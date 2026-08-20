Beyoğlu'nda tramvay raydan çıktı

Fatih'te midyeci kavgasını ayırmak isteyen kız kardeş bıçaklandı: O anlar kamerada

Kuşadası Belediyesi soruşturması genişliyor: Tezcan'ın yurt dışındaki kızı ve damadı dosyada

Kuşadası Belediyesi soruşturması genişliyor: Tezcan'ın yurt dışındaki kızı ve damadı dosyada