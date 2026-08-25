İstanbul’da masaj salonu kamuflajıyla fuhuş tuzağı! 6 gözaltı

Yürütülen teknik ve fiziki takipler sonucunda, bazı şahısların çeşitli internet platformlarında masaj salonu adı altında profiller oluşturdukları belirlendi.

YER TAHSİS EDENLER DE ENSELENDİ

Söz konusu platformlar üzerinden fuhuş faaliyetlerine aracılık eden şüphelilerin, bu yasa dışı işlemler için özel mekanlar temin ettikleri ve organize şekilde haksız maddi menfaat sağladıkları tespit edildi.

Şebekenin işleyişini ve bağlantılarını deşifre eden emniyet güçleri, suç delillerinin ele geçirilmesi amacıyla düğmeye bastı.

Şebekenin bu yöntemle haksız maddi kazanç elde ettiğini tespit eden emniyet güçleri düzenledikleri eş zamanlı baskınla zanlıları gözaltına aldı.