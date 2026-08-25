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İstanbul’da masaj salonu kamuflajıyla fuhuş tuzağı! 6 gözaltı

İnternet ortamında masaj salonu kisvesi altında fuhuş ağı kurup haksız gelir elde eden şüphelilere yönelik İstanbul merkezli operasyon gerçekleştirildi. Emniyet güçlerinin yürüttüğü teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için düğmeye basıldı ve şebeke üyesi 6 kişi gözaltına alındı. Suç delillerinin ele geçirildiği adreslerdeki arama işlemleri tamamlanırken, zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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İstanbul’da masaj salonu kamuflajıyla fuhuş tuzağı! 6 gözaltı

İnternet sitelerine verilen masaj salonu ilanlarının ardına gizlenerek kurulan fuhuş ağı, polisin takibiyle gün yüzüne çıkarıldı.

Video Oynatma İkonu İstanbul'da eş zamanlı baskın!

SANAL PROFİLLERLE DİJİTAL TUZAK

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde "Fuhşa Teşvik, Aracılık veya Yer Temin Etme" suçlarının önlenmesine yönelik geniş kapsamlı inceleme başlattı.

Yürütülen teknik ve fiziki takipler sonucunda, bazı şahısların çeşitli internet platformlarında masaj salonu adı altında profiller oluşturdukları belirlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, internet sitelerinde masaj salonu adı altında sahte profiller açarak fuhşa teşvik, aracılık ve yer temini sağladığı belirlenen 6 şüpheli yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, internet sitelerinde masaj salonu adı altında sahte profiller açarak fuhşa teşvik, aracılık ve yer temini sağladığı belirlenen 6 şüpheli yakalandı.

YER TAHSİS EDENLER DE ENSELENDİ

Söz konusu platformlar üzerinden fuhuş faaliyetlerine aracılık eden şüphelilerin, bu yasa dışı işlemler için özel mekanlar temin ettikleri ve organize şekilde haksız maddi menfaat sağladıkları tespit edildi.

Şebekenin işleyişini ve bağlantılarını deşifre eden emniyet güçleri, suç delillerinin ele geçirilmesi amacıyla düğmeye bastı.

Şebekenin bu yöntemle haksız maddi kazanç elde ettiğini tespit eden emniyet güçleri düzenledikleri eş zamanlı baskınla zanlıları gözaltına aldı. Şebekenin bu yöntemle haksız maddi kazanç elde ettiğini tespit eden emniyet güçleri düzenledikleri eş zamanlı baskınla zanlıları gözaltına aldı.

EŞ ZAMANLI BASKIN

Kimlikleri ve ikamet adresleri netleştirilen şüphelilerin yakalanması için önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Baskınlarda organize faaliyet yürüttüğü belirlenen 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda suç unsuru taşıyan materyallere el konuldu.

Gözaltına alınarak Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülen 6 zanlının emniyetteki sorgu ve ifade işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Olayla bağlantılı olabilecek diğer unsurların tespiti amacıyla başlatılan adli tahkikatın genişletilerek sürdürüldüğü öğrenildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri ve olayla ilgili çok yönlü soruşturma sürüyor.Şüphelilerin emniyetteki işlemleri ve olayla ilgili çok yönlü soruşturma sürüyor.

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