Karar sayılı kararına atıf yapılarak, daha önce usule ilişkin nedenlerle temyiz yoluna başvurulduğu ifade edildi.

Başvuruda, gelinen aşamada davacı müvekkillerin talebi doğrultusunda temyizden vazgeçildiği kaydedildi.

"DAVACILAR ADINA YAPMIŞ OLDUĞUMUZ TEMYİZ BAŞVURUSUNDAN FERAGAT EDİYORUZ"

Dilekçede, "Davacılar adına yapmış olduğumuz temyiz başvurusundan feragat ediyoruz" ifadeleri kullanıldı. Böylece CHP tüzel kişiliği adına yapılan temyiz başvurusu dosyanın yargısal sürecinden çekilmiş oldu.

GÖZLER ÖZGÜR ÖZEL'İN BAŞVURUSUNDA

CHP tüzel kişiliği adına yapılan başvurunun geri çekilmesinin ardından gözler Özgür Özel adına yapılan bireysel temyiz başvurusuna çevrildi.

Özel adına yapılan başvurunun akıbeti, 38. Olağan Kurultay'a ilişkin hukuki sürecin bundan sonraki aşaması açısından önem taşıyor.

Özel'in de temyiz başvurusundan vazgeçmesi halinde, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın "mutlak butlan" gerekçesiyle geçersiz sayılmasına ilişkin kararının kesinleşmesinin önü açılabilecek.

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