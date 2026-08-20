Virüs nedeniyle 6 kişi hayatını kaybetti. ALTI YENİ BÖLGEDE İLK KEZ GÖRÜLDÜ Campobasso ve Viterbo'nun yanı sıra Fransa, Almanya ve Kuzey Makedonya'daki bazı bölgelerde de Batı Nil virüsüne bağlı insan enfeksiyonları ilk kez tespit edildi. Bu durum, virüsün Avrupa genelinde coğrafi olarak yayılmaya devam ettiğini ortaya koydu.

Vakaların önemli bölümü Atina’nın da bulunduğu Attika bölgesinde görüldü. ÖNÜMÜZDEKİ HAFTALARA DİKKAT ECDC uzmanı Céline Gossner, Avrupa'nın şu anda Batı Nil virüsü bulaşma sezonunun ortasında olduğunu ve önümüzdeki haftalarda enfeksiyonların zirve yapmasının beklendiğini belirtti. Uzmanlar, iklim değişikliğinin daha uzun ve yoğun bulaşma dönemlerine yol açabileceğine dikkat çekti.

Batı Nil virüsü, enfekte Culex türü sivrisineklerin ısırmasıyla bulaşıyor. BATI NİL VİRÜSÜNÜN BELİRTİLERİ NELER? Yaygın belirtiler Batı Nil virüsü çoğu kişide belirti göstermeyebilir. Ateş Baş ağrısı Yorgunluk Kas ve vücut ağrıları Bulantı ve kusma Döküntü Ağır vakalarda görülebilen belirtiler Boyun sertliği Bilinç ve yönelim bozukluğu Nöbet Kas güçsüzlüğü Felç Koma

Türkiye de Batı Nil virüsünün görüldüğü Akdeniz havzasında yer alıyor. AŞI BULUNMUYOR, KORUNMANIN YOLU SİVRİSİNEKLERİ ÖNLEMEK İnsanlar için Batı Nil virüsüne karşı henüz bir aşı bulunmuyor. WHO ve ECDC, riskli bölgelerde yaşayan veya bu bölgelere seyahat eden kişilere sivrisinek kovucu kullanmalarını, uzun ve koruyucu kıyafetler giymelerini öneriyor. Pencere sineklikleri, klima ve cibinlik de korunmada etkili yöntemler arasında gösteriliyor.