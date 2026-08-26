Bağırsakta uyuşturucu sevkiyatı! İki kadının midesinden 1,5 kilo metamfetamin çıktı

Adana'da polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, yurt dışından getirdikleri metamfetamini kapsüller halinde yutarak vücutlarında taşıyan yabancı uyruklu 2 kadın ve onlara yardım eden 2 şüpheli yakalandı. Kadın kuryelerin sindirim sisteminden tam 140 kapsül uyuşturucu çıkarıldı.

Adana'da narkotik polisleri 1,5 kilo metamfetamini kapsül haline getirip yutan 2 yabancı uyruklu kadını ve onlara yardım eden 2 kişiyi yakaladı (Fotoğraflar İHA'dan alınmıştır)

OTOGARDA SUÇÜSTÜ

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin izini süren ekipler, yabancı uyruklu 2 kadın kuryeyi şehir otogarında kıskıvrak yakaladı. Operasyonu genişleten polis, kadınlara yardım ve yataklık ettiği belirlenen 2 kişiyi daha gözaltına aldı.