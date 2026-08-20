Batı Nil virüsü alarmı: Batı Nil virüsü nedir, nasıl bulaşır? Türkiye'de kaç vaka var?
Avrupa’da Batı Nil virüsü alarmı büyüyor. ECDC, virüsün yeni bölgelere yayılması ve önümüzdeki haftalarda vakaların artmasının beklenmesi nedeniyle sivrisinek ısırıklarına karşı önlem alınması çağrısında bulundu. Dünya Sağlık Örgütü de özellikle riskli bölgelere seyahat edenleri belirtilere karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Peki Batı Nil virüsü nedir, nasıl bulaşır ve belirtileri neler? İşte bilmeniz gerekenler.
ECDC, Batı Nil virüsünün Avrupa'da yeni bölgelere yayıldığını ve önümüzdeki haftalarda vakaların zirve yapmasının beklendiğini açıkladı. Dünya Sağlık Örgütü ise sivrisinek ısırıklarına karşı korunma çağrısında bulundu.
BATI NİL VİRÜSÜ YENİ BÖLGELERE YAYILIYOR
Avrupa'da Batı Nil virüsünün yayılım alanı genişliyor. ECDC'ye göre 2026'da dokuz Avrupa ülkesinde toplam 429 yerel kaynaklı vaka bildirildi. İtalya ve Yunanistan, vaka ve ölüm sayılarıyla öne çıktı.
İTALYA VE YUNANİSTAN'DA ALARM SEVİYESİ YÜKSELDİ
Euractiv'de yer alan habere göre İtalya'da virüsün 16 bölgede 55 ile yayıldığı belirtilirken, 2026'da virüsle bağlantılı 7 ölüm kaydedildi. Yunanistan'da ise 9 kişi hayatını kaybetti. Ölümlerin tamamının 65 yaş ve üzerindeki kişilerde görüldüğü bildirildi.
ALTI YENİ BÖLGEDE İLK KEZ GÖRÜLDÜ
Campobasso ve Viterbo'nun yanı sıra Fransa, Almanya ve Kuzey Makedonya'daki bazı bölgelerde de Batı Nil virüsüne bağlı insan enfeksiyonları ilk kez tespit edildi. Bu durum, virüsün Avrupa genelinde coğrafi olarak yayılmaya devam ettiğini ortaya koydu.
ÖNÜMÜZDEKİ HAFTALARA DİKKAT
ECDC uzmanı Céline Gossner, Avrupa'nın şu anda Batı Nil virüsü bulaşma sezonunun ortasında olduğunu ve önümüzdeki haftalarda enfeksiyonların zirve yapmasının beklendiğini belirtti. Uzmanlar, iklim değişikliğinin daha uzun ve yoğun bulaşma dönemlerine yol açabileceğine dikkat çekti.
BATI NİL VİRÜSÜNÜN BELİRTİLERİ NELER?
AŞI BULUNMUYOR, KORUNMANIN YOLU SİVRİSİNEKLERİ ÖNLEMEK
İnsanlar için Batı Nil virüsüne karşı henüz bir aşı bulunmuyor. WHO ve ECDC, riskli bölgelerde yaşayan veya bu bölgelere seyahat eden kişilere sivrisinek kovucu kullanmalarını, uzun ve koruyucu kıyafetler giymelerini öneriyor. Pencere sineklikleri, klima ve cibinlik de korunmada etkili yöntemler arasında gösteriliyor.
TÜRKİYE'DE GÖRÜLDÜ MÜ, SON DURUM NE?
Türk Tabipleri Birliği (TTB-UDEK) resmi sitesinde yer alan bilgilere göre son durum şöyle:
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