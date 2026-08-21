İstanbul'da turistleri hedef alan yankesici çetesine operasyon!

SIKIŞTIRMA VE PERDELEME YÖNTEMİYLE 5 MİLYON LİRALIK VURGUN İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde hareket eden Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri; Fatih, Beyoğlu, Beşiktaş, Zeytinburnu ve Eyüpsultan ilçelerindeki toplu taşıma hatlarında inceleme başlattı. 3 ila 5 kişilik gruplar halinde hareket eden şüphelilerin, durak ve araçlarda mağdurları "sıkıştırma" ve "perdeleme" yöntemiyle soydukları belirlendi.

BAKAN GÜRLEK: "KİMSE BURAYI GÜVENLİ ALAN GÖREMEZ" Yankesicilik çetesinin çökertilmesine ilişkin detayları paylaşan Adalet Bakanı Akın Gürlek, suç yapılarına karşı mücadelelerin kararlılıkla süreceğini vurguladı. Bakan Gürlek , "Şehirlerimizin huzurunu bozan, vatandaşlarımızın ve ülkemizi ziyaret eden misafirlerimizin güvenliğini tehdit eden, şiddeti ve suçu kazanç kapısına dönüştüren organize yapılara karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüzle yürütülen soruşturmada; çoğunluğu yabancı uyruklu 32 şüphelinin turistik bölgelerindeki tramvay, durak ve yaya geçitlerinde gruplar halinde hareket ederek özellikle yabancı turistleri 'sıkıştırma ve perdeleme' yöntemiyle hedef aldığı organize hırsızlık yapılanması çözülmüştür" ifadelerini kullandı.

25 ayrı olayda yaklaşık 5 milyon liralık haksız kazanç elde ettiği saptanan şüphelilerin yakalanması için 21 Ağustos'ta operasyon düğmesine basıldı. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 20 zanlı gözaltına alındı.

Açıklamasını sert mesajlarla sürdüren Gürlek, "Kimse İstanbul'un turizm hareketliliğini hırsızlık için, taraftar kimliğini ve spor tribünlerini de silahlı hesaplaşmalar için güvenli alan olarak göremez. İçişleri Bakanlığımız ve güvenlik güçlerimizle güçlü koordinasyon içerisinde, suç örgütlerinin yöneticilerinin, üyelerinin, bağlantılarının ve suçtan elde ettikleri gelirlerin üzerine kararlılıkla gitmeye devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

İZMİR'DE DE TARAFTAR GRUPLARINA EŞ ZAMANLI DARBE

Öte yandan Adalet Bakanı Akın Gürlek, adli birimlerin koordineli operasyonlarına ilişkin verdiği bilgide İzmir'deki gelişmeye de değindi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında; "Forza" ve "Yalı" taraftar grupları içerisindeki suç yapılanmalarına yönelik 4 ilde düzenlenen operasyonlarda 28 şüphelinin yakalandığı, aramalarda çok sayıda silah ve suç unsurunun ele geçirildiği öğrenildi.

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