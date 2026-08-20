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Batı Nil virüsü alarmı: Batı Nil virüsü nedir, nasıl bulaşır? Türkiye'de kaç vaka var?

Avrupa’da Batı Nil virüsü alarmı büyüyor. ECDC, virüsün yeni bölgelere yayılması ve önümüzdeki haftalarda vakaların artmasının beklenmesi nedeniyle sivrisinek ısırıklarına karşı önlem alınması çağrısında bulundu. Dünya Sağlık Örgütü de özellikle riskli bölgelere seyahat edenleri belirtilere karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Peki Batı Nil virüsü nedir, nasıl bulaşır ve belirtileri neler? İşte bilmeniz gerekenler.

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Batı Nil virüsü alarmı: Batı Nil virüsü nedir, nasıl bulaşır? Türkiye'de kaç vaka var?

ECDC, Batı Nil virüsünün Avrupa'da yeni bölgelere yayıldığını ve önümüzdeki haftalarda vakaların zirve yapmasının beklendiğini açıkladı. Dünya Sağlık Örgütü ise sivrisinek ısırıklarına karşı korunma çağrısında bulundu.

Yunanistan’da 2026 yazında Batı Nil virüsü vakalarında belirgin artış yaşanıyor. (Haberin fotoğrafları AA'dan, İHA'dan ve DHA'dan alınmıştır.)Yunanistan’da 2026 yazında Batı Nil virüsü vakalarında belirgin artış yaşanıyor. (Haberin fotoğrafları AA'dan, İHA'dan ve DHA'dan alınmıştır.)

BATI NİL VİRÜSÜ YENİ BÖLGELERE YAYILIYOR

Avrupa'da Batı Nil virüsünün yayılım alanı genişliyor. ECDC'ye göre 2026'da dokuz Avrupa ülkesinde toplam 429 yerel kaynaklı vaka bildirildi. İtalya ve Yunanistan, vaka ve ölüm sayılarıyla öne çıktı.

BATI NİL VİRÜSÜ NEDİR?
Batı Nil virüsü, çoğunlukla enfekte sivrisineklerin ısırmasıyla insanlara bulaşan viral bir hastalıktır.
NE ZAMAN DAHA SIK GÖRÜLÜR?
Özellikle yaz ve sonbahar aylarında daha sık görülür.

5 Ağustos itibarıyla ülkede 65 yerel kaynaklı vaka bildirildi.5 Ağustos itibarıyla ülkede 65 yerel kaynaklı vaka bildirildi.

İTALYA VE YUNANİSTAN'DA ALARM SEVİYESİ YÜKSELDİ

Euractiv'de yer alan habere göre İtalya'da virüsün 16 bölgede 55 ile yayıldığı belirtilirken, 2026'da virüsle bağlantılı 7 ölüm kaydedildi. Yunanistan'da ise 9 kişi hayatını kaybetti. Ölümlerin tamamının 65 yaş ve üzerindeki kişilerde görüldüğü bildirildi.

Virüs nedeniyle 6 kişi hayatını kaybetti.Virüs nedeniyle 6 kişi hayatını kaybetti.

ALTI YENİ BÖLGEDE İLK KEZ GÖRÜLDÜ

Campobasso ve Viterbo'nun yanı sıra Fransa, Almanya ve Kuzey Makedonya'daki bazı bölgelerde de Batı Nil virüsüne bağlı insan enfeksiyonları ilk kez tespit edildi. Bu durum, virüsün Avrupa genelinde coğrafi olarak yayılmaya devam ettiğini ortaya koydu.

Vakaların önemli bölümü Atina’nın da bulunduğu Attika bölgesinde görüldü.Vakaların önemli bölümü Atina’nın da bulunduğu Attika bölgesinde görüldü.

ÖNÜMÜZDEKİ HAFTALARA DİKKAT

ECDC uzmanı Céline Gossner, Avrupa'nın şu anda Batı Nil virüsü bulaşma sezonunun ortasında olduğunu ve önümüzdeki haftalarda enfeksiyonların zirve yapmasının beklendiğini belirtti. Uzmanlar, iklim değişikliğinin daha uzun ve yoğun bulaşma dönemlerine yol açabileceğine dikkat çekti.

Batı Nil virüsü, enfekte Culex türü sivrisineklerin ısırmasıyla bulaşıyor.Batı Nil virüsü, enfekte Culex türü sivrisineklerin ısırmasıyla bulaşıyor.

BATI NİL VİRÜSÜNÜN BELİRTİLERİ NELER?

Yaygın belirtiler
Batı Nil virüsü çoğu kişide belirti göstermeyebilir.
Ateş
Baş ağrısı
Yorgunluk
Kas ve vücut ağrıları
Bulantı ve kusma
Döküntü
Ağır vakalarda görülebilen belirtiler
Boyun sertliği
Bilinç ve yönelim bozukluğu
Nöbet
Kas güçsüzlüğü
Felç
Koma

Türkiye de Batı Nil virüsünün görüldüğü Akdeniz havzasında yer alıyor.Türkiye de Batı Nil virüsünün görüldüğü Akdeniz havzasında yer alıyor.

AŞI BULUNMUYOR, KORUNMANIN YOLU SİVRİSİNEKLERİ ÖNLEMEK

İnsanlar için Batı Nil virüsüne karşı henüz bir aşı bulunmuyor. WHO ve ECDC, riskli bölgelerde yaşayan veya bu bölgelere seyahat eden kişilere sivrisinek kovucu kullanmalarını, uzun ve koruyucu kıyafetler giymelerini öneriyor. Pencere sineklikleri, klima ve cibinlik de korunmada etkili yöntemler arasında gösteriliyor.

İnsanlar için onaylanmış bir Batı Nil virüsü aşısı bulunmuyor.İnsanlar için onaylanmış bir Batı Nil virüsü aşısı bulunmuyor.

TÜRKİYE'DE GÖRÜLDÜ MÜ, SON DURUM NE?

Türk Tabipleri Birliği (TTB-UDEK) resmi sitesinde yer alan bilgilere göre son durum şöyle:

Yunanistan'da vaka artışı
Yunanistan'da 2026 yazında Batı Nil virüsü vakalarında artış yaşanıyor. 5 Ağustos itibarıyla ülkede 65 yerel kaynaklı vaka ve 6 ölüm bildirildi. Virüs özellikle Atina'nın da bulunduğu Attika bölgesinde yoğun şekilde görülüyor.
Türkiye'de güncel durum
Türkiye'de de geçmiş yıllarda Batı Nil virüsü vakaları bildirildi ancak 2026 yılına ilişkin güncel resmi vaka sayısı açıklanmadı.
Nasıl bulaşıyor?
Batı Nil virüsü, enfekte Culex türü sivrisineklerin ısırmasıyla bulaşıyor.
Korunma yolları
• Sivrisinek kovucu kullanmak
• Uzun kıyafetler giymek
• Sineklik kullanmak
• Cibinlik kullanmak
Yunanistan'dan dönenler dikkat
Yunanistan'dan dönenlerin ateş, şiddetli baş ağrısı, ense sertliği veya nörolojik belirtiler yaşaması halinde sağlık kuruluşuna başvurması öneriliyor.
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