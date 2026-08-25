Göztepe taraftar grupları içindeki çetelere operasyon: 51 tutuklama
İzmir’de Göztepe taraftar grupları içine sızan organize suç örgütlerine yönelik 4 ilde düzenlenen operasyonlarda büyük bir darbe vuruldu. 19 Eylül 2025’te işlenen cinayet sonrası başlatılan soruşturmada, gruplar arasında yaşanan 8 ayrı şiddet eylemi aydınlatıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek’in duyurduğu operasyonlar sonucunda, gözaltına alınan 29 şüpheliden 25’i tutuklandı. Cezaevinde bulunan 27 şüpheliden 26’sı hakkında yeniden tutuklama kararı verilmesiyle dosya kapsamındaki toplam tutuklu sayısı 51’e çıktı.
İzmir'de tribün heyecanının arkasına saklanarak şiddet eylemleri organize eden çetelere karşı başlatılan kapsamlı soruşturmada yargı süreci tamamlandı.
HOLİGAN MASKESİNİN ALTINDAN ŞİDDET EYLEMLERİ ÇIKTI
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Göztepe taraftar grupları 'Forza' ve 'Yalı' içerisinde faaliyet gösteren iki organize suç örgütüne yönelik operasyonda toplam 51 şüpheli tutuklandı.
Organize Suçlarla Mücadele Şube, Asayiş Şube ve İstihbarat Şube müdürlükleri ekiplerince yürütülen projeli dosya, tribün grupları içindeki karanlık yapılanmayı gün yüzüne çıkardı.
EMİRCAN'I VURDULAR 8 AYDA 8 OLAYA KARIŞTILAR
Soruşturmanın fitili, 19 Eylül 2025 tarihinde Emircan Övüç'ün ateşli silahla öldürülmesiyle ateşlendi.
Cinayet sonrası derinleştirilen incelemelerde, söz konusu iki grup arasında yaklaşık 8 ay içerisinde 8 ayrı şiddet eyleminin meydana geldiği saptandı.
Yapılan teknik takipler sonucu toplam 59 şüpheli belirlendi.
CEZAEVİNDEKİ ŞÜPHELİLER YENİDEN TUTUKLANDI
İzmir merkezli 4 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 29 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Zanlılardan 1'i emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 28 şüpheliden 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 25'i tutuklandı.
Soruşturma kapsamında hakkında yeniden gözaltı kararı verilen ve halen cezaevinde bulunan 27 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Mahkemeye çıkarılan bu şüphelilerden 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 26'sı hakkında yeniden tutuklama kararı çıktı.
Böylelikle dosya kapsamında toplam tutuklu sayısı 51'e yükseldi.
Firari 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.