TÜRASAŞ tarafından Eskişehir'de geliştirilen ve üretilen E5000 için bugüne kadar hem üretim tesislerinde hem de sahada kapsamlı testler gerçekleştirildi. Avrupa Birliği standartlarına uygunluğu belgelenen lokomotifin, Türkiye'nin raylı sistem araçları alanındaki ihracat potansiyelini de artırması hedefleniyor.

E5000, Avrupa Birliği’nin TSI sertifikasını aldı.

E5000 İÇİN AVRUPA BİRLİĞİ ONAYI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi A.Ş. (TÜRASAŞ) tarafından üretilen E5000'in Avrupa Birliği Karşılıklı İşletilebilirlik Belgesi olan TSI Sertifikası'nı almaya hak kazandığını açıkladı.

E5000'in Avrupa Birliği demiryolu standartlarına uygunluğunu ortaya koyan sertifika, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığında düzenlenen törenle teslim edildi. Törende Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürü Çağlar Tabak, TSI Sertifikası'nı TÜRASAŞ Genel Müdürü Selim Koçbay'a takdim etti.

"LOKOMOTİFİMİZ, AVRUPA BİRLİĞİ SERTİFİKASYONU OLAN TSI'YA SAHİP OLDU"

Bakan Uraloğlu, sertifika sürecinin tamamlanmasıyla E5000'in uluslararası alanda önemli bir eşiği geride bıraktığını belirtti. Uraloğlu açıklamasında, TÜRASAŞ'ın Sivas, Eskişehir ve Sakarya'daki tesislerinde üretim gerçekleştirdiğini ifade ederek E5000'in Eskişehir'de üretildiğini söyledi.

Uraloğlu, sertifikasyon sürecinin tamamlanmasının ardından şunları söyledi:

"Bugün TÜRASAŞ'ımızın ürettiği yerli ve milli lokomotifimiz E-5000'in sertifika işlemini gerçekleştirmiş olduk. TÜRASAŞ, Türkiye'nin üç yerinde: Sivas'ta, Eskişehir'de ve Sakarya'da üretim yapıyor. Eskişehir'de ürettiğimiz E-5000'in TSI belgesini bugün arkadaşlarımız, Düzenleme Genel Müdürlüğümüz, TÜRASAŞ Genel Müdürlüğümüze teslim etmiş oldu; aynı zamanda onun sertifikasını vermiş oldu."

AVRUPA VE DÜNYA PAZARININ KAPISI AÇILDI

E5000'in sertifikasyon sürecinde lokomotifin performansının farklı aşamalarda test edildiğini belirten Uraloğlu, üretim tesislerinde ve sahada gerçekleştirilen zorlu testlerden geçildiğine dikkat çekti.

Bakan Uraloğlu, E5000'in aldığı TSI sertifikasının Türkiye açısından önemini şu sözlerle ifade etti:

"Lokomotifimiz, Avrupa Birliği sertifikasyonu olan TSI'ya sahip oldu; artık bu vesileyle hem Avrupa Birliği'ne hem de bütün dünyaya satabilme imkânına da sahip olduk. Yani dolayısıyla yerli ve milli bir lokomotifin dünya standartlarında üretilebilir olduğunu da belgelemiş olduk."

E5000, Avrupa demiryollarında işletilebilirlik şartlarını karşıladı.

AVRUPA BİRLİĞİ STANDARTLARINI KARŞILADIĞI TESCİLLENDİ

TÜRASAŞ tarafından geliştirilen E5000, Türkiye'nin ilk yerli ve milli elektrikli anahat lokomotifi olma özelliğini taşıyor. Alınan TSI Sertifikası ile lokomotifin Avrupa Birliği demiryollarında karşılıklı işletilebilirlik kapsamında aranan teknik şartları karşıladığı tescil edilmiş oldu.

Söz konusu belge, E5000'in yalnızca Türkiye'de değil, uluslararası demiryolu pazarında da kullanılabilmesi ve değerlendirilmesi açısından önemli bir aşama olarak öne çıkıyor.

E5000 projesinde 95 lokomotif üretimi hedeflenirken, 30 lokomotifin üretimi tamamlandı ve TSI sertifikasıyla ihracat potansiyeli güçlendi.

E5000'DE HEDEF 95 LOKOMOTİF

E5000 Lokomotif Projesi kapsamında toplam 95 adet yeni nesil elektrikli lokomotif üretilmesi planlanıyor. Seri üretim çalışmaları devam eden projede bugüne kadar 30 adet E5000 lokomotifinin üretimi tamamlandı.

TSI sertifikasının alınmasıyla birlikte E5000'in uluslararası pazarlara yönelik satış potansiyelinin güçlendirilmesi ve Türkiye'nin raylı sistem araçları alanındaki yerli üretim kabiliyetinin dünya standartlarında daha geniş bir pazara taşınması hedefleniyor.