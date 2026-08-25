MHP İstanbul İl Başkanı Volkan Yılmaz'dan İBB'ye ve Ekrem İmamoğlu'na tepki
MHP İstanbul İl Başkanı Volkan Yılmaz, A Haber'de gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşmesinin detaylarını aktaran Yılmaz, "Terörsüz Türkiye" hamlesinin tarihi bir dönüm noktası olduğunu ve milli birliğin korunması için iç cephenin güçlü tutulması gerektiğini vurguladı. Mevcut İBB yönetimini borç yükü ve bütçe kullanımı üzerinden sert sözlerle eleştiren Yılmaz, Ekrem İmamoğlu'nu işaret ederek, "Bir arkadaş vardı hatırlayın, ellerini açıp 'İstanbul nimet, nimet' diyordu. Ben de diyorum ki; İstanbul nimet değil, bize kutlu ceddimizden emanettir." ifadelerini kullandı.
MHP İstanbul İl Başkanı Volkan Yılmaz A Haber'e konuştu... Göreve geldiği günden bu yana yürüttükleri saha çalışmalarını ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile gerçekleştirdiği görüşmenin detaylarını paylaşan Yılmaz, 29 Ağustos'ta yapılacak olan büyük il kongresine tüm İstanbulluları davet etti.MHP’li Yılmaz canlı yayında gündemi değerlendirdi
Göreve geldiği süreci ve teşkilatlanma aşamasını anlatan Volkan Yılmaz, "Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli beyefendinin takdir ve tensipleriyle İstanbul İl Başkanlığı göreviyle görevlendirildim. 39 ilçenin ve il yönetimimizin yeniden teşekkülünü tamamladık" ifadelerini kullandı.
"SİYASETÇİ SAHADAN ELİNİ ÇEKTİĞİ GÜN İŞİ BİTER"
Siyasetçinin vatandaştan uzaklaşmaması gerektiğini vurgulayan Yılmaz, sahadaki kararlılıklarını şu sözlerle dile getirdi:
"Siyasetçi sahadan elini ayağını çektiği zaman onun işinin bittiği gündür. Çarıklar hep ayağımızda. Gece uyumadan, gündüz yorulmadan İstanbul'un problemleri için, İstanbullu hemşerilerimizin dertleri kederleri için ter dökmeye devam edeceğiz"
Yılmaz ayrıca, 29 Ağustos Cumartesi günü saat 12.00'de Beşiktaş Akatlar Arena'da büyük bir coşku ve bayram havasında gerçekleştirecekleri il olağan kongresine tüm dava arkadaşlarını ve İstanbulluları beklediklerini aktardı.
BAHÇELİ'DEN TEŞKİLATLARA 'TERÖRSÜZ TÜRKİYE' ÖĞÜDÜ
MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi kongreye davet etmek için ziyaret ettiğini belirten Yılmaz, bu görüşmenin detaylarını da paylaştı. Görüşmenin ana gündem maddesinin "Terörsüz Türkiye" vizyonu olduğunu belirten Yılmaz, "Kendilerinin bizlere öğütleri oldu. Toplumla buluşurken terörsüz Türkiye hamlesinin neden yapıldığını, niçin gerek duyulduğunu bize ayrıntılarıyla anlattılar" şeklinde konuşarak sürecin önemine dikkati çekti.
Alınan kararın Türkiye'nin geleceği için tarihi bir nitelik taşıdığının altını çizen Yılmaz, "Bence Cumhuriyet tarihinde, siyasi tarihinde dönüm noktalarından bir tanesi. Alınan en önemli kararlardan ve zamanlamasıyla en önemli kararlardan bir tanesi Sayın Genel Başkanımızın terörsüz Türkiye hamlesi oldu" değerlendirmesinde bulundu.
"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DEVLET POLİTİKASI HALİNE GETİRDİ"
Devlet Bahçeli'nin tarihi çağrısının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın duruşuna ve kararlılığına da vurgu yapan Yılmaz, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Beyefendinin bunu devlet politikası haline getirmesi en az onun kadar önemliydi" ifadelerini kullandı.
Sahada vatandaşın kavgadan uzak, huzur dolu bir Türkiye istediğini açıkça gördüklerini belirten Yılmaz, halkın beklentisini "Kimse kavga istemiyor, kimse analar ağlasın, Mehmetçiğin burnu kanasın istemiyor. Herkes huzur istiyor, barış istiyor, refah ve bereket istiyor" sözleriyle özetledi.
"İÇ CEPHEMİZ GÜÇLÜ OLMAZSA BİZİ DIŞARIDAN KIRARLAR"
Terörsüz Türkiye vizyonunun temelinde iç cepheyi sağlam tutmak ve milli birliği perçinlemek olduğunu hatırlatan Yılmaz, tarihi gerçeklerden örnekler verdi. Rehavete kapılmamanın önemine vurgu yapan Yılmaz, uyarısını şu sözlerle tamamladı:
"İç cepheniz güçlü olmazsa, iç cephenizi güçlü tutamazsanız sizi dışarıdan gelen etkiler bozabilir, kırabilir, dökebilir ve devleti zor durumda bırakabilir. Hiç kimse Türkiye Cumhuriyeti devletine bir şey olmaz demesin. 100 yıl öncesini düşünelim; İstanbul İngilizlerin, Fransızların, İtalyanların ve Yunanlıların işgali altındaydı"
"İSTANBUL NİMET DEĞİL, EMANETTİR"
Mevcut İBB yönetiminin belediyecilik anlayışını eleştiren Yılmaz, "Benim oturduğum koltuk bedeli kanla ödenmiş bir şehidimizin, Recep Haşatlı'nın makamıdır. Bu sorumlulukla hareket ediyoruz. Bir arkadaş vardı hatırlayın, ellerini açıp 'İstanbul nimet, nimet' diyordu. Ben de diyorum ki; İstanbul nimet değil, bize kutlu ceddimizden emanettir. İstanbul ne birilerinin yağmalayacağı bir ganimet ne de bir nimettir. 2019 yılında 26 milyar TL olan borçluluk oranı, bugün 261 milyar TL'ye, yani on katına çıkmış durumda. İETT ve İSKİ'nin borçları yönetilemez hale gelmiştir" açıklamasında bulundu.
YOLSUZLUK İDDİALARI VE "ATATÜRK MASKESİ" ELEŞTİRİSİ
Belediye bütçesinin kullanımına dair çarpıcı bir örnek veren Volkan Yılmaz, "2023 yılında Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamalarında yapılan bir işin mahkeme kayıtlarına yansıyan belgeleri var. Ses emekçilerinin 20 milyon TL'ye yaptığı işi, ihaleyi alan firma Büyükşehir'e 570 milyon TL'ye fatura etmiş. Aradaki 550 milyon TL'lik farkın hesabını kim verecek? Uğur Mumcu'nun dediği gibi; bu ülkede banka soyarken kar maskesi, memleketi soyarken Atatürk maskesi takıyorlar. Bu arkadaşlar Cumhuriyet'in ve Atatürk'ün arkasına sığınarak yolsuzluk yapıyorlar" ifadelerini kullandı.