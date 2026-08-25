CANLI YAYIN
Geri

Göztepe taraftar grupları içindeki çetelere operasyon: 51 tutuklama

İzmir’de Göztepe taraftar grupları içine sızan organize suç örgütlerine yönelik 4 ilde düzenlenen operasyonlarda büyük bir darbe vuruldu. 19 Eylül 2025’te işlenen cinayet sonrası başlatılan soruşturmada, gruplar arasında yaşanan 8 ayrı şiddet eylemi aydınlatıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek’in duyurduğu operasyonlar sonucunda, gözaltına alınan 29 şüpheliden 25’i tutuklandı. Cezaevinde bulunan 27 şüpheliden 26’sı hakkında yeniden tutuklama kararı verilmesiyle dosya kapsamındaki toplam tutuklu sayısı 51’e çıktı.

Giriş Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Göztepe taraftar grupları içindeki çetelere operasyon: 51 tutuklama

İzmir'de tribün heyecanının arkasına saklanarak şiddet eylemleri organize eden çetelere karşı başlatılan kapsamlı soruşturmada yargı süreci tamamlandı.

İzmir'de Göztepe taraftar grupları ‘Forza’ ve ‘Yalı’ içerisine sızan organize suç örgütlerine yönelik İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada 51 kişi tutuklandı. (Haberin fotoğrafları DHA'dan alınmıştır)İzmir'de Göztepe taraftar grupları ‘Forza’ ve ‘Yalı’ içerisine sızan organize suç örgütlerine yönelik İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada 51 kişi tutuklandı. (Haberin fotoğrafları DHA'dan alınmıştır)

HOLİGAN MASKESİNİN ALTINDAN ŞİDDET EYLEMLERİ ÇIKTI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Göztepe taraftar grupları 'Forza' ve 'Yalı' içerisinde faaliyet gösteren iki organize suç örgütüne yönelik operasyonda toplam 51 şüpheli tutuklandı.

Video Oynatma İkonu Taraftar gruplarına suç örgütü operasyonu!

Organize Suçlarla Mücadele Şube, Asayiş Şube ve İstihbarat Şube müdürlükleri ekiplerince yürütülen projeli dosya, tribün grupları içindeki karanlık yapılanmayı gün yüzüne çıkardı.

İzmir'de Göztepe taraftar grupları ‘Forza’ ve ‘Yalı’ içindeki organize suç örgütlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen şüphelilerden 51'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.İzmir'de Göztepe taraftar grupları ‘Forza’ ve ‘Yalı’ içindeki organize suç örgütlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen şüphelilerden 51'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

EMİRCAN'I VURDULAR 8 AYDA 8 OLAYA KARIŞTILAR

Soruşturmanın fitili, 19 Eylül 2025 tarihinde Emircan Övüç'ün ateşli silahla öldürülmesiyle ateşlendi.

Cinayet sonrası derinleştirilen incelemelerde, söz konusu iki grup arasında yaklaşık 8 ay içerisinde 8 ayrı şiddet eyleminin meydana geldiği saptandı.

Yapılan teknik takipler sonucu toplam 59 şüpheli belirlendi.

19 Eylül 2025 tarihinde Emircan Övüç'ün öldürülmesiyle başlayan süreçte, iki grup arasında 8 ayda 8 ayrı şiddet eylemi yaşandığı ortaya çıktı.19 Eylül 2025 tarihinde Emircan Övüç'ün öldürülmesiyle başlayan süreçte, iki grup arasında 8 ayda 8 ayrı şiddet eylemi yaşandığı ortaya çıktı.

CEZAEVİNDEKİ ŞÜPHELİLER YENİDEN TUTUKLANDI

İzmir merkezli 4 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 29 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılardan 1'i emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 28 şüpheliden 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 25'i tutuklandı.

Soruşturma kapsamında hakkında yeniden gözaltı kararı verilen ve halen cezaevinde bulunan 27 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Taraftar grupları arasına sızan suç örgütlerine yönelik 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.Taraftar grupları arasına sızan suç örgütlerine yönelik 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Mahkemeye çıkarılan bu şüphelilerden 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 26'sı hakkında yeniden tutuklama kararı çıktı.

Böylelikle dosya kapsamında toplam tutuklu sayısı 51'e yükseldi.

Firari 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Dosya kapsamında 25'i yeni, 26'sı cezaevinden getirilen toplam 51 şüpheli tutuklandı.Dosya kapsamında 25'i yeni, 26'sı cezaevinden getirilen toplam 51 şüpheli tutuklandı.

11 ilde kara para ve yolsuzluk baskınında 77 gözaltı kararı... Evlere, arsalara, lüks araçlara el konuldu! Gürlek'ten "kararlılık" vurgusu
SONRAKİ HABER

11 ilde kara para ve yolsuzluk baskını
Faruk Arslan
Faruk Arslan Takvim.com.tr Güncel

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler