MHP İstanbul İl Başkanı Volkan Yılmaz A Haber'e konuştu... Göreve geldiği günden bu yana yürüttükleri saha çalışmalarını ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile gerçekleştirdiği görüşmenin detaylarını paylaşan Yılmaz, 29 Ağustos'ta yapılacak olan büyük il kongresine tüm İstanbulluları davet etti. MHP’li Yılmaz canlı yayında gündemi değerlendirdi Göreve geldiği süreci ve teşkilatlanma aşamasını anlatan Volkan Yılmaz, "Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli beyefendinin takdir ve tensipleriyle İstanbul İl Başkanlığı göreviyle görevlendirildim. 39 ilçenin ve il yönetimimizin yeniden teşekkülünü tamamladık" ifadelerini kullandı.

Devlet Bahçeli ve Volkan Yılmaz "SİYASETÇİ SAHADAN ELİNİ ÇEKTİĞİ GÜN İŞİ BİTER" Siyasetçinin vatandaştan uzaklaşmaması gerektiğini vurgulayan Yılmaz, sahadaki kararlılıklarını şu sözlerle dile getirdi: "Siyasetçi sahadan elini ayağını çektiği zaman onun işinin bittiği gündür. Çarıklar hep ayağımızda. Gece uyumadan, gündüz yorulmadan İstanbul'un problemleri için, İstanbullu hemşerilerimizin dertleri kederleri için ter dökmeye devam edeceğiz" Yılmaz ayrıca, 29 Ağustos Cumartesi günü saat 12.00'de Beşiktaş Akatlar Arena'da büyük bir coşku ve bayram havasında gerçekleştirecekleri il olağan kongresine tüm dava arkadaşlarını ve İstanbulluları beklediklerini aktardı. BAHÇELİ'DEN TEŞKİLATLARA 'TERÖRSÜZ TÜRKİYE' ÖĞÜDÜ MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi kongreye davet etmek için ziyaret ettiğini belirten Yılmaz, bu görüşmenin detaylarını da paylaştı. Görüşmenin ana gündem maddesinin "Terörsüz Türkiye" vizyonu olduğunu belirten Yılmaz, "Kendilerinin bizlere öğütleri oldu. Toplumla buluşurken terörsüz Türkiye hamlesinin neden yapıldığını, niçin gerek duyulduğunu bize ayrıntılarıyla anlattılar" şeklinde konuşarak sürecin önemine dikkati çekti. Alınan kararın Türkiye'nin geleceği için tarihi bir nitelik taşıdığının altını çizen Yılmaz, "Bence Cumhuriyet tarihinde, siyasi tarihinde dönüm noktalarından bir tanesi. Alınan en önemli kararlardan ve zamanlamasıyla en önemli kararlardan bir tanesi Sayın Genel Başkanımızın terörsüz Türkiye hamlesi oldu" değerlendirmesinde bulundu.