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Beyoğlu'nda tramvay raydan çıktı
Beyoğlu'nda tramvay raydan çıktı
Giriş Tarihi: 20 Ağustos 2026 11:49
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Beyoğlu Fındıklı'da tramvay raydan çıktı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yolcular tahliye edildi. Çalışmalar sürüyor.
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