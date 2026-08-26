Bağırsakta uyuşturucu sevkiyatı! İki kadının midesinden 1,5 kilo metamfetamin çıktı
Adana’da polisin düzenlediği operasyonda, uyuşturucu maddeyi kapsüller halinde yutarak kente sokmaya çalışan yabancı uyruklu 2 kadın kurye ve onlara yardım eden 2 şüpheli yakalandı. Tıbbi müdahaleyle kadınların sindirim sisteminden çıkarılan 140 kapsülün içerisinden tam 1,5 kilo metamfetamin ele geçirildi. Şüphelilerin tamamı tutuklandı.
Adana'da polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, yurt dışından getirdikleri metamfetamini kapsüller halinde yutarak vücutlarında taşıyan yabancı uyruklu 2 kadın ve onlara yardım eden 2 şüpheli yakalandı. Kadın kuryelerin sindirim sisteminden tam 140 kapsül uyuşturucu çıkarıldı.
OTOGARDA SUÇÜSTÜ
Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin izini süren ekipler, yabancı uyruklu 2 kadın kuryeyi şehir otogarında kıskıvrak yakaladı. Operasyonu genişleten polis, kadınlara yardım ve yataklık ettiği belirlenen 2 kişiyi daha gözaltına aldı.
140 KAPSÜL ZEHİR ÇIKARILDI
Şüpheliler, sağlık kontrolü ve vücut taraması yapılmak üzere derhal hastaneye sevk edildi. Tıbbi muayenede kadın kuryelerin mide ve bağırsaklarında yabancı cisimler olduğu tespit edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesiyle çıkarılan 140 kapsülün içerisinde toplam 1 kilo 500 gram metamfetamin ele geçirildi.
4 TUTUKLAMA
Emniyetteki sorgularının ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.