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Kuytul operasyonundan yeni görüntüler: Dijital materyalleri ve hard diskleri kaçırmışlar

Kuytul operasyonundan yeni görüntüler: Dijital materyalleri ve hard diskleri kaçırmışlar

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Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen Alparslan Kuytul Suç Örgütü soruşturmasında çarpıcı bir gelişme yaşandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği ilk gün aramalarında, örgüt adreslerindeki bazı bilgisayar kasaları ile hard disklerin baskın öncesinde kaçırıldığı tespit edildi. Delilleri karartma girişimine karşı adli makamlar geniş çaplı inceleme başlattı.

Takvim Kaynak Tercihleri
Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Güncel

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